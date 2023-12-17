Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1670167116721673> Додано: Нед 17 гру, 2023 03:04 Denik

На ЮМЗ у Деника никто не работает? барабашов Повідомлень: 3715 З нами з: 16.06.15 Подякував: 264 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 03:43 rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав: ............

Сейчас в каждом билдинге существует один или два типа отопления из трех - сжигание ойла(что-то типа мазута), газа (бывает комбинированно с ойлом) и электрический (эйр-памп).

В первую очередь пытаются избавиться от отопления ойлом. ............Сейчас в каждом билдинге существует один или два типа отопления из трех - сжигание ойла(что-то типа мазута), газа (бывает комбинированно с ойлом) и электрический (эйр-памп).В первую очередь пытаются избавиться от отопления ойлом.

В связи с чем?

Экология или что-то другое? В связи с чем?Экология или что-то другое?

Экология и экономика.

Отопление газом примерно на 30-50% дешевле и экологичней сжигания ойла.

Отопление ээ еще экологичней, но существенно дороже газа . Экология и экономика.Отопление газом примерно на 30-50% дешевле и экологичней сжигания ойла.

Вот поэтому и спросил о причинах перехода на ээ. Вот поэтому и спросил о причинах перехода на ээ. ЛАД 2 Повідомлень: 26896 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5207 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 07:33 rjkz написав: А з чупакабри є?

Бо більше немає сечі терпіти це борошно.

Ледь животіємо.

Як читаю дописи деніка, то кров стине.

Навіть не уявляю як це до американців не доходить як вони погано живуть.

Та й вся ця Омерика в боргах по вуха. Цікаво тільки, хто це такій заможний, що вся Америка йому винна?

Може це Бурунді? Або Мозамбік? А з чупакабри є?Бо більше немає сечі терпіти це борошно.Ледь животіємо.Як читаю дописи деніка, то кров стине.Навіть не уявляю як це до американців не доходить як вони погано живуть.Та й вся ця Омерика в боргах по вуха. Цікаво тільки, хто це такій заможний, що вся Америка йому винна?Може це Бурунді? Або Мозамбік?

Пʼять балів!

Прокинувся о 7-30 в готелі і прочитав такий чудовий ПРАВДИВИЙ ТЕКСТ.

Паралельно дивився відео, надіслане із San Jose від наших, які гуляють із своїм песиком.

Це ж думаю: бідні безхатченки, голодні, холодні, в боргах, не обігріті… Пʼять балів!Прокинувся о 7-30 в готелі і прочитав такий чудовий ПРАВДИВИЙ ТЕКСТ.Паралельно дивився відео, надіслане із San Jose від наших, які гуляють із своїм песиком.Це ж думаю: бідні безхатченки, голодні, холодні, в боргах, не обігріті… akurt

Повідомлень: 8891 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 08:27

Може це Бурунді?



Ну в Бурунді та інших Сомалях дійсно думають, що їм всі винні. Чому тоді США їм не винні. 😀





Прокинувся о 7-30 в готелі





Прокинувся о 6 в готелі (nungwi beach resort turaco) і пішов купатись в Інд. океан. І так шостий день.





В готелі присутні національності всього світу, крім США та мабуть Канади. Є вся Європа (скандинави, німці), Катар, , латиноси, нема кацапів і майже нема українців. Де відпочивають американці? Флорида може прийняти всіх? Чи на Перл Харбор всі? 😀 Ну в Бурунді та інших Сомалях дійсно думають, що їм всі винні. Чому тоді США їм не винні. 😀Прокинувся о 6 в готелі (nungwi beach resort turaco) і пішов купатись в Інд. океан. І так шостий день.В готелі присутні національності всього світу, крім США та мабуть Канади. Є вся Європа (скандинави, німці), Катар, , латиноси, нема кацапів і майже нема українців. Де відпочивають американці? Флорида може прийняти всіх? Чи на Перл Харбор всі? 😀 Hotab Повідомлень: 10410 З нами з: 15.02.09 Подякував: 624 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 08:59 rjkz написав: ...

Та й вся ця Омерика в боргах по вуха. Цікаво тільки, хто це такій заможний, що вся Америка йому винна?

Може це Бурунді? Або Мозамбік? ...Та й вся ця Омерика в боргах по вуха. Цікаво тільки, хто це такій заможний, що вся Америка йому винна?Може це Бурунді? Або Мозамбік?

"устами младенца..."



