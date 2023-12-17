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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 гру, 2023 11:16
anduzenko написав:
В реальном мире по 500
Клас! Про «реальний мир» сподобалося…
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Додано: Нед 17 гру, 2023 12:35
flyman написав: Gastarbaiter написав: flyman написав:
може бути, в договорі, що перші 3 роки згідно графіку платежів (можливо, не більше 10% переплати),
потім можна прискорене погашення без комісій,
перекредитування, то зовсім інша історія
Ну ось rjkz
зараз підпише собі кредит під фіксовані 7%, через півтора роки ставки впадуть, наприклад, до 4%. Що порадите? З урахуванням комісій та штрафів.
перекредитування
Добре, ось він біжить перекредитовуватися. Платить, наприклад, 3% комісії та штрафів від 650 тис. (чи скільки там боргу буде через 1.5 роки?). А ставки і далі падатимуть і ще через півтора року будуть вже 2.5%. Що порадите? Знову перекредитовуватися і ще 3% платити?
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 17 гру, 2023 14:06
Gastarbaiter написав: flyman написав: Gastarbaiter написав:
Ну ось rjkz
зараз підпише собі кредит під фіксовані 7%, через півтора роки ставки впадуть, наприклад, до 4%. Що порадите? З урахуванням комісій та штрафів.
перекредитування
Добре, ось він біжить перекредитовуватися. Платить, наприклад, 3% комісії та штрафів від 650 тис. (чи скільки там боргу буде через 1.5 роки?). А ставки і далі падатимуть і ще через півтора року будуть вже 2.5%. Що порадите? Знову перекредитовуватися і ще 3% платити?
Штрафів він не платить. Все іде через "фінансового консультанта" (doradca finansowego).
Після падіння іпотечних ставок, переоцінки об"єкта іпотеки у вищу сторону, та сплати частини, він ще може отримати додатково купу грошей.
Йому навіть, той самий банк може таке запропонувати.
Отриманий кеш, вкладає в новий даунпеймент, бере ще одну іпотеку. А перший об"єкт іпотеки здає в оренду. В сухому осадку має два будинки (був один, припустим за 200К, стало два ринковою вартістю на 450..500К) в іпотеці при приблизно тому самому щомісячному платежі, але з додатковим кешфлоу, який покриває одну з іпотек чуть більш чим повністю.
Так це працює.
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Додано: Нед 17 гру, 2023 14:30
flyman написав: Gastarbaiter написав: flyman написав:
перекредитування
Добре, ось він біжить перекредитовуватися. Платить, наприклад, 3% комісії та штрафів від 650 тис. (чи скільки там боргу буде через 1.5 роки?). А ставки і далі падатимуть і ще через півтора року будуть вже 2.5%. Що порадите? Знову перекредитовуватися і ще 3% платити?
Штрафів він не платить. Все іде через "фінансового консультанта" (doradca finansowego).
Після падіння іпотечних ставок, переоцінки об"єкта іпотеки у вищу сторону, та сплати частини, він ще може отримати додатково купу грошей.
Йому навіть, той самий банк може таке запропонувати.
Отриманий кеш, ти вкладає в новий даунпеймент, бере ще одну іпотеку. А перший об"єкт іпотеки здає в оренду. В сухому осадку має два будинки (був один, припустим за 200К, стало два ринковою вартістю на 450..500К) в іпотеці при приблизно тому самому щомісячному платежі, але з додатковим кешфлоу.
Так це працює.
а потім настає 2008 рік...
в економіці теж не існує вічних двигунів, зате пірамід та бульбашок - дуже багато.
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Додано: Нед 17 гру, 2023 14:47
Shaman написав:
а потім настає 2008 рік...
в економіці теж не існує вічних двигунів, зате пірамід та бульбашок - дуже багато.
проблеми були в основному із Balloon Mortgage підібними іпотеками, з плавачою ставкою, пониженим (нульовим) довнпейментом (забув як той тип іпотеки називається, CFA чи як)
і економіка США кашляє, а України лягає під крапельницю
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Додано: Нед 17 гру, 2023 17:18
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Додано: Нед 17 гру, 2023 17:44
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать?
Чувствую, что что-то надо срочно брать.
Жена против того чтобы брать абы что.
Ставка фиксированная или как?
30-year (360 months)
fixed-rate example 1
Home purchase price
$710,900
Down payment
5%
Loan amount
$675,355
APR
6.596% APR2
Monthly payment
$4,2693
30-year (360 months)
fixed-rate example 2
Home purchase price
$710,900
Down payment
20%
Loan amount
$568,720
APR
6.722% APR2
Monthly payment
$3,6423
Фиксированная, но 13 числа был FOMC, Пауэлл 3-й раз подряд объявил, что ставку повышать не будут, а в 2024 будут понижать.
Поэтому, когда понизят, можно будет рефинанс сделать.
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Додано: Нед 17 гру, 2023 17:55
Gastarbaiter написав: flyman написав: Gastarbaiter написав:
Ставка фиксированная или как?
а що перекридитуватися віра не дозволяє?
Я не знаю, як там прийнято у США. Наприклад, комісія за видачу чи якісь штрафи за дострокове погашення. Ви знаєте?
Друзья купили дом в 2020-м за месяц до пандемии не помню точно, кажется под 5 с чем-то %%, во время пандемии ставки упали и они перекредитовались в этом-же банке под 2,78%.
Во время этого процесса они внесли на погашение еще 50 куе.
Фи составили чуть более 1 куе с их слов. Тут я был очень удивлен, так как наслышан был о высоких фи при перекредитации.
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Додано: Нед 17 гру, 2023 18:23
Faceless написав: Gastarbaiter написав: flyman написав:
а що перекридитуватися віра не дозволяє?
Я не знаю, як там прийнято у США. Наприклад, комісія за видачу чи якісь штрафи за дострокове погашення. Ви знаєте?
Хіба десь в цивілізованому світі є штрафи за дострокове?
А от комісії так, і часом це боляче
Да, есть. В случае, если недвижимость приобретается как инвестмент, не для собственного проживания. И %% чуть выше.
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Додано: Нед 17 гру, 2023 18:25
akurt написав:
Є в США штрафи за дострокове погашення іпотеки.
У середньому це суми: 3% від боргу, що залишився, в перший рік, 2% у другому і 1% у третій.
Чекаємо що скаже rjkz
: йому ж брати mortgage.
.
Если это праймери резиденс, не под аренду, то штрафов нет.
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