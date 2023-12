Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

vitaliiangel написав: flyman написав: А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3), А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3), +16 это чё без отопления? сколько с отоплением не интересно. +16 это чё без отопления? сколько с отоплением не интересно.

Эффект подвала

Эффект подвала

В метро(строящемся) никогда ни холодно при морозах, ни в жару не бывает. Эффект подвалаВ метро(строящемся) никогда ни холодно при морозах, ни в жару не бывает. барабашов

барабашов написав: В метро(строящемся) никогда ни холодно при морозах, ни в жару не бывает. В метро(строящемся) никогда ни холодно при морозах, ни в жару не бывает. еще пишут в деревянных демах (из брёвен не из фанеры) такой же эффект. еще пишут в деревянных демах (из брёвен не из фанеры) такой же эффект. vitaliiangel

vitaliiangel написав: барабашов написав: В метро(строящемся) никогда ни холодно при морозах, ни в жару не бывает. В метро(строящемся) никогда ни холодно при морозах, ни в жару не бывает. еще пишут в деревянных демах (из брёвен не из фанеры) такой же эффект. еще пишут в деревянных демах (из брёвен не из фанеры) такой же эффект. Хіба якщо є опалення Хіба якщо є опалення Faceless

Faceless написав: vitaliiangel написав: барабашов написав: В метро(строящемся) никогда ни холодно при морозах, ни в жару не бывает. В метро(строящемся) никогда ни холодно при морозах, ни в жару не бывает. еще пишут в деревянных демах (из брёвен не из фанеры) такой же эффект. еще пишут в деревянных демах (из брёвен не из фанеры) такой же эффект. Хіба якщо є опалення Хіба якщо є опалення

конечно с отоплением. Чтобы в наших широтах без отопления кейсов не встречал. Другой вопрос какие расходы на отопление. конечно с отоплением. Чтобы в наших широтах без отопления кейсов не встречал. Другой вопрос какие расходы на отопление. vitaliiangel

Треба викликати Франта. Бо коли всі вчили фізику, вітальони на Польщу чєлночили. Тепловтрати через огороджувальні конструкції та їх залежність від зовнішніх температур він вивчав по етикеткам «Столичной» в низькій пивній пляшці. Hotab

vitaliiangel написав: flyman написав: А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3), А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3), +16 это чё без отопления? сколько с отоплением не интересно. +16 это чё без отопления? сколько с отоплением не интересно.

без



без

всього за е.е. 149 грн за листопад, за жовтень було 152, за грудень теж +-, не думаю що більше 200 безвсього за е.е. 149 грн за листопад, за жовтень було 152, за грудень теж +-, не думаю що більше 200 flyman

flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав: А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3), А в мене їх нема, тому зимою є люди/чайники, і темература +16..17 (в даний момент 17.3), +16 это чё без отопления? сколько с отоплением не интересно. +16 это чё без отопления? сколько с отоплением не интересно.

без

всього за е.е. 149 грн за листопад, за жовтень було 152, за грудень теж +-, не думаю що більше 200 безвсього за е.е. 149 грн за листопад, за жовтень було 152, за грудень теж +-, не думаю що більше 200

без



патентуй пока хотаб идею не спёр, потом будет выдавать за свою. патентуй пока хотаб идею не спёр, потом будет выдавать за свою. vitaliiangel

Еміграція, заробітчанство

New's from Israel



New’s from Israel



Переговорив з приятелем, який дуже важким методом заїхав до Ізраїля, де в нього раптом попав в халепу його бізнес.

На сьогодні майже не може вибратися з Ізраїля: рейси виконує тільки одна а/к, можна вилетіти на Берлін за ціною від 800€ в один бік.

Як він сказав: перший шабат пройшов без обстрілів ракетами; є підозра, що у противника закінчилися ракети.

Армія працює за режимом 7/24.

Визволення заручників зупинилося і мабуть вже не поновиться.

Дуже складна економічна ситуація: не може перекинути гроші ні в США, де має рахунки (задають питання «ДЕ ПІД ЧАС ВІЙНИ ВЗЯВ ГРОШІ?»), ні в Анталію жінці…



Де ж воно в світі безпечні міста та країни???? akurt

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав: Де ж воно в світі безпечні міста та країни???? Де ж воно в світі безпечні міста та країни???? Напевно десь в районі Нової Зеландії. Щодо температур: при індивідуальному опаленні витрати дуже залежать від поведінки сусідів. Частіше взимку можна нахаляву підігрітись, ніж влітку охолонути.Напевно десь в районі Нової Зеландії. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1935 З нами з: 29.07.22 Подякував: 337 раз. Подякували: 261 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 15:08 Я теж так подумав: New Zealand. Не встиг rjkz всім пообіцяти оформити візи N1-B та розказав, що треба для безпечного життя, як виникла велика проблема з опаленням квартир в хмарочосах в New York.

То газ якийсь не такий, то поверх невірний…



P.S. Дочка приятелів сьогодні прибула в Джексонвілл провідати брата в його новому будинку площею в 3000 кв. футів: вперше в США.

Візу відкрила в Латвії, перед цим була відмова.

З другого разу дали.

Втомилася на дуже довгій черзі до візового офіцера в New York: не очікувала, що крім неї ще хтось хоче в США. akurt

