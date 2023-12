Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1667166816691670> Додано: Суб 16 гру, 2023 17:55 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Для города немного.

Приняли закон 97, по которому это надо сделать.

За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.

Город еще и заработает на штрафах. Для города немного.Приняли закон 97, по которому это надо сделать.За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.Город еще и заработает на штрафах.

Так я не кажу, що це місту коштуватиме. Це коштуватиме власникам житла або орендарям. А ще буде частинка в підвищеному тарифі електроенергії, де мешканці сплачуватимуть за розвиток енергетичної інфраструктури та генерації протягом 30 років. Потягне це все десь по 100к$ на домогосподарство в цінах 2019 року, як я писав раніше.



Панове, розпаковуйте валізи: «Кіна не буде!»

Там самим грітися немає за що… akurt

Додано: Суб 16 гру, 2023 19:14 Ну ось, нарешті є доведення того, чому американці більше не будуть давати гроші українцям…



New’s from USA



Інтенсивно готуюся до наступного візиту в США, щоби на власні очі подивитися, як там ті телепні живуть.

Наші люди точно знають - дивилися у підзорну трубу, скручену із газет, знайдених на горищі хати свого села, що живуть негодяще. Неправильно живуть. Не прислуховуються до порад українських знавців.

Ті, хто живуть негодяще і кому немає чим опалювати свої помешкання площею як не в 2000 sq.ft, так в 3000 в ці дні реально жартують.

Звʼязався з нашою діаспорою в Південній Кароліні, де вже 2 роки мешкає мій колишній підлеглий та колишній мешканець одного обласного центра, батько двох школярів, які навчаються в - як відомо - дуже поганій школі, де нічому не навчають - паном Юрієм і спитав, як саме проходить процес перетворення в «одічалих».



А вони - як оті діти - граються у «міста»:

- Увидел на Фейсбуке как жители Филадельфии называют свой город - нежно «Филя».

- Предлагаю назвать наш город Greenville «Гриня» - прикольно по-моему.😉

- Город Greenville назван в честь Генерала Войны за Независимость - Натаниэля Грина. Когда название города переводят как "Зеленый Город"- это ошибочно, Greene - это фамилия.

- А мы живём в Дуньке…

- Если это Duncan ,то и мы здесь 😂…

- Harrisburg PA ласково называют Харя...

- Прикольно.. звучит .. мы жили в Jacksonville, Fl .. все назвали Джекс ..

- Значит сейчас мы живем а Lyman - Лайма…

- Boiling Springs тоже интересно *боля*…

[А ось це особливо сподобалося: ]

- У нас город Пидмонт. Ну кто тут смелый?



Ех, знали б наші люди в США, які негаразди їх очікують: отопити мазанки та зліплене з гімна та палок - і то буде нічим… український фінансовий форум ніколи не помиляється! akurt

Додано: Суб 16 гру, 2023 19:37 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: М.б. это вызвано тем, что и внутренний блок (или канал подачи воздуха , если это канальник) для обогрева должен (лучше) располагаться у пола, а не у потолка, как для кондиционирования.

Потому смонтировано две независимые системы.

Потому смонтировано две независимые системы. М.б. это вызвано тем, что и внутренний блок (или канал подачи воздуха , если это канальник) для обогрева должен (лучше) располагаться у пола, а не у потолка, как для кондиционирования.Потому смонтировано две независимые системы.

Может быть и есть где-то независимая разводка, но я о таких системах даже не слышал. Разводка воздуха по дому обычно одна.

Где-то в подвале, если он есть, или на чердаке стоит стойка, в которую упакованы внутренний блок кондиционера, газовый или электрический обогреватель, система подмешивания наружного воздуха и автоматика. Все это подает воздух в одну трубу. Устройство реверса, поменяв подачу с обраткой, выглядит проблематичным именно из-за необходимости подмешивать свежий воздух до климатической установки.



Кстати, несмотря на явную энергетическую выгодность кондиционеров, могут возникнуть и проблемы. Предположим, на улице +7, в доме +21. В таких условиях отопление кондиционером окажется раза в 4 экономичней, чем просто электрическим обогревателем. При резком похолодании до -21, градиент температуры увеличится в 3 раза, затраты при традиционном обогреве вырастут тоже в 3 раза, а эффективность кондиционера сравняется с эфективностью обычного обогревателя. Т.е. потребление возрастет в 12 раз. При массовом использовании кондиционеров могут возникнуть большие сложности с балансированием системы. Не любят электросети, особенно крупные, больших перепадов потребления.



akurt написав: А вони - як оті діти - граються у «міста»: А вони - як оті діти - граються у «міста»:

Только не говорите никому, что в штате Миссури есть город Жоплин (Joplin)

Только не говорите никому, что в штате Миссури есть город Жоплин (Joplin)

Есть еще города Чья-то нога, Тихо чай пей,...

