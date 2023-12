Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1668166916701671 Додано: Суб 16 гру, 2023 22:56 Faceless написав: Хіба десь в цивілізованому світі є штрафи за дострокове? Хіба десь в цивілізованому світі є штрафи за дострокове?

Та хто ж його знає? Наприклад, банк пропонує кредит під 7% з можливістю дострокового погашення, або під 6%, але мінімум 3 роки платити чітко за графіком. Та хто ж його знає? Наприклад, банк пропонує кредит під 7% з можливістю дострокового погашення, або під 6%, але мінімум 3 роки платити чітко за графіком. Gastarbaiter Повідомлень: 2929 З нами з: 26.02.18 Подякував: 654 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 23:04 Є в США штрафи за дострокове погашення іпотеки.

У середньому це суми: 3% від боргу, що залишився, в перший рік, 2% у другому і 1% у третій.

Чекаємо що скаже rjkz: йому ж брати mortgage.. akurt

Повідомлень: 8888 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 23:17 akurt написав: Є в США штрафи за дострокове погашення іпотеки.

У середньому це суми: 3% від боргу, що залишився, в перший рік, 2% у другому і 1% у третій.

Чекаємо що скаже rjkz: йому ж брати mortgage.. Є в США штрафи за дострокове погашення іпотеки.У середньому це суми: 3% від боргу, що залишився, в перший рік, 2% у другому і 1% у третій.Чекаємо що скаже: йому ж брати mortgage..

вже сказав

rjkz написав: ...

Чувствую, что что-то надо срочно брать.

Жена против того чтобы брать абы что. ...Чувствую, что что-то надо срочно брать.того чтобы брать абы что.

Треба прислухатися до жінки вже сказавТреба прислухатися до жінки Shaman

Повідомлень: 4896 З нами з: 29.09.19 Подякував: 530 раз. Подякували: 1262 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 гру, 2023 23:48 Faceless написав: Gastarbaiter написав: flyman написав: а що перекридитуватися віра не дозволяє? а що перекридитуватися віра не дозволяє?

Я не знаю, як там прийнято у США. Наприклад, комісія за видачу чи якісь штрафи за дострокове погашення. Ви знаєте? Я не знаю, як там прийнято у США. Наприклад, комісія за видачу чи якісь штрафи за дострокове погашення. Ви знаєте? Хіба десь в цивілізованому світі є штрафи за дострокове?

А от комісії так, і часом це боляче Хіба десь в цивілізованому світі є штрафи за дострокове?А от комісії так, і часом це боляче

може бути, в договорі, що перші 3 роки згідно графіку платежів (можливо, не більше 10% переплати),

потім можна прискорене погашення без комісій,

перекредитування, то зовсім інша історія може бути, в договорі, що перші 3 роки згідно графіку платежів (можливо, не більше 10% переплати),потім можна прискорене погашення без комісій,перекредитування, то зовсім інша історія flyman

Повідомлень: 33555 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1563 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 00:01 Сибарит написав: Hotab написав: М.б. это вызвано тем, что и внутренний блок (или канал подачи воздуха , если это канальник) для обогрева должен (лучше) располагаться у пола, а не у потолка, как для кондиционирования.

Потому смонтировано две независимые системы. М.б. это вызвано тем, что и внутренний блок (или канал подачи воздуха , если это канальник) для обогрева должен (лучше) располагаться у пола, а не у потолка, как для кондиционирования.Потому смонтировано две независимые системы.

Может быть и есть где-то независимая разводка, но я о таких системах даже не слышал. Разводка воздуха по дому обычно одна.

Где-то в подвале, если он есть, или на чердаке стоит стойка, в которую упакованы внутренний блок кондиционера, газовый или электрический обогреватель, система подмешивания наружного воздуха и автоматика. Все это подает воздух в одну трубу. Устройство реверса, поменяв подачу с обраткой, выглядит проблематичным именно из-за необходимости подмешивать свежий воздух до климатической установки.



