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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1670167116721673
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:16

  anduzenko написав:В реальном мире по 500

Клас! Про «реальний мир» сподобалося…
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 12:35

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:може бути, в договорі, що перші 3 роки згідно графіку платежів (можливо, не більше 10% переплати),
потім можна прискорене погашення без комісій,
перекредитування, то зовсім інша історія

Ну ось rjkz зараз підпише собі кредит під фіксовані 7%, через півтора роки ставки впадуть, наприклад, до 4%. Що порадите? З урахуванням комісій та штрафів.

перекредитування

Добре, ось він біжить перекредитовуватися. Платить, наприклад, 3% комісії та штрафів від 650 тис. (чи скільки там боргу буде через 1.5 роки?). А ставки і далі падатимуть і ще через півтора року будуть вже 2.5%. Що порадите? Знову перекредитовуватися і ще 3% платити?
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  #<1 ... 1670167116721673
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