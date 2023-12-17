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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1670167116721673
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:16

  anduzenko написав:В реальном мире по 500

Клас! Про «реальний мир» сподобалося…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 12:35

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:може бути, в договорі, що перші 3 роки згідно графіку платежів (можливо, не більше 10% переплати),
потім можна прискорене погашення без комісій,
перекредитування, то зовсім інша історія

Ну ось rjkz зараз підпише собі кредит під фіксовані 7%, через півтора роки ставки впадуть, наприклад, до 4%. Що порадите? З урахуванням комісій та штрафів.

перекредитування

Добре, ось він біжить перекредитовуватися. Платить, наприклад, 3% комісії та штрафів від 650 тис. (чи скільки там боргу буде через 1.5 роки?). А ставки і далі падатимуть і ще через півтора року будуть вже 2.5%. Що порадите? Знову перекредитовуватися і ще 3% платити?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 14:06

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:Ну ось rjkz зараз підпише собі кредит під фіксовані 7%, через півтора роки ставки впадуть, наприклад, до 4%. Що порадите? З урахуванням комісій та штрафів.

перекредитування

Добре, ось він біжить перекредитовуватися. Платить, наприклад, 3% комісії та штрафів від 650 тис. (чи скільки там боргу буде через 1.5 роки?). А ставки і далі падатимуть і ще через півтора року будуть вже 2.5%. Що порадите? Знову перекредитовуватися і ще 3% платити?

Штрафів він не платить. Все іде через "фінансового консультанта" (doradca finansowego).

Після падіння іпотечних ставок, переоцінки об"єкта іпотеки у вищу сторону, та сплати частини, він ще може отримати додатково купу грошей.
Йому навіть, той самий банк може таке запропонувати.

Отриманий кеш, вкладає в новий даунпеймент, бере ще одну іпотеку. А перший об"єкт іпотеки здає в оренду. В сухому осадку має два будинки (був один, припустим за 200К, стало два ринковою вартістю на 450..500К) в іпотеці при приблизно тому самому щомісячному платежі, але з додатковим кешфлоу, який покриває одну з іпотек чуть більш чим повністю.

Так це працює.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 14:30

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:перекредитування

Добре, ось він біжить перекредитовуватися. Платить, наприклад, 3% комісії та штрафів від 650 тис. (чи скільки там боргу буде через 1.5 роки?). А ставки і далі падатимуть і ще через півтора року будуть вже 2.5%. Що порадите? Знову перекредитовуватися і ще 3% платити?

Штрафів він не платить. Все іде через "фінансового консультанта" (doradca finansowego).

Після падіння іпотечних ставок, переоцінки об"єкта іпотеки у вищу сторону, та сплати частини, він ще може отримати додатково купу грошей.
Йому навіть, той самий банк може таке запропонувати.

Отриманий кеш, ти вкладає в новий даунпеймент, бере ще одну іпотеку. А перший об"єкт іпотеки здає в оренду. В сухому осадку має два будинки (був один, припустим за 200К, стало два ринковою вартістю на 450..500К) в іпотеці при приблизно тому самому щомісячному платежі, але з додатковим кешфлоу.

Так це працює.

а потім настає 2008 рік...

в економіці теж не існує вічних двигунів, зате пірамід та бульбашок - дуже багато.
Shaman
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