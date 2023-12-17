RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1671167216731674>
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:16

  anduzenko написав:В реальном мире по 500

Клас! Про «реальний мир» сподобалося…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8891
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3420 раз.
Подякували: 1193 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 12:35

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:може бути, в договорі, що перші 3 роки згідно графіку платежів (можливо, не більше 10% переплати),
потім можна прискорене погашення без комісій,
перекредитування, то зовсім інша історія

Ну ось rjkz зараз підпише собі кредит під фіксовані 7%, через півтора роки ставки впадуть, наприклад, до 4%. Що порадите? З урахуванням комісій та штрафів.

перекредитування

Добре, ось він біжить перекредитовуватися. Платить, наприклад, 3% комісії та штрафів від 650 тис. (чи скільки там боргу буде через 1.5 роки?). А ставки і далі падатимуть і ще через півтора року будуть вже 2.5%. Що порадите? Знову перекредитовуватися і ще 3% платити?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2930
З нами з: 26.02.18
Подякував: 654 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 14:06

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:Ну ось rjkz зараз підпише собі кредит під фіксовані 7%, через півтора роки ставки впадуть, наприклад, до 4%. Що порадите? З урахуванням комісій та штрафів.

перекредитування

Добре, ось він біжить перекредитовуватися. Платить, наприклад, 3% комісії та штрафів від 650 тис. (чи скільки там боргу буде через 1.5 роки?). А ставки і далі падатимуть і ще через півтора року будуть вже 2.5%. Що порадите? Знову перекредитовуватися і ще 3% платити?

Штрафів він не платить. Все іде через "фінансового консультанта" (doradca finansowego).

Після падіння іпотечних ставок, переоцінки об"єкта іпотеки у вищу сторону, та сплати частини, він ще може отримати додатково купу грошей.
Йому навіть, той самий банк може таке запропонувати.

Отриманий кеш, вкладає в новий даунпеймент, бере ще одну іпотеку. А перший об"єкт іпотеки здає в оренду. В сухому осадку має два будинки (був один, припустим за 200К, стало два ринковою вартістю на 450..500К) в іпотеці при приблизно тому самому щомісячному платежі, але з додатковим кешфлоу, який покриває одну з іпотек чуть більш чим повністю.

Так це працює.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33562
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1564 раз.
Подякували: 2734 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 14:30

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:перекредитування

Добре, ось він біжить перекредитовуватися. Платить, наприклад, 3% комісії та штрафів від 650 тис. (чи скільки там боргу буде через 1.5 роки?). А ставки і далі падатимуть і ще через півтора року будуть вже 2.5%. Що порадите? Знову перекредитовуватися і ще 3% платити?

Штрафів він не платить. Все іде через "фінансового консультанта" (doradca finansowego).

Після падіння іпотечних ставок, переоцінки об"єкта іпотеки у вищу сторону, та сплати частини, він ще може отримати додатково купу грошей.
Йому навіть, той самий банк може таке запропонувати.

Отриманий кеш, ти вкладає в новий даунпеймент, бере ще одну іпотеку. А перший об"єкт іпотеки здає в оренду. В сухому осадку має два будинки (був один, припустим за 200К, стало два ринковою вартістю на 450..500К) в іпотеці при приблизно тому самому щомісячному платежі, але з додатковим кешфлоу.

Так це працює.

а потім настає 2008 рік...

в економіці теж не існує вічних двигунів, зате пірамід та бульбашок - дуже багато.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4905
З нами з: 29.09.19
Подякував: 530 раз.
Подякували: 1266 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 14:47

  Shaman написав:а потім настає 2008 рік...

в економіці теж не існує вічних двигунів, зате пірамід та бульбашок - дуже багато.

проблеми були в основному із Balloon Mortgage підібними іпотеками, з плавачою ставкою, пониженим (нульовим) довнпейментом (забув як той тип іпотеки називається, CFA чи як)

і економіка США кашляє, а України лягає під крапельницю
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33562
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1564 раз.
Подякували: 2734 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 17:18

вмикали звуки сирен, лаяли та били: про булінг українських дітей в деяких школах польщі https://nus.org.ua/articles/buling-ukra ... ty-batkam/
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21237
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3317 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 17:44

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать?
Чувствую, что что-то надо срочно брать.
Жена против того чтобы брать абы что.

Ставка фиксированная или как?



30-year (360 months)
fixed-rate example 1
Home purchase price
$710,900
Down payment
5%
Loan amount
$675,355
APR
6.596% APR2

Monthly payment
$4,2693

30-year (360 months)
fixed-rate example 2
Home purchase price
$710,900
Down payment
20%
Loan amount
$568,720
APR
6.722% APR2

Monthly payment
$3,6423


Фиксированная, но 13 числа был FOMC, Пауэлл 3-й раз подряд объявил, что ставку повышать не будут, а в 2024 будут понижать.
Поэтому, когда понизят, можно будет рефинанс сделать.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15940
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8123 раз.
Подякували: 5007 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 17:55

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:Ставка фиксированная или как?

а що перекридитуватися віра не дозволяє?

Я не знаю, як там прийнято у США. Наприклад, комісія за видачу чи якісь штрафи за дострокове погашення. Ви знаєте?


Друзья купили дом в 2020-м за месяц до пандемии не помню точно, кажется под 5 с чем-то %%, во время пандемии ставки упали и они перекредитовались в этом-же банке под 2,78%.
Во время этого процесса они внесли на погашение еще 50 куе.
Фи составили чуть более 1 куе с их слов. Тут я был очень удивлен, так как наслышан был о высоких фи при перекредитации.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15940
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8123 раз.
Подякували: 5007 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 18:23

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:
  flyman написав:а що перекридитуватися віра не дозволяє?

Я не знаю, як там прийнято у США. Наприклад, комісія за видачу чи якісь штрафи за дострокове погашення. Ви знаєте?
Хіба десь в цивілізованому світі є штрафи за дострокове?
А от комісії так, і часом це боляче


Да, есть. В случае, если недвижимость приобретается как инвестмент, не для собственного проживания. И %% чуть выше.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15940
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8123 раз.
Подякували: 5007 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 18:25

  akurt написав:Є в США штрафи за дострокове погашення іпотеки.
У середньому це суми: 3% від боргу, що залишився, в перший рік, 2% у другому і 1% у третій.
Чекаємо що скаже rjkz: йому ж брати mortgage..


Если это праймери резиденс, не под аренду, то штрафов нет.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15940
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8123 раз.
Подякували: 5007 раз.
 
Профіль
3
3
3
  #<1 ... 1671167216731674>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dr_bastm і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.