Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:............ Сейчас в каждом билдинге существует один или два типа отопления из трех - сжигание ойла(что-то типа мазута), газа (бывает комбинированно с ойлом) и электрический (эйр-памп). В первую очередь пытаются избавиться от отопления ойлом.
В связи с чем? Экология или что-то другое?
Экология и экономика. Отопление газом примерно на 30-50% дешевле и экологичней сжигания ойла. Отопление ээ еще экологичней, но существенно дороже газа.
rjkz написав:А з чупакабри є? Бо більше немає сечі терпіти це борошно. Ледь животіємо. Як читаю дописи деніка, то кров стине. Навіть не уявляю як це до американців не доходить як вони погано живуть. Та й вся ця Омерика в боргах по вуха. Цікаво тільки, хто це такій заможний, що вся Америка йому винна? Може це Бурунді? Або Мозамбік?
Пʼять балів! Прокинувся о 7-30 в готелі і прочитав такий чудовий ПРАВДИВИЙ ТЕКСТ. Паралельно дивився відео, надіслане із San Jose від наших, які гуляють із своїм песиком. Це ж думаю: бідні безхатченки, голодні, холодні, в боргах, не обігріті…
Ну в Бурунді та інших Сомалях дійсно думають, що їм всі винні. Чому тоді США їм не винні. 😀
Прокинувся о 7-30 в готелі
Прокинувся о 6 в готелі (nungwi beach resort turaco) і пішов купатись в Інд. океан. І так шостий день.
В готелі присутні національності всього світу, крім США та мабуть Канади. Є вся Європа, латиноси, нема кацапів і майже нема українців. Де відпочивають американці? Флорида може прийняти всіх? Чи на Перл Харбор всі? 😀