а насправді дійсно цікаве питання, а кому належать борги країн? - бо борги не лише у США.



відповідь - по-перше, іншим країнам, у яких великий рівень ЗВР у доларах - точних цифр не зустрічав, але зазвичай ЗВР не у вигляді доларів, а їх переводять у боргові папери США - до речі, геніальний винахід США.



по-друге, всіляким пенсійним та хедж-фондам. ми не уявляємо розмір цих пенсійних фондів, там шалені кошти, - я думаю окрема ця інфа доступна, цікаво, чи є зведені дані? але лише я один бачу ризики, коли пенсійні фонди вкладаються в державні папери значними сумами? як я вже писав,

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

недолік цих державних паперів, що держава не збирається повертати ці борги навіть в середньостроковій перспективі.



тим же банкам - дивись пункт вище.



можна довго кепкувати - про "кирдык Америке", але таке зростання боргу не є економічно обґрунтоване. й який план Б у керівництва ФРС та США на випадок форс-мажору - дуже цікаво "устами младенца..."а насправді дійсно цікаве питання, а кому належать борги країн? - бо борги не лише у США.відповідь - по-перше, іншим країнам, у яких великий рівень ЗВР у доларах - точних цифр не зустрічав, але зазвичай ЗВР не у вигляді доларів, а їх переводять у боргові папери США - до речі, геніальний винахід США.по-друге, всіляким пенсійним та хедж-фондам. ми не уявляємо розмір цих пенсійних фондів, там шалені кошти, - я думаю окрема ця інфа доступна, цікаво, чи є зведені дані? але лише я один бачу ризики, коли пенсійні фонди вкладаються в державні папери значними сумами? як я вже писав,недолік цих державних паперів, що держава не збирається повертати ці борги навіть в середньостроковій перспективі.тим же банкам - дивись пункт вище.можна довго кепкувати - про "кирдык Америке", але таке зростання боргу не є економічно обґрунтоване. й який план Б у керівництва ФРС та США на випадок форс-мажору - дуже цікаво Shaman

Повідомлень: 4901 З нами з: 29.09.19 Подякував: 530 раз. Подякували: 1263 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 09:40 Denik написав: rjkz написав: Для города немного.

Приняли закон 97, по которому это надо сделать.

За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.

Город еще и заработает на штрафах. Для города немного.Приняли закон 97, по которому это надо сделать.За счет собственников. Примерно 700-1000 куе на один билдинг.Город еще и заработает на штрафах.

Так я не кажу, що це місту коштуватиме. Це коштуватиме власникам житла або орендарям. А ще буде частинка в підвищеному тарифі електроенергії, де мешканці сплачуватимуть за розвиток енергетичної інфраструктури та генерації протягом 30 років. Потягне це все десь по 100к$ на домогосподарство в цінах 2019 року, як я писав раніше. Так я не кажу, що це місту коштуватиме. Це коштуватиме власникам житла або орендарям. А ще буде частинка в підвищеному тарифі електроенергії, де мешканці сплачуватимуть за розвиток енергетичної інфраструктури та генерації протягом 30 років. Потягне це все десь по 100к$ на домогосподарство в цінах 2019 року, як я писав раніше.



Не потянет.

В основном, такие дома, которые требуют модернизации, имеют порядка 100 квартир.

Если даже взять по максимуму 1 млн на билдинг, то получится 10 куе на квартиру.

Там еще какие-то стимулирующие выплаты из фонда на экологию положены, мы пока про них вспоминать не будем.

10 куе - это примерно 1 месячная зарплата человека из нижнего среднего класса Не потянет.В основном, такие дома, которые требуют модернизации, имеют порядка 100 квартир.Если даже взять по максимуму 1 млн на билдинг, то получится 10 куе на квартиру.Там еще какие-то стимулирующие выплаты из фонда на экологию положены, мы пока про них вспоминать не будем.10 куе - это примерно 1 месячная зарплата человека из нижнего среднего класса rjkz

Повідомлень: 15932 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8122 раз. Подякували: 5007 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 09:42 Gastarbaiter написав: flyman написав: може бути, в договорі, що перші 3 роки згідно графіку платежів (можливо, не більше 10% переплати),

потім можна прискорене погашення без комісій,

перекредитування, то зовсім інша історія може бути, в договорі, що перші 3 роки згідно графіку платежів (можливо, не більше 10% переплати),потім можна прискорене погашення без комісій,перекредитування, то зовсім інша історія

Ну ось rjkz зараз підпише собі кредит під фіксовані 7%, через півтора роки ставки впадуть, наприклад, до 4%. Що порадите? З урахуванням комісій та штрафів. Ну осьзараз підпише собі кредит під фіксовані 7%, через півтора роки ставки впадуть, наприклад, до 4%. Що порадите? З урахуванням комісій та штрафів.

