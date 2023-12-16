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rjkz написав:Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать? Чувствую, что что-то надо срочно брать. Жена против того чтобы брать абы что.
Не знаю навіть з чим порівняти в Україні: до столиці США 505 миль або 800 км - напевне щось на кшталт Іршави на Закарпатті. До Києва така сама відстань... Ось діалог. - З приводу цін на оренду житла: оренда будинку з лютого 2024 р. 3 bedrooms, 3 bathrooms 2200 Sq f. (близько 200 кв. м) Оплата за місяць $2100... Район Reidville, 10 хв до i-85. - То не дорого: здається це БІЛЬШЕ, ніж виплата за кредитом? - Не дорого: які платежі за кредитом, такі ціни за рент. А що ви так дивуєтесь. Я плачу на 300 менше за площу вдвічі менше у квартирі. А тут будинок практично новий! - Wow, такі ціни як у Вашингтоні! - Та не треба "ля-ля"! Такої площі ви там не знімете!
Запам"яталося: "які платежі за кредитом, такі ціни за рент".
rjkz написав:Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать? Чувствую, что что-то надо срочно брать. Жена против того чтобы брать абы что.
Ставка фиксированная или как?
Почекаємо відповіді від rjkz. Поки що нагадаю, що я наводив точні дані по своїм приятелям саме з цього приводу - іпотека в Ірландії, Бельгії, Швеції та в Канаді - з конкретними цифрами. Там чесна гра: банк пропонує або погодитися на "гнучку ставку" - що буде то і буде. Або зафіксувати таку яка є на день оформлення Угоди - на 5 років.
За варіантом 1 можна суттєво виграти: моїм приятелям банк знижував початкову ставку з 3,8% річних до смішних 1% річних (цифру визначає ринок та економічна ситуація) . За варіантом 2 можна суттєво програти після закінчення 5-ти річного періоду: - в Бельгії підвищили так, що людині приходиться платити на 19 (дав"ятнадцять) євро на місяць більше. Людині приходиться купувати на 19/3,7= на 5 склянок пива по 400 мл в барі менше. - в Швеції так, що замість щомісячної виплати в 1000 євро зараз платить 1500... - в Канаді підписали Угоду на фіксацію на 5 років за тією думкою, що виплата в місяць складає 1800 канадських доларів - і вони цю суму можуть "тягнути".
Востаннє редагувалось akurt в Суб 16 гру, 2023 22:02, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать? Чувствую, что что-то надо срочно брать. Жена против того чтобы брать абы что.
Зо збігається з моїми спостереженнями. Бо на 9кВт 1.5 кВт світиться як 18%. Відповідно 300 Вт мабуть нижче нижньої межі індикатора
Це ви показали свою некомпетентність. Величина kWh/a на про що не говорить. беремо перший-ліпший кондиціонер-дев'ятку https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/kond ... 09ep1.html Холодопроизводительность 2.7кВт Теплопроизводительность 2.93кВт Потребляемая мощность в режиме охлаждения 0.771кВт Потребляемая мощность в режиме обогрева 0.729кВт В мене на кондицірнерах вдома COP менший. Але їм вже по 11,5 років
rjkz написав:Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать? Чувствую, что что-то надо срочно брать. Жена против того чтобы брать абы что.
Ставка фиксированная или как?
а що перекридитуватися віра не дозволяє?
Я не знаю, як там прийнято у США. Наприклад, комісія за видачу чи якісь штрафи за дострокове погашення. Ви знаєте?