Кстати, несмотря на явную энергетическую выгодность кондиционеров, могут возникнуть и проблемы. Предположим, на улице +7, в доме +21. В таких условиях отопление кондиционером окажется раза в 4 экономичней, чем просто электрическим обогревателем. При резком похолодании до -21, градиент температуры увеличится в 3 раза, затраты при традиционном обогреве вырастут тоже в 3 раза, а эффективность кондиционера сравняется с эфективностью обычного обогревателя. Т.е. потребление возрастет в 12 раз. При массовом использовании кондиционеров могут возникнуть большие сложности с балансированием системы. Не любят электросети, особенно крупные, больших перепадов потребления.



akurt написав: А вони - як оті діти - граються у «міста»: А вони - як оті діти - граються у «міста»:

Только не говорите никому, что в штате Миссури есть город Жоплин (Joplin)

Есть еще города Чья-то нога, Тихо чай пей,... Может быть и есть где-то независимая разводка, но я о таких системах даже не слышал. Разводка воздуха по дому обычно одна.Где-то в подвале, если он есть, или на чердаке стоит стойка, в которую упакованы внутренний блок кондиционера, газовый или электрический обогреватель, система подмешивания наружного воздуха и автоматика. Все это подает воздух в одну трубу. Устройство реверса, поменяв подачу с обраткой, выглядит проблематичным именно из-за необходимости подмешивать свежий воздух до климатической установки.Кстати, несмотря на явную энергетическую выгодность кондиционеров, могут возникнуть и проблемы. Предположим, на улице +7, в доме +21. В таких условиях отопление кондиционером окажется раза в 4 экономичней, чем просто электрическим обогревателем. При резком похолодании до -21, градиент температуры увеличится в 3 раза, затраты при традиционном обогреве вырастут тоже в 3 раза, а эффективность кондиционера сравняется с эфективностью обычного обогревателя. Т.е. потребление возрастет в 12 раз. При массовом использовании кондиционеров могут возникнуть большие сложности с балансированием системы. Не любят электросети, особенно крупные, больших перепадов потребления.Только не говорите никому, что в штате Миссури есть город Жоплин (Joplin)Есть еще города Чья-то нога, Тихо чай пей,...



Пока что ЭКОНОМИЧЕСКИ самый выгодный путь - отопление газом.

Причем еще очень много зависит от кострукции котла, бернинг систем и системы разводки труб.

То есть, газ сжигаясь нагревает воду, которая паром поступает по трубам в юниты (батареи). Пока что ЭКОНОМИЧЕСКИ самый выгодный путь - отопление газом.Причем еще очень много зависит от кострукции котла, бернинг систем и системы разводки труб.То есть, газ сжигаясь нагревает воду, которая паром поступает по трубам в юниты (батареи). rjkz

Повідомлень: 15931 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8122 раз. Подякували: 5006 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 00:08 Shaman написав: rjkz написав: akurt написав: Я теж так подумав: New Zealand. Не встиг rjkz всім пообіцяти оформити візи N1-B та розказав, що треба для безпечного життя, як виникла велика проблема з опаленням квартир в хмарочосах в New York.

То газ якийсь не такий, то поверх невірний…



P.S. Дочка приятелів сьогодні прибула в Джексонвілл провідати брата в його новому будинку площею в 3000 кв. футів: вперше в США.

Візу відкрила в Латвії, перед цим була відмова.

З другого разу дали.

Втомилася на дуже довгій черзі до візового офіцера в New York: не очікувала, що крім неї ще хтось хоче в США. Я теж так подумав: New Zealand. Не встиг rjkz всім пообіцяти оформити візи N1-B та розказав, що треба для безпечного життя, як виникла велика проблема з опаленням квартир в хмарочосах в New York.То газ якийсь не такий, то поверх невірний…P.S. Дочка приятелів сьогодні прибула в Джексонвілл провідати брата в його новому будинку площею в 3000 кв. футів: вперше в США.Візу відкрила в Латвії, перед цим була відмова.З другого разу дали.Втомилася на дуже довгій черзі до візового офіцера в New York: не очікувала, що крім неї ще хтось хоче в США.

Кто-то хочет в США?

Капец, едут и едут.

На кассах магазинов (это те, кому по денику платят меньше законного минимума ), почти одни украинки и украинцы.

... Кто-то хочет в США?Капец, едут и едут.На кассах магазинов (это те,), почти одни украинки и украинцы....

по-перше, дані про зп навів не Denik.