Форумчанин року Повідомлень: 7287 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6253 раз. Подякували: 20557 раз. Профіль 119 68 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 19:45 akurt написав: Я теж так подумав: New Zealand. Не встиг rjkz всім пообіцяти оформити візи N1-B та розказав, що треба для безпечного життя, як виникла велика проблема з опаленням квартир в хмарочосах в New York.

То газ якийсь не такий, то поверх невірний…



P.S. Дочка приятелів сьогодні прибула в Джексонвілл провідати брата в його новому будинку площею в 3000 кв. футів: вперше в США.

Візу відкрила в Латвії, перед цим була відмова.

З другого разу дали.

Втомилася на дуже довгій черзі до візового офіцера в New York: не очікувала, що крім неї ще хтось хоче в США. Я теж так подумав: New Zealand. Не встиг rjkz всім пообіцяти оформити візи N1-B та розказав, що треба для безпечного життя, як виникла велика проблема з опаленням квартир в хмарочосах в New York.То газ якийсь не такий, то поверх невірний…P.S. Дочка приятелів сьогодні прибула в Джексонвілл провідати брата в його новому будинку площею в 3000 кв. футів: вперше в США.Візу відкрила в Латвії, перед цим була відмова.З другого разу дали.Втомилася на дуже довгій черзі до візового офіцера в New York: не очікувала, що крім неї ще хтось хоче в США.



Кто-то хочет в США?

Капец, едут и едут.

На кассах магазинов (это те, кому по денику платят меньше законного минимума ), почти одни украинки и украинцы.

На улицах украинскую речь слышишь каждую минуту.

В одном из магазинов, где я скупаюсь, несколько девочек если с ними не заговорили на Инглише, спілкуються українською виключно. Якщо їх хтось не розуміє з російськомовних, то то є не їх проблеми.

Там така стійка с касами й черга на відстані десь метрів за 5.

Коли звільняється хтось з касирів "Некст" й ти до нього йдеш.

Тож вони всі за однією стійкою.

Коли я попадаю до однієї з них, то й відповідаю на Мові.

Тож, нещодавно попав до хлопця рядом, він мені "Здравствуйте".

Дівчина з каси поруч на нього шипить "Українською!"

До речі магазин турецький взагалі-то, якщо я не помиляюсь.



Как результат такого "ще хтось хоче в США" стал дикий дефицит доступной аренды, в новостях о резком росте аренды в НЙ говорят раз в несколько эфиров.

Сегодня пришел к выводу, что поезд цен на недвигу набирает ход и то, что я мониторил пошло вверх. А я так и не решил что мне надо.

Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать?

Чувствую, что что-то надо срочно брать.

Додано: Суб 16 гру, 2023 19:50 rjkz написав: Кто-то хочет в США?

Капец, едут и едут.

На кассах магазинов (это те, кому по денику платят меньше законного минимума ), почти одни украинки и украинцы.

Повідомлень: 15928 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8122 раз. Подякували: 5006 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 19:50 rjkz написав: akurt написав: Я теж так подумав: New Zealand. Не встиг rjkz всім пообіцяти оформити візи N1-B та розказав, що треба для безпечного життя, як виникла велика проблема з опаленням квартир в хмарочосах в New York.

То газ якийсь не такий, то поверх невірний…



P.S. Дочка приятелів сьогодні прибула в Джексонвілл провідати брата в його новому будинку площею в 3000 кв. футів: вперше в США.

Візу відкрила в Латвії, перед цим була відмова.

З другого разу дали.

Втомилася на дуже довгій черзі до візового офіцера в New York: не очікувала, що крім неї ще хтось хоче в США. Я теж так подумав: New Zealand. Не встиг rjkz всім пообіцяти оформити візи N1-B та розказав, що треба для безпечного життя, як виникла велика проблема з опаленням квартир в хмарочосах в New York.То газ якийсь не такий, то поверх невірний…P.S. Дочка приятелів сьогодні прибула в Джексонвілл провідати брата в його новому будинку площею в 3000 кв. футів: вперше в США.Візу відкрила в Латвії, перед цим була відмова.З другого разу дали.Втомилася на дуже довгій черзі до візового офіцера в New York: не очікувала, що крім неї ще хтось хоче в США.

