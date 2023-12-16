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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1667166816691670 Додано: Суб 16 гру, 2023 20:51 akurt , філіпінки теж вже ніколи не буде. А «плєчєва» з В.Окружної не входить в 120 дол / місяць. Отже вже не буде нікого. Hotab Повідомлень: 10402 З нами з: 15.02.09 Подякував: 624 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль 1 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 21:23 Denik написав: adeges написав: На нагрев мои кондиционеры берут по 1.5кВт, на охлаждение так мало, что 9кВт стабилизатор не показывает нагрузку вообще На нагрев мои кондиционеры берут по 1.5кВт, на охлаждение так мало, что 9кВт стабилизатор не показывает нагрузку вообще

Це теж брехня. Кондиціонери 7. Споживають десь 800 Вт як на обігрів так і кондиціонування, а видають більше 2 кВт теплового потоку. Це теж брехня. Кондиціонери 7. Споживають десь 800 Вт як на обігрів так і кондиціонування, а видають більше 2 кВт теплового потоку.



Я як та птаха, що бачу, про те співаю ) У грі bullshit ви програли



Був змушений пошукати документацію

https://www.daikin.eu/en_us/products/pr ... RXA-A.html з якої як би випливає, що соживання ее на нагрів десь в 5 разів вище, ніж на охолодження



Зо збігається з моїми спостереженнями. Бо на 9кВт 1.5 кВт світиться як 18%. Відповідно 300 Вт мабуть нижче нижньої межі індикатора Я як та птаха, що бачу, про те співаю ) У грі bullshit ви програлиБув змушений пошукати документаціюз якої як би випливає, що соживання ее на нагрів десь в 5 разів вище, ніж на охолодженняЗо збігається з моїми спостереженнями. Бо на 9кВт 1.5 кВт світиться як 18%. Відповідно 300 Вт мабуть нижче нижньої межі індикатора adeges Повідомлень: 4454 З нами з: 14.03.06 Подякував: 421 раз. Подякували: 1032 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 21:32 rjkz написав: Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать?

Чувствую, что что-то надо срочно брать.

Жена против того чтобы брать абы что. Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать?Чувствую, что что-то надо срочно брать.Жена против того чтобы брать абы что.

Ставка фиксированная или как? Ставка фиксированная или как? Gastarbaiter Повідомлень: 2926 З нами з: 26.02.18 Подякував: 654 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 21:37 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Звісно, немає ніде в світі фахівців з мортріджа, як в Україні.

Це тому, що "чиста гра" без "крапланих карт"!



Тому провів чергові перемовини з нашими людьми в США - з приводу мортріджа в одному з міст, яке є досить далеко від столиці США.

https://www.google.com/maps/place/%D0%A ... ?entry=ttu



Не знаю навіть з чим порівняти в Україні: до столиці США 505 миль або 800 км - напевне щось на кшталт Іршави на Закарпатті. До Києва така сама відстань...

Ось діалог.

- З приводу цін на оренду житла: оренда будинку з лютого 2024 р. 3 bedrooms, 3 bathrooms

2200 Sq f. (близько 200 кв. м) Оплата за місяць $2100... Район Reidville, 10 хв до i-85.

- То не дорого: здається це БІЛЬШЕ, ніж виплата за кредитом?

- Не дорого: які платежі за кредитом, такі ціни за рент. А що ви так дивуєтесь. Я плачу на 300 менше за площу вдвічі менше у квартирі. А тут будинок практично новий!

- Wow, такі ціни як у Вашингтоні!

- Та не треба "ля-ля"! Такої площі ви там не знімете!



