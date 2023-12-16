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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1665166616671668
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:22

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3),
+16 это чё без отопления? сколько с отоплением не интересно.

Эффект подвала
В метро(строящемся) никогда ни холодно при морозах, ни в жару не бывает.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:25

  барабашов написав:В метро(строящемся) никогда ни холодно при морозах, ни в жару не бывает.
еще пишут в деревянных демах (из брёвен не из фанеры) такой же эффект.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:39

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliiangel написав:
  барабашов написав:В метро(строящемся) никогда ни холодно при морозах, ни в жару не бывает.
еще пишут в деревянных демах (из брёвен не из фанеры) такой же эффект.
Хіба якщо є опалення
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 13:42

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
  барабашов написав:В метро(строящемся) никогда ни холодно при морозах, ни в жару не бывает.
еще пишут в деревянных демах (из брёвен не из фанеры) такой же эффект.
Хіба якщо є опалення

конечно с отоплением. Чтобы в наших широтах без отопления кейсов не встречал. Другой вопрос какие расходы на отопление.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 14:21

Треба викликати Франта. Бо коли всі вчили фізику, вітальони на Польщу чєлночили. Тепловтрати через огороджувальні конструкції та їх залежність від зовнішніх температур він вивчав по етикеткам «Столичной» в низькій пивній пляшці.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 14:25

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3),
+16 это чё без отопления? сколько с отоплением не интересно.

без

всього за е.е. 149 грн за листопад, за жовтень було 152, за грудень теж +-, не думаю що більше 200
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 14:28

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3),
+16 это чё без отопления? сколько с отоплением не интересно.

без

всього за е.е. 149 грн за листопад, за жовтень було 152, за грудень теж +-, не думаю що більше 200
патентуй пока хотаб идею не спёр, потом будет выдавать за свою.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 14:40

Еміграція, заробітчанство

New’s from Israel

Переговорив з приятелем, який дуже важким методом заїхав до Ізраїля, де в нього раптом попав в халепу його бізнес.
На сьогодні майже не може вибратися з Ізраїля: рейси виконує тільки одна а/к, можна вилетіти на Берлін за ціною від 800€ в один бік.
Як він сказав: перший шабат пройшов без обстрілів ракетами; є підозра, що у противника закінчилися ракети.
Армія працює за режимом 7/24.
Визволення заручників зупинилося і мабуть вже не поновиться.
Дуже складна економічна ситуація: не може перекинути гроші ні в США, де має рахунки (задають питання «ДЕ ПІД ЧАС ВІЙНИ ВЗЯВ ГРОШІ?»), ні в Анталію жінці…

Де ж воно в світі безпечні міста та країни????
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 14:55

Re: Еміграція, заробітчанство

Щодо температур: при індивідуальному опаленні витрати дуже залежать від поведінки сусідів. Частіше взимку можна нахаляву підігрітись, ніж влітку охолонути.
  akurt написав:Де ж воно в світі безпечні міста та країни????
Напевно десь в районі Нової Зеландії.
Дюрі-бачі
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