перекредитування перекредитування flyman

Повідомлень: 33561 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1564 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 11:01 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Не потянет.

В основном, такие дома, которые требуют модернизации, имеют порядка 100 квартир.

Если даже взять по максимуму 1 млн на билдинг, то получится 10 куе на квартиру.

Там еще какие-то стимулирующие выплаты из фонда на экологию положены, мы пока про них вспоминать не будем.

10 куе - это примерно 1 месячная зарплата человека из нижнего среднего класса Не потянет.В основном, такие дома, которые требуют модернизации, имеют порядка 100 квартир.Если даже взять по максимуму 1 млн на билдинг, то получится 10 куе на квартиру.Там еще какие-то стимулирующие выплаты из фонда на экологию положены, мы пока про них вспоминать не будем.10 куе - это примерно 1 месячная зарплата человека из нижнего среднего класса

Електроенергія береться із розподільчої шафи в підвалі будинку, а газ береться з труби. Бензин береться в пістолеті на заправці.)))

Denik написав: А ще буде частинка в підвищеному тарифі електроенергії, де мешканці сплачуватимуть за розвиток енергетичної інфраструктури та генерації протягом 30 років. А ще буде Електроенергія береться із розподільчої шафи в підвалі будинку, а газ береться з труби. Бензин береться в пістолеті на заправці.))) Востаннє редагувалось Denik в Нед 17 гру, 2023 12:25, всього редагувалось 2 разів. Denik Повідомлень: 2772 З нами з: 23.02.09 Подякував: 585 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 11:01 Hotab написав:

Де відпочивають американці? Флорида може прийняти всіх? Чи на Перл Харбор всі? 😀 Де відпочивають американці? Флорида може прийняти всіх? Чи на Перл Харбор всі? 😀

Зараз авіаквитки на Hawaii майже з усіх міст США по 189$ в обидва боки.

Всі летять подивитися на укриття, яке будує Марк Цукерберг.

Начитався той парубок Фінансового форуму України… тут сільські хлопці таких жахів понаписували… в тому числі про те, що «бензин береться в пістолеті на заправці»…

А я не знав про таке щастя - попросив співробітника АЗС на кордоні з Болгарією залити за гроші… немає в мене такого пістолета, як у хлопців…



P.S. Крупно лоханулася авіакомпанія “Hawaiian airlines”: прочитала прогноз від Denik’a, що до грудня 2048 року закінчиться авіаційний керосин та продалася з усім майном авіакомпанії Alaska Airlines. Та потирає долоні: от де ж хлопці з України як все знають та за копійки дають скупити все на світі… Зараз авіаквитки на Hawaii майже з усіх міст США по 189$ в обидва боки.Всі летять подивитися на укриття, яке будує Марк Цукерберг.Начитався той парубок Фінансового форуму України… тут сільські хлопці таких жахів понаписували… в тому числі про те, що «бензин береться в пістолеті на заправці»…А я не знав про таке щастя - попросив співробітника АЗС на кордоні з Болгарією залити за гроші… немає в мене такого пістолета, як у хлопців…P.S. Крупно лоханулася авіакомпанія “Hawaiian airlines”: прочитала прогноз від Denik’a, що до грудня 2048 року закінчиться авіаційний керосин та продалася з усім майном авіакомпанії Alaska Airlines. Та потирає долоні: от де ж хлопці з України як все знають та за копійки дають скупити все на світі… Востаннє редагувалось akurt в Нед 17 гру, 2023 11:14, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8891 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 11:14 akurt написав: Hotab написав:

Де відпочивають американці? Флорида може прийняти всіх? Чи на Перл Харбор всі? 😀 Де відпочивають американці? Флорида може прийняти всіх? Чи на Перл Харбор всі? 😀

Зараз авіаквитки на Hawaii майже з усіх міст США по 189$ в обидва боки.

Зараз авіаквитки на Hawaii майже з усіх міст США по 189$ в обидва боки.



В реальном мире по 500 В реальном мире по 500 anduzenko

Повідомлень: 133 З нами з: 18.10.17 Подякував: 39 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1670167116721673> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор