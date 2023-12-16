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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 16 гру, 2023 22:56
Faceless написав:
Хіба десь в цивілізованому світі є штрафи за дострокове?
Та хто ж його знає? Наприклад, банк пропонує кредит під 7% з можливістю дострокового погашення, або під 6%, але мінімум 3 роки платити чітко за графіком.
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 16 гру, 2023 23:04
Є в США штрафи за дострокове погашення іпотеки.
У середньому це суми: 3% від боргу, що залишився, в перший рік, 2% у другому і 1% у третій.
Чекаємо що скаже rjkz: йому ж брати mortgage..
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akurt
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Додано: Суб 16 гру, 2023 23:17
akurt написав:
Є в США штрафи за дострокове погашення іпотеки.
У середньому це суми: 3% від боргу, що залишився, в перший рік, 2% у другому і 1% у третій.
Чекаємо що скаже rjkz
: йому ж брати mortgage.
.
вже сказав
rjkz написав:
...
Чувствую, что что-то надо срочно брать.Жена против
того чтобы брать абы что.
Треба прислухатися до жінки
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Shaman
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Додано: Суб 16 гру, 2023 23:48
Faceless написав: Gastarbaiter написав: flyman написав:
а що перекридитуватися віра не дозволяє?
Я не знаю, як там прийнято у США. Наприклад, комісія за видачу чи якісь штрафи за дострокове погашення. Ви знаєте?
Хіба десь в цивілізованому світі є штрафи за дострокове?
А от комісії так, і часом це боляче
може бути, в договорі, що перші 3 роки згідно графіку платежів (можливо, не більше 10% переплати),
потім можна прискорене погашення без комісій,
перекредитування, то зовсім інша історія
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flyman
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Додано: Нед 17 гру, 2023 00:01
Сибарит написав: Hotab написав:
М.б. это вызвано тем, что и внутренний блок (или канал подачи воздуха , если это канальник) для обогрева должен (лучше) располагаться у пола, а не у потолка, как для кондиционирования.
Потому смонтировано две независимые системы.
Может быть и есть где-то независимая разводка, но я о таких системах даже не слышал. Разводка воздуха по дому обычно одна.
Где-то в подвале, если он есть, или на чердаке стоит стойка, в которую упакованы внутренний блок кондиционера, газовый или электрический обогреватель, система подмешивания наружного воздуха и автоматика. Все это подает воздух в одну трубу. Устройство реверса, поменяв подачу с обраткой, выглядит проблематичным именно из-за необходимости подмешивать свежий воздух до климатической установки.
Кстати, несмотря на явную энергетическую выгодность кондиционеров, могут возникнуть и проблемы. Предположим, на улице +7, в доме +21. В таких условиях отопление кондиционером окажется раза в 4 экономичней, чем просто электрическим обогревателем. При резком похолодании до -21, градиент температуры увеличится в 3 раза, затраты при традиционном обогреве вырастут тоже в 3 раза, а эффективность кондиционера сравняется с эфективностью обычного обогревателя. Т.е. потребление возрастет в 12 раз. При массовом использовании кондиционеров могут возникнуть большие сложности с балансированием системы. Не любят электросети, особенно крупные, больших перепадов потребления.
akurt написав:
А вони - як оті діти - граються у «міста»:
Только не говорите никому, что в штате Миссури есть город Жоплин (Joplin)
Есть еще города Чья-то нога, Тихо чай пей,...
Пока что ЭКОНОМИЧЕСКИ самый выгодный путь - отопление газом.
Причем еще очень много зависит от кострукции котла, бернинг систем и системы разводки труб.
То есть, газ сжигаясь нагревает воду, которая паром поступает по трубам в юниты (батареи).
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rjkz
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Додано: Нед 17 гру, 2023 00:08
Shaman написав: rjkz написав: akurt написав:
Я теж так подумав: New Zealand. Не встиг rjkz всім пообіцяти оформити візи N1-B та розказав, що треба для безпечного життя, як виникла велика проблема з опаленням квартир в хмарочосах в New York.
То газ якийсь не такий, то поверх невірний…
P.S. Дочка приятелів сьогодні прибула в Джексонвілл провідати брата в його новому будинку площею в 3000 кв. футів: вперше в США.
Візу відкрила в Латвії, перед цим була відмова.
З другого разу дали.
Втомилася на дуже довгій черзі до візового офіцера в New York: не очікувала, що крім неї ще хтось хоче в США.
Кто-то хочет в США?
Капец, едут и едут.
На кассах магазинов (это те, кому по денику платят меньше законного минимума
), почти одни украинки и украинцы.
...
по-перше, дані про зп навів не Denik
.
по-друге - а ви можете спростувати це на підставі якихось джерел? бо посилаються на статистичні дані. які не підтверджують ваші цифри, але це лише ознака, що те, що ви чуєте - нерепрезентативна вибірка.
Да джерело одно и всем известное - минимально законная оплата в НЙ - 15 долларов в час, что в переводе на год дает примерно 30 куе.
Не 23, не 22, не 24.
И платить меньше разрешено только официантам ресторанов, где на чай оставляют типы в диапазоне 15-20% от заказа. То есть, если мне летом принесли счет в ресторане на 355 долларов, то я заплатил 420 с учетом типов (чаевых), то официанту пошло 65 долларов.
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rjkz
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Додано: Нед 17 гру, 2023 00:15
flyman написав: akurt написав:
Ну ось, нарешті є доведення того, чому американці більше не будуть давати гроші українцям…
Панове, розпаковуйте валізи: «Кіна не буде!»
Там самим грітися немає за що…
будем слати в NY гуманітарку, rjkz тримайтеся, можу прислати пару бабціних валянок, трохи поїли миші, але якщо залатати то будуть гріти при -20 за бортом не гірше HVAC
ще є дідова вуханка в селі, чи то з собаки чи з кріля
, погано в тому розбираюся, але вуха гріє не гірше валянок
А з чупакабри є?
Бо більше немає сечі терпіти це борошно.
Ледь животіємо.
Як читаю дописи деніка, то кров стине.
Навіть не уявляю як це до американців не доходить як вони погано живуть.
Та й вся ця Омерика в боргах по вуха. Цікаво тільки, хто це такій заможний, що вся Америка йому винна?
Може це Бурунді? Або Мозамбік?
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rjkz
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Додано: Нед 17 гру, 2023 00:18
rjkz написав: flyman написав: akurt написав:
Ну ось, нарешті є доведення того, чому американці більше не будуть давати гроші українцям…
Панове, розпаковуйте валізи: «Кіна не буде!»
Там самим грітися немає за що…
будем слати в NY гуманітарку, rjkz тримайтеся, можу прислати пару бабціних валянок, трохи поїли миші, але якщо залатати то будуть гріти при -20 за бортом не гірше HVAC
ще є дідова вуханка в селі, чи то з собаки чи з кріля
, погано в тому розбираюся, але вуха гріє не гірше валянок
А з чупакабри є?
Бо більше немає сечі терпіти це борошно.
Ледь животіємо.
Як читаю дописи деніка, то кров стине.
Навіть не уявляю як це до американців не доходить як вони погано живуть.
Та й вся ця Омерика в боргах по вуха. Цікаво тільки, хто це такій заможний, що вся Америка йому винна?
Може це Бурунді? Або Мозамбік?
Ми вас не покинемо напризволяще. Кидайте картку, форумом допоможемо хоч обігріти житло поки вся Америка перебудовуватиме інфраструктуру електрохарчування
Розуміємо, що підлога країни животіє
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Faceless
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