Запам"яталося: "які платежі за кредитом, такі ціни за рент". News from USAЗвісно, немає ніде в світі фахівців з мортріджа, як в Україні.Це тому, що "чиста гра" без "крапланих карт"!Тому провів чергові перемовини з нашими людьми в США - з приводу мортріджа в одному з міст, яке є досить далеко від столиці США.Не знаю навіть з чим порівняти в Україні: до столиці США 505 миль або 800 км - напевне щось на кшталт Іршави на Закарпатті. До Києва така сама відстань...Ось діалог.- З приводу цін на оренду житла: оренда будинку з лютого 2024 р. 3 bedrooms, 3 bathrooms2200 Sq f. () Оплата за місяць.. Район Reidville, 10 хв до i-85.- То не дорого: здається це БІЛЬШЕ, ніж виплата за кредитом?- Не дорого:А що ви так дивуєтесь. Я плачу на 300 менше за площу вдвічі менше у квартирі. А тут будинок практично новий!- Wow, такі ціни як у Вашингтоні!- Та не треба "ля-ля"! Такої площі ви там не знімете!Запам"яталося: akurt

Повідомлень: 8887 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 21:50 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать?

Чувствую, что что-то надо срочно брать.

Жена против того чтобы брать абы что. Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать?Чувствую, что что-то надо срочно брать.Жена против того чтобы брать абы что.

Ставка фиксированная или как? Ставка фиксированная или как?

Почекаємо відповіді від rjkz.

Поки що нагадаю, що я наводив точні дані по своїм приятелям саме з цього приводу - іпотека в Ірландії, Бельгії, Швеції та в Канаді - з конкретними цифрами.

Там чесна гра: банк пропонує або погодитися на "гнучку ставку" - що буде то і буде.

Або зафіксувати таку яка є на день оформлення Угоди - на 5 років.



За варіантом 1 можна суттєво виграти: моїм приятелям банк знижував початкову ставку з 3,8% річних до смішних 1% річних (цифру визначає ринок та економічна ситуація) .

За варіантом 2 можна суттєво програти після закінчення 5-ти річного періоду:

- в Бельгії підвищили так, що людині приходиться платити на 19 (дав"ятнадцять) євро на місяць більше. Людині приходиться купувати на 19/3,7= на 5 склянок пива по 400 мл в барі менше.

- в Швеції так, що замість щомісячної виплати в 1000 євро зараз платить 1500...

- в Канаді підписали Угоду на фіксацію на 5 років за тією думкою, що виплата в місяць складає 1800 канадських доларів - і вони цю суму можуть "тягнути". Почекаємо відповіді відПоки що нагадаю, що я наводив точні дані по своїм приятелям саме з цього приводу - іпотека в Ірландії, Бельгії, Швеції та в Канаді - з конкретними цифрами.Там чесна гра: банк пропонує або погодитися на "гнучку ставку" - що буде то і буде.Або зафіксувати таку яка є на день оформлення Угоди - на 5 років.За варіантом 1 можна суттєво виграти: моїм приятелям банк знижував початкову ставку з 3,8% річних до смішних 1% річних (цифру визначає ринок та економічна ситуація) .За варіантом 2 можна суттєво програти після закінчення 5-ти річного періоду:- в Бельгії підвищили так, що людині приходиться платити на 19 (дав"ятнадцять) євро на місяць більше. Людині приходиться купувати на 19/3,7= на 5 склянок пива по 400 мл в барі менше.- в Швеції так, що замість щомісячної виплати в 1000 євро зараз платить 1500...- в Канаді підписали Угоду на фіксацію на 5 років за тією думкою, що виплата в місяць складає 1800 канадських доларів - і вони цю суму можуть "тягнути". Востаннє редагувалось akurt в Суб 16 гру, 2023 22:02, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8887 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 21:57 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать?

Чувствую, что что-то надо срочно брать.

Жена против того чтобы брать абы что. Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать?Чувствую, что что-то надо срочно брать.Жена против того чтобы брать абы что.

Ставка фиксированная или как? Ставка фиксированная или как?