по-друге - а ви можете спростувати це на підставі якихось джерел? бо посилаються на статистичні дані. які не підтверджують ваші цифри, але це лише ознака, що те, що ви чуєте - нерепрезентативна вибірка. по-перше, дані про зп навів непо-друге - а ви можете спростувати це на підставі якихось джерел? бо посилаються на статистичні дані. які не підтверджують ваші цифри, але це лише ознака, що те, що ви чуєте - нерепрезентативна вибірка.



Да джерело одно и всем известное - минимально законная оплата в НЙ - 15 долларов в час, что в переводе на год дает примерно 30 куе.

Не 23, не 22, не 24.

И платить меньше разрешено только официантам ресторанов, где на чай оставляют типы в диапазоне 15-20% от заказа. То есть, если мне летом принесли счет в ресторане на 355 долларов, то я заплатил 420 с учетом типов (чаевых), то официанту пошло 65 долларов. Да джерело одно и всем известное - минимально законная оплата в НЙ - 15 долларов в час, что в переводе на год дает примерно 30 куе.Не 23, не 22, не 24.И платить меньше разрешено только официантам ресторанов, где на чай оставляют типы в диапазоне 15-20% от заказа. То есть, если мне летом принесли счет в ресторане на 355 долларов, то я заплатил 420 с учетом типов (чаевых), то официанту пошло 65 долларов. rjkz

Повідомлень: 15931 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8122 раз. Подякували: 5006 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 00:15 flyman написав: akurt написав: Ну ось, нарешті є доведення того, чому американці більше не будуть давати гроші українцям…



Панове, розпаковуйте валізи: «Кіна не буде!»

Там самим грітися немає за що… Ну ось, нарешті є доведення того, чому американці більше не будуть давати гроші українцям…Панове, розпаковуйте валізи: «Кіна не буде!»Там самим грітися немає за що…

будем слати в NY гуманітарку, rjkz тримайтеся, можу прислати пару бабціних валянок, трохи поїли миші, але якщо залатати то будуть гріти при -20 за бортом не гірше HVAC



ще є дідова вуханка в селі, чи то з собаки чи з кріля, погано в тому розбираюся, але вуха гріє не гірше валянок будем слати в NY гуманітарку, rjkz тримайтеся, можу прислати пару бабціних валянок, трохи поїли миші, але якщо залатати то будуть гріти при -20 за бортом не гірше HVACще є дідова вуханка в селі,, погано в тому розбираюся, але вуха гріє не гірше валянок



А з чупакабри є?

Бо більше немає сечі терпіти це борошно.

Ледь животіємо.

Як читаю дописи деніка, то кров стине.

Навіть не уявляю як це до американців не доходить як вони погано живуть.

Та й вся ця Омерика в боргах по вуха. Цікаво тільки, хто це такій заможний, що вся Америка йому винна?

Може це Бурунді? Або Мозамбік? А з чупакабри є?Бо більше немає сечі терпіти це борошно.Ледь животіємо.Як читаю дописи деніка, то кров стине.Навіть не уявляю як це до американців не доходить як вони погано живуть.Та й вся ця Омерика в боргах по вуха. Цікаво тільки, хто це такій заможний, що вся Америка йому винна?Може це Бурунді? Або Мозамбік? rjkz

Повідомлень: 15931 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8122 раз. Подякували: 5006 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 00:18 Еміграція, заробітчанство rjkz написав: flyman написав: akurt написав: Ну ось, нарешті є доведення того, чому американці більше не будуть давати гроші українцям…



Панове, розпаковуйте валізи: «Кіна не буде!»

Там самим грітися немає за що… Ну ось, нарешті є доведення того, чому американці більше не будуть давати гроші українцям…Панове, розпаковуйте валізи: «Кіна не буде!»Там самим грітися немає за що…

будем слати в NY гуманітарку, rjkz тримайтеся, можу прислати пару бабціних валянок, трохи поїли миші, але якщо залатати то будуть гріти при -20 за бортом не гірше HVAC



ще є дідова вуханка в селі, чи то з собаки чи з кріля, погано в тому розбираюся, але вуха гріє не гірше валянок будем слати в NY гуманітарку, rjkz тримайтеся, можу прислати пару бабціних валянок, трохи поїли миші, але якщо залатати то будуть гріти при -20 за бортом не гірше HVACще є дідова вуханка в селі,, погано в тому розбираюся, але вуха гріє не гірше валянок



А з чупакабри є?

Бо більше немає сечі терпіти це борошно.

Ледь животіємо.

