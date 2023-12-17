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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1670167116721673>
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 03:04

Denik
На ЮМЗ у Деника никто не работает?
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 03:43

  rjkz написав:
  ЛАД написав:
  rjkz написав:............
Сейчас в каждом билдинге существует один или два типа отопления из трех - сжигание ойла(что-то типа мазута), газа (бывает комбинированно с ойлом) и электрический (эйр-памп).
В первую очередь пытаются избавиться от отопления ойлом.

В связи с чем?
Экология или что-то другое?

Экология и экономика.
Отопление газом примерно на 30-50% дешевле и экологичней сжигания ойла.
Отопление ээ еще экологичней, но существенно дороже газа.

Вот поэтому и спросил о причинах перехода на ээ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 07:33

  rjkz написав:А з чупакабри є?
Бо більше немає сечі терпіти це борошно.
Ледь животіємо.
Як читаю дописи деніка, то кров стине.
Навіть не уявляю як це до американців не доходить як вони погано живуть.
Та й вся ця Омерика в боргах по вуха. Цікаво тільки, хто це такій заможний, що вся Америка йому винна?
Може це Бурунді? Або Мозамбік?

Пʼять балів!
Прокинувся о 7-30 в готелі і прочитав такий чудовий ПРАВДИВИЙ ТЕКСТ.
Паралельно дивився відео, надіслане із San Jose від наших, які гуляють із своїм песиком.
Це ж думаю: бідні безхатченки, голодні, холодні, в боргах, не обігріті…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 08:27


Може це Бурунді?

Ну в Бурунді та інших Сомалях дійсно думають, що їм всі винні. Чому тоді США їм не винні. 😀


Прокинувся о 7-30 в готелі


Прокинувся о 6 в готелі (nungwi beach resort turaco) і пішов купатись в Інд. океан. І так шостий день.
Зображення

В готелі присутні національності всього світу, крім США та мабуть Канади. Є вся Європа (скандинави, німці), Катар, , латиноси, нема кацапів і майже нема українців. Де відпочивають американці? Флорида може прийняти всіх? Чи на Перл Харбор всі? 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 08:59

  rjkz написав:...
Та й вся ця Омерика в боргах по вуха. Цікаво тільки, хто це такій заможний, що вся Америка йому винна?
Може це Бурунді? Або Мозамбік?

"устами младенца..." :D

а насправді дійсно цікаве питання, а кому належать борги країн? - бо борги не лише у США.

відповідь - по-перше, іншим країнам, у яких великий рівень ЗВР у доларах - точних цифр не зустрічав, але зазвичай ЗВР не у вигляді доларів, а їх переводять у боргові папери США - до речі, геніальний винахід США.

по-друге, всіляким пенсійним та хедж-фондам. ми не уявляємо розмір цих пенсійних фондів, там шалені кошти, - я думаю окрема ця інфа доступна, цікаво, чи є зведені дані? але лише я один бачу ризики, коли пенсійні фонди вкладаються в державні папери значними сумами? як я вже писав,
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
недолік цих державних паперів, що держава не збирається повертати ці борги навіть в середньостроковій перспективі.

тим же банкам - дивись пункт вище.

можна довго кепкувати - про "кирдык Америке", але таке зростання боргу не є економічно обґрунтоване. й який план Б у керівництва ФРС та США на випадок форс-мажору - дуже цікаво 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 09:40

  Denik написав:
  rjkz написав:Для города немного.
Приняли закон 97, по которому это надо сделать.
За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.
Город еще и заработает на штрафах.

Так я не кажу, що це місту коштуватиме. Це коштуватиме власникам житла або орендарям. А ще буде частинка в підвищеному тарифі електроенергії, де мешканці сплачуватимуть за розвиток енергетичної інфраструктури та генерації протягом 30 років. Потягне це все десь по 100к$ на домогосподарство в цінах 2019 року, як я писав раніше.


Не потянет.
В основном, такие дома, которые требуют модернизации, имеют порядка 100 квартир.
Если даже взять по максимуму 1 млн на билдинг, то получится 10 куе на квартиру.
Там еще какие-то стимулирующие выплаты из фонда на экологию положены, мы пока про них вспоминать не будем.
10 куе - это примерно 1 месячная зарплата человека из нижнего среднего класса
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 09:42

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:може бути, в договорі, що перші 3 роки згідно графіку платежів (можливо, не більше 10% переплати),
потім можна прискорене погашення без комісій,
перекредитування, то зовсім інша історія

Ну ось rjkz зараз підпише собі кредит під фіксовані 7%, через півтора роки ставки впадуть, наприклад, до 4%. Що порадите? З урахуванням комісій та штрафів.

перекредитування
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Не потянет.
В основном, такие дома, которые требуют модернизации, имеют порядка 100 квартир.
Если даже взять по максимуму 1 млн на билдинг, то получится 10 куе на квартиру.
Там еще какие-то стимулирующие выплаты из фонда на экологию положены, мы пока про них вспоминать не будем.
10 куе - это примерно 1 месячная зарплата человека из нижнего среднего класса

Електроенергія береться із розподільчої шафи в підвалі будинку, а газ береться з труби. Бензин береться в пістолеті на заправці.)))
  Denik написав:А ще буде частинка в підвищеному тарифі електроенергії, де мешканці сплачуватимуть за розвиток енергетичної інфраструктури та генерації протягом 30 років.
Востаннє редагувалось Denik в Нед 17 гру, 2023 12:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:01

  Hotab написав:
Де відпочивають американці? Флорида може прийняти всіх? Чи на Перл Харбор всі? 😀

Зараз авіаквитки на Hawaii майже з усіх міст США по 189$ в обидва боки.
Всі летять подивитися на укриття, яке будує Марк Цукерберг.
Начитався той парубок Фінансового форуму України… тут сільські хлопці таких жахів понаписували… в тому числі про те, що «бензин береться в пістолеті на заправці»…
А я не знав про таке щастя - попросив співробітника АЗС на кордоні з Болгарією залити за гроші… немає в мене такого пістолета, як у хлопців…

P.S. Крупно лоханулася авіакомпанія “Hawaiian airlines”: прочитала прогноз від Denik’a, що до грудня 2048 року закінчиться авіаційний керосин та продалася з усім майном авіакомпанії Alaska Airlines. Та потирає долоні: от де ж хлопці з України як все знають та за копійки дають скупити все на світі…
Востаннє редагувалось akurt в Нед 17 гру, 2023 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:14

  akurt написав:
  Hotab написав:
Де відпочивають американці? Флорида може прийняти всіх? Чи на Перл Харбор всі? 😀

Зараз авіаквитки на Hawaii майже з усіх міст США по 189$ в обидва боки.


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