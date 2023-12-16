RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1669167016711672
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 03:04

Denik
На ЮМЗ у Деника никто не работает?
барабашов
 
Повідомлень: 3715
З нами з: 16.06.15
Подякував: 264 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 03:43

  rjkz написав:
  ЛАД написав:
  rjkz написав:............
Сейчас в каждом билдинге существует один или два типа отопления из трех - сжигание ойла(что-то типа мазута), газа (бывает комбинированно с ойлом) и электрический (эйр-памп).
В первую очередь пытаются избавиться от отопления ойлом.

В связи с чем?
Экология или что-то другое?

Экология и экономика.
Отопление газом примерно на 30-50% дешевле и экологичней сжигания ойла.
Отопление ээ еще экологичней, но существенно дороже газа.

Вот поэтому и спросил о причинах перехода на ээ.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26896
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1669167016711672
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10537)
16.12.2023 23:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.