Як читаю дописи деніка, то кров стине.

Навіть не уявляю як це до американців не доходить як вони погано живуть.

Та й вся ця Омерика в боргах по вуха. Цікаво тільки, хто це такій заможний, що вся Америка йому винна?

Може це Бурунді? Або Мозамбік? А з чупакабри є?Бо більше немає сечі терпіти це борошно.Ледь животіємо.Як читаю дописи деніка, то кров стине.Навіть не уявляю як це до американців не доходить як вони погано живуть.Та й вся ця Омерика в боргах по вуха. Цікаво тільки, хто це такій заможний, що вся Америка йому винна?Може це Бурунді? Або Мозамбік? Ми вас не покинемо напризволяще. Кидайте картку, форумом допоможемо хоч обігріти житло поки вся Америка перебудовуватиме інфраструктуру електрохарчування

Розуміємо, що підлога країни животіє Ми вас не покинемо напризволяще. Кидайте картку, форумом допоможемо хоч обігріти житло поки вся Америка перебудовуватиме інфраструктуру електрохарчуванняРозуміємо, що підлога країни животіє Faceless

Модератор Повідомлень: 34371 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1425 раз. Подякували: 7917 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 00:39 flyman написав: може бути, в договорі, що перші 3 роки згідно графіку платежів (можливо, не більше 10% переплати),

потім можна прискорене погашення без комісій,

перекредитування, то зовсім інша історія може бути, в договорі, що перші 3 роки згідно графіку платежів (можливо, не більше 10% переплати),потім можна прискорене погашення без комісій,перекредитування, то зовсім інша історія

Ну ось rjkz зараз підпише собі кредит під фіксовані 7%, через півтора роки ставки впадуть, наприклад, до 4%. Що порадите? З урахуванням комісій та штрафів. Ну осьзараз підпише собі кредит під фіксовані 7%, через півтора роки ставки впадуть, наприклад, до 4%. Що порадите? З урахуванням комісій та штрафів. Gastarbaiter Повідомлень: 2929 З нами з: 26.02.18 Подякував: 654 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 01:42 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Пока что ЭКОНОМИЧЕСКИ самый выгодный путь - отопление газом.

Причем еще очень много зависит от кострукции котла, бернинг систем и системы разводки труб.

То есть, газ сжигаясь нагревает воду, которая паром поступает по трубам в юниты (батареи). Пока что ЭКОНОМИЧЕСКИ самый выгодный путь - отопление газом.Причем еще очень много зависит от кострукции котла, бернинг систем и системы разводки труб.То есть, газ сжигаясь нагревает воду, которая паром поступает по трубам в юниты (батареи).

01 січня 2025 оператор ГТС України, а фактично Нафтогаз України, де працює однокласник Denika посадить на кукан орбана, Фіцо, Австрію, пмр та трохи Чехію.

Можливий подвійний удар з припиненням роботи нафтопроводу Дружба.

Побратими Denika можуть морськими дронами розбити нафтові термінали Новоросійська та Тамані.

Denik щодня приймає участь у скороченні пропозиції робочої сили для нафтових промислів на росії.

Denik може звільнитися з ЗСУ та піди в якись Радіонікс або КБ "Луч", щоб модифікації ракети Нептун могли краще уражати обєкти енергетичної сфери орків.



Ви дійсно думаєте, що в тривалій перспективі не розвалиться світовий ринок вуглеводнів та робите на нього ставку? ))) 01 січня 2025 оператор ГТС України, а фактично Нафтогаз України, де працює однокласник Denika посадить на кукан орбана, Фіцо, Австрію, пмр та трохи Чехію.Можливий подвійний удар з припиненням роботи нафтопроводу Дружба.Побратими Denika можуть морськими дронами розбити нафтові термінали Новоросійська та Тамані.Denik щодня приймає участь у скороченні пропозиції робочої сили для нафтових промислів на росії.Denik може звільнитися з ЗСУ та піди в якись Радіонікс або КБ "Луч", щоб модифікації ракети Нептун могли краще уражати обєкти енергетичної сфери орків.Ви дійсно думаєте, що в тривалій перспективі не розвалиться світовий ринок вуглеводнів та робите на нього ставку? ))) Denik Повідомлень: 2771 З нами з: 23.02.09 Подякував: 585 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1668166916701671 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор