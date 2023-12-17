Denik
На ЮМЗ у Деника никто не работает?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 гру, 2023 03:43
Вот поэтому и спросил о причинах перехода на ээ.
Додано: Нед 17 гру, 2023 07:33
Пʼять балів!
Прокинувся о 7-30 в готелі і прочитав такий чудовий ПРАВДИВИЙ ТЕКСТ.
Паралельно дивився відео, надіслане із San Jose від наших, які гуляють із своїм песиком.
Це ж думаю: бідні безхатченки, голодні, холодні, в боргах, не обігріті…
Додано: Нед 17 гру, 2023 08:27
Ну в Бурунді та інших Сомалях дійсно думають, що їм всі винні. Чому тоді США їм не винні. 😀
Прокинувся о 6 в готелі (nungwi beach resort turaco) і пішов купатись в Інд. океан. І так шостий день.
В готелі присутні національності всього світу, крім США та мабуть Канади. Є вся Європа (скандинави, німці), Катар, , латиноси, нема кацапів і майже нема українців. Де відпочивають американці? Флорида може прийняти всіх? Чи на Перл Харбор всі? 😀
Додано: Нед 17 гру, 2023 08:59
"устами младенца..."
а насправді дійсно цікаве питання, а кому належать борги країн? - бо борги не лише у США.
відповідь - по-перше, іншим країнам, у яких великий рівень ЗВР у доларах - точних цифр не зустрічав, але зазвичай ЗВР не у вигляді доларів, а їх переводять у боргові папери США - до речі, геніальний винахід США.
по-друге, всіляким пенсійним та хедж-фондам. ми не уявляємо розмір цих пенсійних фондів, там шалені кошти, - я думаю окрема ця інфа доступна, цікаво, чи є зведені дані? але лише я один бачу ризики, коли пенсійні фонди вкладаються в державні папери значними сумами? як я вже писав,
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
недолік цих державних паперів, що держава не збирається повертати ці борги навіть в середньостроковій перспективі.
тим же банкам - дивись пункт вище.
можна довго кепкувати - про "кирдык Америке", але таке зростання боргу не є економічно обґрунтоване. й який план Б у керівництва ФРС та США на випадок форс-мажору - дуже цікаво
Додано: Нед 17 гру, 2023 09:40
Не потянет.
В основном, такие дома, которые требуют модернизации, имеют порядка 100 квартир.
Если даже взять по максимуму 1 млн на билдинг, то получится 10 куе на квартиру.
Там еще какие-то стимулирующие выплаты из фонда на экологию положены, мы пока про них вспоминать не будем.
10 куе - это примерно 1 месячная зарплата человека из нижнего среднего класса
Додано: Нед 17 гру, 2023 09:42
перекредитування
Додано: Нед 17 гру, 2023 11:01
Re: Еміграція, заробітчанство
Електроенергія береться із розподільчої шафи в підвалі будинку, а газ береться з труби. Бензин береться в пістолеті на заправці.)))
Востаннє редагувалось Denik в Нед 17 гру, 2023 12:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 17 гру, 2023 11:01
Зараз авіаквитки на Hawaii майже з усіх міст США по 189$ в обидва боки.
Всі летять подивитися на укриття, яке будує Марк Цукерберг.
Начитався той парубок Фінансового форуму України… тут сільські хлопці таких жахів понаписували… в тому числі про те, що «бензин береться в пістолеті на заправці»…
А я не знав про таке щастя - попросив співробітника АЗС на кордоні з Болгарією залити за гроші… немає в мене такого пістолета, як у хлопців…
P.S. Крупно лоханулася авіакомпанія “Hawaiian airlines”: прочитала прогноз від Denik’a, що до грудня 2048 року закінчиться авіаційний керосин та продалася з усім майном авіакомпанії Alaska Airlines. Та потирає долоні: от де ж хлопці з України як все знають та за копійки дають скупити все на світі…
Востаннє редагувалось akurt в Нед 17 гру, 2023 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 гру, 2023 11:14
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