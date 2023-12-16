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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 гру, 2023 17:55
rjkz написав:
Для города немного.
Приняли закон 97, по которому это надо сделать.
За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.
Город еще и заработает на штрафах.
Так я не кажу, що це місту коштуватиме. Це коштуватиме власникам житла або орендарям. А ще буде частинка в підвищеному тарифі електроенергії, де мешканці сплачуватимуть за розвиток енергетичної інфраструктури та генерації протягом 30 років. Потягне це все десь по 100к$ на домогосподарство в цінах 2019 року, як я писав раніше.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 19:14
Ну ось, нарешті є доведення того, чому американці більше не будуть давати гроші українцям…
Панове, розпаковуйте валізи: «Кіна не буде!»
Там самим грітися немає за що…
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Додано: Суб 16 гру, 2023 19:29
Еміграція, заробітчанство
New’s from USA
Інтенсивно готуюся до наступного візиту в США, щоби на власні очі подивитися, як там ті телепні живуть.
Наші люди точно знають - дивилися у підзорну трубу, скручену із газет, знайдених на горищі хати свого села, що живуть негодяще. Неправильно живуть. Не прислуховуються до порад українських знавців.
Ті, хто живуть негодяще і кому немає чим опалювати свої помешкання площею як не в 2000 sq.ft, так в 3000 в ці дні реально жартують.
Звʼязався з нашою діаспорою в Південній Кароліні, де вже 2 роки мешкає мій колишній підлеглий та колишній мешканець одного обласного центра, батько двох школярів, які навчаються в - як відомо - дуже поганій школі, де нічому не навчають - паном Юрієм і спитав, як саме проходить процес перетворення в «одічалих».
А вони - як оті діти - граються у «міста»:
- Увидел на Фейсбуке как жители Филадельфии называют свой город - нежно «Филя».
- Предлагаю назвать наш город Greenville «Гриня» - прикольно по-моему.😉
- Город Greenville назван в честь Генерала Войны за Независимость - Натаниэля Грина. Когда название города переводят как "Зеленый Город"- это ошибочно, Greene - это фамилия.
- А мы живём в Дуньке…
- Если это Duncan ,то и мы здесь 😂…
- Harrisburg PA ласково называют Харя...
- Прикольно.. звучит .. мы жили в Jacksonville, Fl .. все назвали Джекс ..
- Значит сейчас мы живем а Lyman - Лайма…
- Boiling Springs тоже интересно *боля*…
[А ось це особливо сподобалося: ]
- У нас город Пидмонт. Ну кто тут смелый?
Ех, знали б наші люди в США, які негаразди їх очікують: отопити мазанки та зліплене з гімна та палок - і то буде нічим… український фінансовий форум ніколи не помиляється!
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Додано: Суб 16 гру, 2023 19:37
Hotab написав:
М.б. это вызвано тем, что и внутренний блок (или канал подачи воздуха , если это канальник) для обогрева должен (лучше) располагаться у пола, а не у потолка, как для кондиционирования.
Потому смонтировано две независимые системы.
Может быть и есть где-то независимая разводка, но я о таких системах даже не слышал. Разводка воздуха по дому обычно одна.
Где-то в подвале, если он есть, или на чердаке стоит стойка, в которую упакованы внутренний блок кондиционера, газовый или электрический обогреватель, система подмешивания наружного воздуха и автоматика. Все это подает воздух в одну трубу. Устройство реверса, поменяв подачу с обраткой, выглядит проблематичным именно из-за необходимости подмешивать свежий воздух до климатической установки.
Кстати, несмотря на явную энергетическую выгодность кондиционеров, могут возникнуть и проблемы. Предположим, на улице +7, в доме +21. В таких условиях отопление кондиционером окажется раза в 4 экономичней, чем просто электрическим обогревателем. При резком похолодании до -21, градиент температуры увеличится в 3 раза, затраты при традиционном обогреве вырастут тоже в 3 раза, а эффективность кондиционера сравняется с эфективностью обычного обогревателя. Т.е. потребление возрастет в 12 раз. При массовом использовании кондиционеров могут возникнуть большие сложности с балансированием системы. Не любят электросети, особенно крупные, больших перепадов потребления.
akurt написав:
А вони - як оті діти - граються у «міста»:
Только не говорите никому, что в штате Миссури есть город Жоплин (Joplin)
Есть еще города Чья-то нога, Тихо чай пей,...
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Додано: Суб 16 гру, 2023 19:45
akurt написав:
Я теж так подумав: New Zealand. Не встиг rjkz всім пообіцяти оформити візи N1-B та розказав, що треба для безпечного життя, як виникла велика проблема з опаленням квартир в хмарочосах в New York.
То газ якийсь не такий, то поверх невірний…
P.S. Дочка приятелів сьогодні прибула в Джексонвілл провідати брата в його новому будинку площею в 3000 кв. футів: вперше в США.
Візу відкрила в Латвії, перед цим була відмова.
