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#<1 ... 1666166716681669 Додано: Суб 16 гру, 2023 17:55 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Для города немного.

Приняли закон 97, по которому это надо сделать.

За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.

Город еще и заработает на штрафах. Для города немного.Приняли закон 97, по которому это надо сделать.За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.Город еще и заработает на штрафах.

Так я не кажу, що це місту коштуватиме. Це коштуватиме власникам житла або орендарям. А ще буде частинка в підвищеному тарифі електроенергії, де мешканці сплачуватимуть за розвиток енергетичної інфраструктури та генерації протягом 30 років. Потягне це все десь по 100к$ на домогосподарство в цінах 2019 року, як я писав раніше. Так я не кажу, що це місту коштуватиме. Це коштуватиме власникам житла або орендарям. А ще буде частинка в підвищеному тарифі електроенергії, де мешканці сплачуватимуть за розвиток енергетичної інфраструктури та генерації протягом 30 років. Потягне це все десь по 100к$ на домогосподарство в цінах 2019 року, як я писав раніше. Denik Повідомлень: 2767 З нами з: 23.02.09 Подякував: 583 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 19:14 Ну ось, нарешті є доведення того, чому американці більше не будуть давати гроші українцям…



Панове, розпаковуйте валізи: «Кіна не буде!»

Там самим грітися немає за що… akurt

Повідомлень: 8884 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3419 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 19:29 Еміграція, заробітчанство



New’s from USA



Інтенсивно готуюся до наступного візиту в США, щоби на власні очі подивитися, як там ті телепні живуть.

Наші люди точно знають - дивилися у підзорну трубу, скручену із газет, знайдених на горищі хати свого села, що живуть негодяще. Неправильно живуть. Не прислуховуються до порад українських знавців.

Ті, хто живуть негодяще і кому немає чим опалювати свої помешкання площею як не в 2000 sq.ft, так в 3000 в ці дні реально жартують.

Звʼязався з нашою діаспорою в Південній Кароліні, де вже 2 роки мешкає мій колишній підлеглий та колишній мешканець одного обласного центра, батько двох школярів, які навчаються в - як відомо - дуже поганій школі, де нічому не навчають - паном Юрієм і спитав, як саме проходить процес перетворення в «одічалих».



А вони - як оті діти - граються у «міста»:

- Увидел на Фейсбуке как жители Филадельфии называют свой город - нежно «Филя».

- Предлагаю назвать наш город Greenville «Гриня» - прикольно по-моему.😉

- Город Greenville назван в честь Генерала Войны за Независимость - Натаниэля Грина. Когда название города переводят как "Зеленый Город"- это ошибочно, Greene - это фамилия.

- А мы живём в Дуньке…

- Если это Duncan ,то и мы здесь 😂…

- Harrisburg PA ласково называют Харя...

- Прикольно.. звучит .. мы жили в Jacksonville, Fl .. все назвали Джекс ..

- Значит сейчас мы живем а Lyman - Лайма…

- Boiling Springs тоже интересно *боля*…

[А ось це особливо сподобалося: ]

- У нас город Пидмонт. Ну кто тут смелый?



Ех, знали б наші люди в США, які негаразди їх очікують: отопити мазанки та зліплене з гімна та палок - і то буде нічим… український фінансовий форум ніколи не помиляється! akurt

Повідомлень: 8884 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3419 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 19:37 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: М.б. это вызвано тем, что и внутренний блок (или канал подачи воздуха , если это канальник) для обогрева должен (лучше) располагаться у пола, а не у потолка, как для кондиционирования.

Потому смонтировано две независимые системы. М.б. это вызвано тем, что и внутренний блок (или канал подачи воздуха , если это канальник) для обогрева должен (лучше) располагаться у пола, а не у потолка, как для кондиционирования.Потому смонтировано две независимые системы.

Может быть и есть где-то независимая разводка, но я о таких системах даже не слышал. Разводка воздуха по дому обычно одна.

Где-то в подвале, если он есть, или на чердаке стоит стойка, в которую упакованы внутренний блок кондиционера, газовый или электрический обогреватель, система подмешивания наружного воздуха и автоматика. Все это подает воздух в одну трубу. Устройство реверса, поменяв подачу с обраткой, выглядит проблематичным именно из-за необходимости подмешивать свежий воздух до климатической установки.



Кстати, несмотря на явную энергетическую выгодность кондиционеров, могут возникнуть и проблемы. Предположим, на улице +7, в доме +21. В таких условиях отопление кондиционером окажется раза в 4 экономичней, чем просто электрическим обогревателем. При резком похолодании до -21, градиент температуры увеличится в 3 раза, затраты при традиционном обогреве вырастут тоже в 3 раза, а эффективность кондиционера сравняется с эфективностью обычного обогревателя. Т.е. потребление возрастет в 12 раз. При массовом использовании кондиционеров могут возникнуть большие сложности с балансированием системы. Не любят электросети, особенно крупные, больших перепадов потребления. Может быть и есть где-то независимая разводка, но я о таких системах даже не слышал. Разводка воздуха по дому обычно одна.Где-то в подвале, если он есть, или на чердаке стоит стойка, в которую упакованы внутренний блок кондиционера, газовый или электрический обогреватель, система подмешивания наружного воздуха и автоматика. Все это подает воздух в одну трубу. Устройство реверса, поменяв подачу с обраткой, выглядит проблематичным именно из-за необходимости подмешивать свежий воздух до климатической установки.Кстати, несмотря на явную энергетическую выгодность кондиционеров, могут возникнуть и проблемы. Предположим, на улице +7, в доме +21. В таких условиях отопление кондиционером окажется раза в 4 экономичней, чем просто электрическим обогревателем. При резком похолодании до -21, градиент температуры увеличится в 3 раза, затраты при традиционном обогреве вырастут тоже в 3 раза, а эффективность кондиционера сравняется с эфективностью обычного обогревателя. Т.е. потребление возрастет в 12 раз. При массовом использовании кондиционеров могут возникнуть большие сложности с балансированием системы. Не любят электросети, особенно крупные, больших перепадов потребления. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7287 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6253 раз. Подякували: 20557 раз. Профіль 119 68 33 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1666166716681669 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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