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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 гру, 2023 03:04
Denik
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барабашов
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Додано: Нед 17 гру, 2023 03:43
rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав:
............
Сейчас в каждом билдинге существует один или два типа отопления из трех - сжигание ойла(что-то типа мазута), газа (бывает комбинированно с ойлом) и электрический (эйр-памп).
В первую очередь пытаются избавиться от отопления ойлом.
В связи с чем?
Экология или что-то другое?
Экология и экономика.
Отопление газом примерно на 30-50% дешевле и экологичней сжигания ойла.Отопление ээ еще экологичней, но существенно дороже газа
.
Вот поэтому и спросил о причинах перехода на ээ.
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