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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 гру, 2023 13:22
vitaliiangel написав: flyman написав:
А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3),
+16 это чё без отопления? сколько с отоплением не интересно.
Эффект подвала
В метро(строящемся) никогда ни холодно при морозах, ни в жару не бывает.
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барабашов
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Додано: Суб 16 гру, 2023 13:25
барабашов написав:
В метро(строящемся) никогда ни холодно при морозах, ни в жару не бывает.
еще пишут в деревянных демах (из брёвен не из фанеры) такой же эффект.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 13:39
vitaliiangel написав: барабашов написав:
В метро(строящемся) никогда ни холодно при морозах, ни в жару не бывает.
еще пишут в деревянных демах (из брёвен не из фанеры) такой же эффект.
Хіба якщо є опалення
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Faceless
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Додано: Суб 16 гру, 2023 13:42
Faceless написав: vitaliiangel написав: барабашов написав:
В метро(строящемся) никогда ни холодно при морозах, ни в жару не бывает.
еще пишут в деревянных демах (из брёвен не из фанеры) такой же эффект.
Хіба якщо є опалення
конечно с отоплением. Чтобы в наших широтах без отопления кейсов не встречал. Другой вопрос какие расходы на отопление.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 16 гру, 2023 14:21
Треба викликати Франта. Бо коли всі вчили фізику, вітальони на Польщу чєлночили. Тепловтрати через огороджувальні конструкції та їх залежність від зовнішніх температур він вивчав по етикеткам «Столичной» в низькій пивній пляшці.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 14:25
vitaliiangel написав: flyman написав:
А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3),
+16 это чё без отопления? сколько с отоплением не интересно.
без
всього за е.е. 149 грн за листопад, за жовтень було 152, за грудень теж +-, не думаю що більше 200
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flyman
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Додано: Суб 16 гру, 2023 14:28
flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3),
+16 это чё без отопления? сколько с отоплением не интересно.
без
всього за е.е. 149 грн за листопад, за жовтень було 152, за грудень теж +-, не думаю що більше 200
патентуй пока хотаб идею не спёр, потом будет выдавать за свою.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 14:40
Еміграція, заробітчанство
New’s from Israel
Переговорив з приятелем, який дуже важким методом заїхав до Ізраїля, де в нього раптом попав в халепу його бізнес.
На сьогодні майже не може вибратися з Ізраїля: рейси виконує тільки одна а/к, можна вилетіти на Берлін за ціною від 800€ в один бік.
Як він сказав: перший шабат пройшов без обстрілів ракетами; є підозра, що у противника закінчилися ракети.
Армія працює за режимом 7/24.
Визволення заручників зупинилося і мабуть вже не поновиться.
Дуже складна економічна ситуація: не може перекинути гроші ні в США, де має рахунки (задають питання «ДЕ ПІД ЧАС ВІЙНИ ВЗЯВ ГРОШІ?»), ні в Анталію жінці…
Де ж воно в світі безпечні міста та країни????
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akurt
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Додано: Суб 16 гру, 2023 14:55
Щодо температур: при індивідуальному опаленні витрати дуже залежать від поведінки сусідів. Частіше взимку можна нахаляву підігрітись, ніж влітку охолонути.
akurt написав:
Де ж воно в світі безпечні міста та країни????
Напевно десь в районі Нової Зеландії.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 15:08
Я теж так подумав: New Zealand. Не встиг rjkz всім пообіцяти оформити візи N1-B та розказав, що треба для безпечного життя, як виникла велика проблема з опаленням квартир в хмарочосах в New York.
То газ якийсь не такий, то поверх невірний…
P.S. Дочка приятелів сьогодні прибула в Джексонвілл провідати брата в його новому будинку площею в 3000 кв. футів: вперше в США.
Візу відкрила в Латвії, перед цим була відмова.
З другого разу дали.
Втомилася на дуже довгій черзі до візового офіцера в New York: не очікувала, що крім неї ще хтось хоче в США.
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