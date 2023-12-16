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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 гру, 2023 20:51
akurt , філіпінки теж вже ніколи не буде. А «плєчєва» з В.Окружної не входить в 120 дол / місяць. Отже вже не буде нікого.
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