Кто-то хочет в США?

Капец, едут и едут.

На кассах магазинов (это те, кому по денику платят меньше законного минимума ), почти одни украинки и украинцы.

... Кто-то хочет в США?Капец, едут и едут.На кассах магазинов (это те,), почти одни украинки и украинцы....

по-перше, дані про зп навів не Denik.



по-перше, дані про зп навів не Denik.

по-друге - а ви можете спростувати це на підставі якихось джерел? бо посилаються на статистичні дані. які не підтверджують ваші цифри, але це лише ознака, що те, що ви чуєте - нерепрезентативна вибірка.

Додано: Суб 16 гру, 2023 19:59 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Ну ось, нарешті є доведення того, чому американці більше не будуть давати гроші українцям…

І даватимуть.

І податків платитимуть більше для обслуговування держборгу та муніципальних боргів.

Додано: Суб 16 гру, 2023 20:07 akurt написав: Ну ось, нарешті є доведення того, чому американці більше не будуть давати гроші українцям…

Панове, розпаковуйте валізи: «Кіна не буде!»

Там самим грітися немає за що…



Панове, розпаковуйте валізи: «Кіна не буде!»

Там самим грітися немає за що… Ну ось, нарешті є доведення того, чому американці більше не будуть давати гроші українцям…Панове, розпаковуйте валізи: «Кіна не буде!»Там самим грітися немає за що…

будем слати в NY гуманітарку, rjkz тримайтеся, можу прислати пару бабціних валянок, трохи поїли миші, але якщо залатати то будуть гріти при -20 за бортом не гірше HVAC



будем слати в NY гуманітарку, rjkz тримайтеся, можу прислати пару бабціних валянок, трохи поїли миші, але якщо залатати то будуть гріти при -20 за бортом не гірше HVAC

ще є дідова вуханка в селі, чи то з собаки чи з кріля, погано в тому розбираюся, але вуха гріє не гірше валянок

Додано: Суб 16 гру, 2023 20:16 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: будем слати в NY гуманітарку, rjkz тримайтеся, можу прислати пару бабціних валянок, трохи поїли миші, але якщо залатати то будуть гріти при -20 за бортом не гірше HVAC

ще є дідова вуханка в селі, чи то з собаки чи з кріля, погано в тому розбираюся, але вуха гріє не гірше валянок



ще є дідова вуханка в селі, чи то з собаки чи з кріля, погано в тому розбираюся, але вуха гріє не гірше валянок будем слати в NY гуманітарку, rjkz тримайтеся, можу прислати пару бабціних валянок, трохи поїли миші, але якщо залатати то будуть гріти при -20 за бортом не гірше HVACще є дідова вуханка в селі, чи то з собаки чи з кріля, погано в тому розбираюся, але вуха гріє не гірше валянок

Додано: Суб 16 гру, 2023 20:44 rjkz написав: Шо делать?

Чувствую, что что-то надо срочно брать.

Жена против того чтобы брать абы что.

Чувствую, что что-то надо срочно брать.

Жена против того чтобы брать абы что. Шо делать?Чувствую, что что-то надо срочно брать.Жена против того чтобы брать абы что.

Я би на вашому місті спершу посовітувався б із спеціалистами Фінансового форуму України із мортріджу США, там все чисто, як поцілунок дитини:

- ніколи не мали того мортріджА, чи мортріджУ - не знаю, як вірно;

- кредитна картка ніколи не мала ліміт вище за 1000 доларів;

- хату ніколи не мали площею вище за 39,56 кв.м (житлової);

- автівку теж ніколи не мали, або Москвича-412...



Так само, як Ви вже ніколи не будете в Україні, так і вони вже ніколи не будуть в США.

Тобто "гра чиста", без "краплених" карт...

Я би на вашому місті спершу посовітувався б із спеціалистами Фінансового форуму України із мортріджу США, там все чисто, як поцілунок дитини:

- ніколи не мали того мортріджА, чи мортріджУ - не знаю, як вірно;

- кредитна картка ніколи не мала ліміт вище за 1000 доларів;

- хату ніколи не мали площею вище за 39,56 кв.м (житлової);

- автівку теж ніколи не мали, або Москвича-412...

Так само, як Ви вже ніколи не будете в Україні, так і вони вже ніколи не будуть в США.

Тобто "гра чиста", без "краплених" карт...

В разі негараздів з тим мортріджем в біді не залишать: поділяться останнім, нажитим за все життя.

