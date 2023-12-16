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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1668166916701671>
Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 20:51

akurt , філіпінки теж вже ніколи не буде. А «плєчєва» з В.Окружної не входить в 120 дол / місяць. Отже вже не буде нікого.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 21:23

  Denik написав:
  adeges написав:На нагрев мои кондиционеры берут по 1.5кВт, на охлаждение так мало, что 9кВт стабилизатор не показывает нагрузку вообще

Це теж брехня. Кондиціонери 7. Споживають десь 800 Вт як на обігрів так і кондиціонування, а видають більше 2 кВт теплового потоку.


Я як та птаха, що бачу, про те співаю ) У грі bullshit ви програли

Був змушений пошукати документацію
https://www.daikin.eu/en_us/products/pr ... RXA-A.html з якої як би випливає, що соживання ее на нагрів десь в 5 разів вище, ніж на охолодження

Зо збігається з моїми спостереженнями. Бо на 9кВт 1.5 кВт світиться як 18%. Відповідно 300 Вт мабуть нижче нижньої межі індикатора
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 21:32

  rjkz написав:Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать?
Чувствую, что что-то надо срочно брать.
Жена против того чтобы брать абы что.

Ставка фиксированная или как?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 21:37

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Звісно, немає ніде в світі фахівців з мортріджа, як в Україні.
Це тому, що "чиста гра" без "крапланих карт"!

Тому провів чергові перемовини з нашими людьми в США - з приводу мортріджа в одному з міст, яке є досить далеко від столиці США.
https://www.google.com/maps/place/%D0%A ... ?entry=ttu

Не знаю навіть з чим порівняти в Україні: до столиці США 505 миль або 800 км - напевне щось на кшталт Іршави на Закарпатті. До Києва така сама відстань...
Ось діалог.
- З приводу цін на оренду житла: оренда будинку з лютого 2024 р. 3 bedrooms, 3 bathrooms
2200 Sq f. (близько 200 кв. м) Оплата за місяць $2100... Район Reidville, 10 хв до i-85.
- То не дорого: здається це БІЛЬШЕ, ніж виплата за кредитом?
- Не дорого: які платежі за кредитом, такі ціни за рент. А що ви так дивуєтесь. Я плачу на 300 менше за площу вдвічі менше у квартирі. А тут будинок практично новий!
- Wow, такі ціни як у Вашингтоні!
- Та не треба "ля-ля"! Такої площі ви там не знімете!

Запам"яталося: "які платежі за кредитом, такі ціни за рент".
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 21:50

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать?
Чувствую, что что-то надо срочно брать.
Жена против того чтобы брать абы что.

Ставка фиксированная или как?

Почекаємо відповіді від rjkz.
Поки що нагадаю, що я наводив точні дані по своїм приятелям саме з цього приводу - іпотека в Ірландії, Бельгії, Швеції та в Канаді - з конкретними цифрами.
Там чесна гра: банк пропонує або погодитися на "гнучку ставку" - що буде то і буде.
Або зафіксувати таку яка є на день оформлення Угоди - на 5 років.

За варіантом 1 можна суттєво виграти: моїм приятелям банк знижував початкову ставку з 3,8% річних до смішних 1% річних (цифру визначає ринок та економічна ситуація) .
За варіантом 2 можна суттєво програти після закінчення 5-ти річного періоду:
- в Бельгії підвищили так, що людині приходиться платити на 19 (дав"ятнадцять) євро на місяць більше. Людині приходиться купувати на 19/3,7= на 5 склянок пива по 400 мл в барі менше.
- в Швеції так, що замість щомісячної виплати в 1000 євро зараз платить 1500...
- в Канаді підписали Угоду на фіксацію на 5 років за тією думкою, що виплата в місяць складає 1800 канадських доларів - і вони цю суму можуть "тягнути".
Востаннє редагувалось akurt в Суб 16 гру, 2023 22:02, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 21:57

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать?
Чувствую, что что-то надо срочно брать.
Жена против того чтобы брать абы что.

Ставка фиксированная или как?

а що перекридитуватися віра не дозволяє?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 22:03

  adeges написав:
  Denik написав:
  adeges написав:На нагрев мои кондиционеры берут по 1.5кВт, на охлаждение так мало, что 9кВт стабилизатор не показывает нагрузку вообще

Це теж брехня. Кондиціонери 7. Споживають десь 800 Вт як на обігрів так і кондиціонування, а видають більше 2 кВт теплового потоку.


Я як та птаха, що бачу, про те співаю ) У грі bullshit ви програли

Був змушений пошукати документацію
https://www.daikin.eu/en_us/products/pr ... RXA-A.html з якої як би випливає, що соживання ее на нагрів десь в 5 разів вище, ніж на охолодження

Зо збігається з моїми спостереженнями. Бо на 9кВт 1.5 кВт світиться як 18%. Відповідно 300 Вт мабуть нижче нижньої межі індикатора

Ви мали побачити оце

Зображення

Це про можливості вашого конда видобувати холод і тепло , використовуючи ЕЕ.

Скільки він буде споживати по факту - да скільки треба, в залежності скільки вам треба подати тепла в квартиру з вулиці , чи скільки вивести на вулицю.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 22:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  adeges написав:Я як та птаха, що бачу, про те співаю ) У грі bullshit ви програли

Був змушений пошукати документацію
https://www.daikin.eu/en_us/products/pr ... RXA-A.html з якої як би випливає, що соживання ее на нагрів десь в 5 разів вище, ніж на охолодження

Зо збігається з моїми спостереженнями. Бо на 9кВт 1.5 кВт світиться як 18%. Відповідно 300 Вт мабуть нижче нижньої межі індикатора

Це ви показали свою некомпетентність. Величина kWh/a на про що не говорить.
беремо перший-ліпший кондиціонер-дев'ятку
https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/kond ... 09ep1.html
Холодопроизводительность 2.7кВт
Теплопроизводительность 2.93кВт
Потребляемая мощность в режиме охлаждения 0.771кВт
Потребляемая мощность в режиме обогрева 0.729кВт
В мене на кондицірнерах вдома COP менший. Але їм вже по 11,5 років
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 22:51

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать?
Чувствую, что что-то надо срочно брать.
Жена против того чтобы брать абы что.

Ставка фиксированная или как?

а що перекридитуватися віра не дозволяє?

Я не знаю, як там прийнято у США. Наприклад, комісія за видачу чи якісь штрафи за дострокове погашення. Ви знаєте?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 22:53

Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:Ставка фиксированная или как?

а що перекридитуватися віра не дозволяє?

Я не знаю, як там прийнято у США. Наприклад, комісія за видачу чи якісь штрафи за дострокове погашення. Ви знаєте?
Хіба десь в цивілізованому світі є штрафи за дострокове?
А от комісії так, і часом це боляче
Faceless
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