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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1666166716681669
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 17:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Для города немного.
Приняли закон 97, по которому это надо сделать.
За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.
Город еще и заработает на штрафах.

Так я не кажу, що це місту коштуватиме. Це коштуватиме власникам житла або орендарям. А ще буде частинка в підвищеному тарифі електроенергії, де мешканці сплачуватимуть за розвиток енергетичної інфраструктури та генерації протягом 30 років. Потягне це все десь по 100к$ на домогосподарство в цінах 2019 року, як я писав раніше.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:14

Ну ось, нарешті є доведення того, чому американці більше не будуть давати гроші українцям…

Панове, розпаковуйте валізи: «Кіна не буде!»
Там самим грітися немає за що…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:29

Еміграція, заробітчанство

New’s from USA

Інтенсивно готуюся до наступного візиту в США, щоби на власні очі подивитися, як там ті телепні живуть.
Наші люди точно знають - дивилися у підзорну трубу, скручену із газет, знайдених на горищі хати свого села, що живуть негодяще. Неправильно живуть. Не прислуховуються до порад українських знавців.
Ті, хто живуть негодяще і кому немає чим опалювати свої помешкання площею як не в 2000 sq.ft, так в 3000 в ці дні реально жартують.
Звʼязався з нашою діаспорою в Південній Кароліні, де вже 2 роки мешкає мій колишній підлеглий та колишній мешканець одного обласного центра, батько двох школярів, які навчаються в - як відомо - дуже поганій школі, де нічому не навчають - паном Юрієм і спитав, як саме проходить процес перетворення в «одічалих».

А вони - як оті діти - граються у «міста»:
- Увидел на Фейсбуке как жители Филадельфии называют свой город - нежно «Филя».
- Предлагаю назвать наш город Greenville «Гриня» - прикольно по-моему.😉
- Город Greenville назван в честь Генерала Войны за Независимость - Натаниэля Грина. Когда название города переводят как "Зеленый Город"- это ошибочно, Greene - это фамилия.
- А мы живём в Дуньке…
- Если это Duncan ,то и мы здесь 😂…
- Harrisburg PA ласково называют Харя...
- Прикольно.. звучит .. мы жили в Jacksonville, Fl .. все назвали Джекс ..
- Значит сейчас мы живем а Lyman - Лайма…
- Boiling Springs тоже интересно *боля*…
[А ось це особливо сподобалося: ]
- У нас город Пидмонт. Ну кто тут смелый?

Ех, знали б наші люди в США, які негаразди їх очікують: отопити мазанки та зліплене з гімна та палок - і то буде нічим… український фінансовий форум ніколи не помиляється!
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  Hotab написав:М.б. это вызвано тем, что и внутренний блок (или канал подачи воздуха , если это канальник) для обогрева должен (лучше) располагаться у пола, а не у потолка, как для кондиционирования.
Потому смонтировано две независимые системы.

Может быть и есть где-то независимая разводка, но я о таких системах даже не слышал. Разводка воздуха по дому обычно одна.
Где-то в подвале, если он есть, или на чердаке стоит стойка, в которую упакованы внутренний блок кондиционера, газовый или электрический обогреватель, система подмешивания наружного воздуха и автоматика. Все это подает воздух в одну трубу. Устройство реверса, поменяв подачу с обраткой, выглядит проблематичным именно из-за необходимости подмешивать свежий воздух до климатической установки.

Кстати, несмотря на явную энергетическую выгодность кондиционеров, могут возникнуть и проблемы. Предположим, на улице +7, в доме +21. В таких условиях отопление кондиционером окажется раза в 4 экономичней, чем просто электрическим обогревателем. При резком похолодании до -21, градиент температуры увеличится в 3 раза, затраты при традиционном обогреве вырастут тоже в 3 раза, а эффективность кондиционера сравняется с эфективностью обычного обогревателя. Т.е. потребление возрастет в 12 раз. При массовом использовании кондиционеров могут возникнуть большие сложности с балансированием системы. Не любят электросети, особенно крупные, больших перепадов потребления.
Сибарит
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  #<1 ... 1666166716681669
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