З другого разу дали.
Втомилася на дуже довгій черзі до візового офіцера в New York: не очікувала, що крім неї ще хтось хоче в США.
Кто-то хочет в США?
Капец, едут и едут.
На кассах магазинов (это те, кому по денику платят меньше законного минимума
), почти одни украинки и украинцы.
На улицах украинскую речь слышишь каждую минуту.
В одном из магазинов, где я скупаюсь, несколько девочек если с ними не заговорили на Инглише, спілкуються українською виключно. Якщо їх хтось не розуміє з російськомовних, то то є не їх проблеми.
Там така стійка с касами й черга на відстані десь метрів за 5.
Коли звільняється хтось з касирів "Некст" й ти до нього йдеш.
Тож вони всі за однією стійкою.
Коли я попадаю до однієї з них, то й відповідаю на Мові.
Тож, нещодавно попав до хлопця рядом, він мені "Здравствуйте".
Дівчина з каси поруч на нього шипить "Українською!"
До речі магазин турецький взагалі-то, якщо я не помиляюсь.
Как результат такого "ще хтось хоче в США" стал дикий дефицит доступной аренды, в новостях о резком росте аренды в НЙ говорят раз в несколько эфиров.
Сегодня пришел к выводу, что поезд цен на недвигу набирает ход и то, что я мониторил пошло вверх. А я так и не решил что мне надо.
Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать?
Чувствую, что что-то надо срочно брать.
Жена против того чтобы брать абы что.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 19:50
rjkz написав: akurt написав:
Я теж так подумав: New Zealand. Не встиг rjkz всім пообіцяти оформити візи N1-B та розказав, що треба для безпечного життя, як виникла велика проблема з опаленням квартир в хмарочосах в New York.
То газ якийсь не такий, то поверх невірний…
P.S. Дочка приятелів сьогодні прибула в Джексонвілл провідати брата в його новому будинку площею в 3000 кв. футів: вперше в США.
Візу відкрила в Латвії, перед цим була відмова.
З другого разу дали.
Втомилася на дуже довгій черзі до візового офіцера в New York: не очікувала, що крім неї ще хтось хоче в США.
Кто-то хочет в США?
Капец, едут и едут.
На кассах магазинов (это те, кому по денику платят меньше законного минимума
), почти одни украинки и украинцы.
...
по-перше, дані про зп навів не Denik
.
по-друге - а ви можете спростувати це на підставі якихось джерел? бо посилаються на статистичні дані. які не підтверджують ваші цифри, але це лише ознака, що те, що ви чуєте - нерепрезентативна вибірка.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 19:59
akurt написав:
Ну ось, нарешті є доведення того, чому американці більше не будуть давати гроші українцям…
І даватимуть.
І податків платитимуть більше для обслуговування держборгу та муніципальних боргів.
І соціалка поріжеться.
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Додано: Суб 16 гру, 2023 20:07
akurt написав:
Ну ось, нарешті є доведення того, чому американці більше не будуть давати гроші українцям…
Панове, розпаковуйте валізи: «Кіна не буде!»
Там самим грітися немає за що…
будем слати в NY гуманітарку, rjkz тримайтеся, можу прислати пару бабціних валянок, трохи поїли миші, але якщо залатати то будуть гріти при -20 за бортом не гірше HVAC
ще є дідова вуханка в селі, чи то з собаки чи з кріля, погано в тому розбираюся, але вуха гріє не гірше валянок
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Додано: Суб 16 гру, 2023 20:16
flyman написав:
будем слати в NY гуманітарку, rjkz тримайтеся, можу прислати пару бабціних валянок, трохи поїли миші, але якщо залатати то будуть гріти при -20 за бортом не гірше HVAC
ще є дідова вуханка в селі, чи то з собаки чи з кріля, погано в тому розбираюся, але вуха гріє не гірше валянок
фуфайку з дохлого орка)
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Додано: Суб 16 гру, 2023 20:44
rjkz написав:
Шо делать?
Чувствую, что что-то надо срочно брать.
Жена против того чтобы брать абы что.
Я би на вашому місті спершу посовітувався
б із спеціалистами Фінансового форуму України із мортріджу США, там все чисто, як поцілунок дитини:
- ніколи не мали того мортріджА, чи мортріджУ - не знаю, як вірно;
- кредитна картка ніколи не мала ліміт вище за 1000 доларів;
- хату ніколи не мали площею вище за 39,56 кв.м (житлової);
- автівку теж ніколи не мали, або Москвича-412...
Так само, як Ви вже ніколи не будете в Україні, так і вони вже ніколи не будуть в США.
Тобто "гра чиста", без "краплених" карт...
В разі негараздів з тим мортріджем в біді не залишать: поділяться останнім, нажитим за все життя.
flyman написав:
ще є дідова вуханка в селі, чи то з собаки чи з кріля, погано в тому розбираюся, але вуха гріє не гірше валянок
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