а що перекридитуватися віра не дозволяє? а що перекридитуватися віра не дозволяє? flyman

Повідомлень: 33551 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1563 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 22:03 adeges написав: Denik написав: adeges написав: На нагрев мои кондиционеры берут по 1.5кВт, на охлаждение так мало, что 9кВт стабилизатор не показывает нагрузку вообще На нагрев мои кондиционеры берут по 1.5кВт, на охлаждение так мало, что 9кВт стабилизатор не показывает нагрузку вообще

Це теж брехня. Кондиціонери 7. Споживають десь 800 Вт як на обігрів так і кондиціонування, а видають більше 2 кВт теплового потоку. Це теж брехня. Кондиціонери 7. Споживають десь 800 Вт як на обігрів так і кондиціонування, а видають більше 2 кВт теплового потоку.



Я як та птаха, що бачу, про те співаю ) У грі bullshit ви програли



Був змушений пошукати документацію

https://www.daikin.eu/en_us/products/pr ... RXA-A.html з якої як би випливає, що соживання ее на нагрів десь в 5 разів вище, ніж на охолодження



Зо збігається з моїми спостереженнями. Бо на 9кВт 1.5 кВт світиться як 18%. Відповідно 300 Вт мабуть нижче нижньої межі індикатора Я як та птаха, що бачу, про те співаю ) У грі bullshit ви програлиБув змушений пошукати документаціюз якої як би випливає, що соживання ее на нагрів десь в 5 разів вище, ніж на охолодженняЗо збігається з моїми спостереженнями. Бо на 9кВт 1.5 кВт світиться як 18%. Відповідно 300 Вт мабуть нижче нижньої межі індикатора

Ви мали побачити оце







Це про можливості вашого конда видобувати холод і тепло , використовуючи ЕЕ.



Скільки він буде споживати по факту - да скільки треба, в залежності скільки вам треба подати тепла в квартиру з вулиці , чи скільки вивести на вулицю. Ви мали побачити оцеЦе про можливості вашого конда видобувати холод і тепло , використовуючи ЕЕ.Скільки він буде споживати по факту - да скільки треба, в залежності скільки вам треба подати тепла в квартиру з вулиці , чи скільки вивести на вулицю. Hotab Повідомлень: 10402 З нами з: 15.02.09 Подякував: 624 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 22:14 Re: Еміграція, заробітчанство adeges написав: Я як та птаха, що бачу, про те співаю ) У грі bullshit ви програли



Був змушений пошукати документацію

https://www.daikin.eu/en_us/products/pr ... RXA-A.html з якої як би випливає, що соживання ее на нагрів десь в 5 разів вище, ніж на охолодження



Зо збігається з моїми спостереженнями. Бо на 9кВт 1.5 кВт світиться як 18%. Відповідно 300 Вт мабуть нижче нижньої межі індикатора Я як та птаха, що бачу, про те співаю ) У грі bullshit ви програлиБув змушений пошукати документацію... RXA-A.html з якої як би випливає, що соживання ее на нагрів десь в 5 разів вище, ніж на охолодженняЗо збігається з моїми спостереженнями. Бо на 9кВт 1.5 кВт світиться як 18%. Відповідно 300 Вт мабуть нижче нижньої межі індикатора

Це ви показали свою некомпетентність. Величина kWh/a на про що не говорить.

беремо перший-ліпший кондиціонер-дев'ятку

https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/kond ... 09ep1.html

Холодопроизводительность 2.7кВт

Теплопроизводительность 2.93кВт

Потребляемая мощность в режиме охлаждения 0.771кВт

Потребляемая мощность в режиме обогрева 0.729кВт

В мене на кондицірнерах вдома COP менший. Але їм вже по 11,5 років Це ви показали свою некомпетентність. Величина kWh/a на про що не говорить.беремо перший-ліпший кондиціонер-дев'яткуХолодопроизводительность 2.7кВтТеплопроизводительность 2.93кВтПотребляемая мощность в режиме охлаждения 0.771кВтПотребляемая мощность в режиме обогрева 0.729кВтВ мене на кондицірнерах вдома COP менший. Але їм вже по 11,5 років Denik Повідомлень: 2770 З нами з: 23.02.09 Подякував: 585 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1667166816691670 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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