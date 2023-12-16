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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 гру, 2023 20:51
akurt , філіпінки теж вже ніколи не буде. А «плєчєва» з В.Окружної не входить в 120 дол / місяць. Отже вже не буде нікого.
Додано: Суб 16 гру, 2023 21:23
Я як та птаха, що бачу, про те співаю ) У грі bullshit ви програли
Був змушений пошукати документацію
Зо збігається з моїми спостереженнями. Бо на 9кВт 1.5 кВт світиться як 18%. Відповідно 300 Вт мабуть нижче нижньої межі індикатора
Додано: Суб 16 гру, 2023 21:32
Додано: Суб 16 гру, 2023 21:37
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Звісно, немає ніде в світі фахівців з мортріджа, як в Україні.
Це тому, що "чиста гра" без "крапланих карт"!
Тому провів чергові перемовини з нашими людьми в США - з приводу мортріджа в одному з міст, яке є досить далеко від столиці США.
Не знаю навіть з чим порівняти в Україні: до столиці США 505 миль або 800 км - напевне щось на кшталт Іршави на Закарпатті. До Києва така сама відстань...
Ось діалог.
- З приводу цін на оренду житла: оренда будинку з лютого 2024 р. 3 bedrooms, 3 bathrooms
2200 Sq f. (близько 200 кв. м) Оплата за місяць $2100... Район Reidville, 10 хв до i-85.
- То не дорого: здається це БІЛЬШЕ, ніж виплата за кредитом?
- Не дорого: які платежі за кредитом, такі ціни за рент. А що ви так дивуєтесь. Я плачу на 300 менше за площу вдвічі менше у квартирі. А тут будинок практично новий!
- Wow, такі ціни як у Вашингтоні!
- Та не треба "ля-ля"! Такої площі ви там не знімете!
Запам"яталося: "які платежі за кредитом, такі ціни за рент".
Додано: Суб 16 гру, 2023 21:50
Почекаємо відповіді від rjkz.
Поки що нагадаю, що я наводив точні дані по своїм приятелям саме з цього приводу - іпотека в Ірландії, Бельгії, Швеції та в Канаді - з конкретними цифрами.
Там чесна гра: банк пропонує або погодитися на "гнучку ставку" - що буде то і буде.
Або зафіксувати таку яка є на день оформлення Угоди - на 5 років.
За варіантом 1 можна суттєво виграти: моїм приятелям банк знижував початкову ставку з 3,8% річних до смішних 1% річних (цифру визначає ринок та економічна ситуація) .
За варіантом 2 можна суттєво програти після закінчення 5-ти річного періоду:
- в Бельгії підвищили так, що людині приходиться платити на 19 (дав"ятнадцять) євро на місяць більше. Людині приходиться купувати на 19/3,7= на 5 склянок пива по 400 мл в барі менше.
- в Швеції так, що замість щомісячної виплати в 1000 євро зараз платить 1500...
- в Канаді підписали Угоду на фіксацію на 5 років за тією думкою, що виплата в місяць складає 1800 канадських доларів - і вони цю суму можуть "тягнути".
Востаннє редагувалось akurt в Суб 16 гру, 2023 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 гру, 2023 21:57
а що перекридитуватися віра не дозволяє?
Додано: Суб 16 гру, 2023 22:03
Ви мали побачити оце
Це про можливості вашого конда видобувати холод і тепло , використовуючи ЕЕ.
Скільки він буде споживати по факту - да скільки треба, в залежності скільки вам треба подати тепла в квартиру з вулиці , чи скільки вивести на вулицю.
Додано: Суб 16 гру, 2023 22:14
Re: Еміграція, заробітчанство
Це ви показали свою некомпетентність. Величина kWh/a на про що не говорить.
беремо перший-ліпший кондиціонер-дев'ятку
Холодопроизводительность 2.7кВт
Теплопроизводительность 2.93кВт
Потребляемая мощность в режиме охлаждения 0.771кВт
Потребляемая мощность в режиме обогрева 0.729кВт
В мене на кондицірнерах вдома COP менший. Але їм вже по 11,5 років
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