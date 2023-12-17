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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1671167216731674> Додано: Нед 17 гру, 2023 11:16 anduzenko написав: В реальном мире по 500 В реальном мире по 500

Клас! Про «реальний мир» сподобалося… Клас! Про «реальний мир» сподобалося… akurt

Повідомлень: 8891 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3420 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 12:35 flyman написав: Gastarbaiter написав: flyman написав: може бути, в договорі, що перші 3 роки згідно графіку платежів (можливо, не більше 10% переплати),

потім можна прискорене погашення без комісій,

перекредитування, то зовсім інша історія може бути, в договорі, що перші 3 роки згідно графіку платежів (можливо, не більше 10% переплати),потім можна прискорене погашення без комісій,перекредитування, то зовсім інша історія

Ну ось rjkz зараз підпише собі кредит під фіксовані 7%, через півтора роки ставки впадуть, наприклад, до 4%. Що порадите? З урахуванням комісій та штрафів. Ну осьзараз підпише собі кредит під фіксовані 7%, через півтора роки ставки впадуть, наприклад, до 4%. Що порадите? З урахуванням комісій та штрафів.

перекредитування перекредитування

Добре, ось він біжить перекредитовуватися. Платить, наприклад, 3% комісії та штрафів від 650 тис. (чи скільки там боргу буде через 1.5 роки?). А ставки і далі падатимуть і ще через півтора року будуть вже 2.5%. Що порадите? Знову перекредитовуватися і ще 3% платити? Добре, ось він біжить перекредитовуватися. Платить, наприклад, 3% комісії та штрафів від 650 тис. (чи скільки там боргу буде через 1.5 роки?). А ставки і далі падатимуть і ще через півтора року будуть вже 2.5%. Що порадите? Знову перекредитовуватися і ще 3% платити? Gastarbaiter Повідомлень: 2930 З нами з: 26.02.18 Подякував: 654 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 14:06 Gastarbaiter написав: flyman написав: Gastarbaiter написав: Ну ось rjkz зараз підпише собі кредит під фіксовані 7%, через півтора роки ставки впадуть, наприклад, до 4%. Що порадите? З урахуванням комісій та штрафів. Ну осьзараз підпише собі кредит під фіксовані 7%, через півтора роки ставки впадуть, наприклад, до 4%. Що порадите? З урахуванням комісій та штрафів.

перекредитування перекредитування

Добре, ось він біжить перекредитовуватися. Платить, наприклад, 3% комісії та штрафів від 650 тис. (чи скільки там боргу буде через 1.5 роки?). А ставки і далі падатимуть і ще через півтора року будуть вже 2.5%. Що порадите? Знову перекредитовуватися і ще 3% платити? Добре, ось він біжить перекредитовуватися. Платить, наприклад, 3% комісії та штрафів від 650 тис. (чи скільки там боргу буде через 1.5 роки?). А ставки і далі падатимуть і ще через півтора року будуть вже 2.5%. Що порадите? Знову перекредитовуватися і ще 3% платити?

Штрафів він не платить. Все іде через "фінансового консультанта" (doradca finansowego).



Після падіння іпотечних ставок, переоцінки об"єкта іпотеки у вищу сторону, та сплати частини, він ще може отримати додатково купу грошей.

Йому навіть, той самий банк може таке запропонувати.



Отриманий кеш, вкладає в новий даунпеймент, бере ще одну іпотеку. А перший об"єкт іпотеки здає в оренду. В сухому осадку має два будинки (був один, припустим за 200К, стало два ринковою вартістю на 450..500К) в іпотеці при приблизно тому самому щомісячному платежі, але з додатковим кешфлоу, який покриває одну з іпотек чуть більш чим повністю.



Так це працює. Штрафів він не платить. Все іде через "фінансового консультанта" (doradca finansowego).Після падіння іпотечних ставок, переоцінки об"єкта іпотеки у вищу сторону, та сплати частини, він ще може отримати додатково купу грошей.Йому навіть, той самий банк може таке запропонувати.Отриманий кеш, вкладає в новий даунпеймент, бере ще одну іпотеку. А перший об"єкт іпотеки здає в оренду. В сухому осадку має два будинки (був один, припустим за 200К, стало два ринковою вартістю на 450..500К) в іпотеці при приблизно тому самому щомісячному платежі, але з додатковим кешфлоу, який покриває одну з іпотек чуть більш чим повністю.Так це працює. flyman

Повідомлень: 33562 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1564 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 14:30 flyman написав: Gastarbaiter написав: flyman написав: перекредитування перекредитування

Добре, ось він біжить перекредитовуватися. Платить, наприклад, 3% комісії та штрафів від 650 тис. (чи скільки там боргу буде через 1.5 роки?). А ставки і далі падатимуть і ще через півтора року будуть вже 2.5%. Що порадите? Знову перекредитовуватися і ще 3% платити? Добре, ось він біжить перекредитовуватися. Платить, наприклад, 3% комісії та штрафів від 650 тис. (чи скільки там боргу буде через 1.5 роки?). А ставки і далі падатимуть і ще через півтора року будуть вже 2.5%. Що порадите? Знову перекредитовуватися і ще 3% платити?

Штрафів він не платить. Все іде через "фінансового консультанта" (doradca finansowego).



Після падіння іпотечних ставок, переоцінки об"єкта іпотеки у вищу сторону, та сплати частини, він ще може отримати додатково купу грошей.

Йому навіть, той самий банк може таке запропонувати.



Отриманий кеш, ти вкладає в новий даунпеймент, бере ще одну іпотеку. А перший об"єкт іпотеки здає в оренду. В сухому осадку має два будинки (був один, припустим за 200К, стало два ринковою вартістю на 450..500К) в іпотеці при приблизно тому самому щомісячному платежі, але з додатковим кешфлоу.



Так це працює. Штрафів він не платить. Все іде через "фінансового консультанта" (doradca finansowego).Після падіння іпотечних ставок, переоцінки об"єкта іпотеки у вищу сторону, та сплати частини, він ще може отримати додатково купу грошей.Йому навіть, той самий банк може таке запропонувати.Отриманий кеш, ти вкладає в новий даунпеймент, бере ще одну іпотеку. А перший об"єкт іпотеки здає в оренду. В сухому осадку має два будинки (був один, припустим за 200К, стало два ринковою вартістю на 450..500К) в іпотеці при приблизно тому самому щомісячному платежі, але з додатковим кешфлоу.Так це працює.

а потім настає 2008 рік...



в економіці теж не існує вічних двигунів, зате пірамід та бульбашок - дуже багато. а потім настає 2008 рік...в економіці теж не існує вічних двигунів, зате пірамід та бульбашок - дуже багато. Shaman

Повідомлень: 4905 З нами з: 29.09.19 Подякував: 530 раз. Подякували: 1266 раз. Профіль 2 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 14:47 Shaman написав: а потім настає 2008 рік...



в економіці теж не існує вічних двигунів, зате пірамід та бульбашок - дуже багато. а потім настає 2008 рік...в економіці теж не існує вічних двигунів, зате пірамід та бульбашок - дуже багато.

проблеми були в основному із Balloon Mortgage підібними іпотеками, з плавачою ставкою, пониженим (нульовим) довнпейментом (забув як той тип іпотеки називається, CFA чи як)



і економіка США кашляє, а України лягає під крапельницю проблеми були в основному із Balloon Mortgage підібними іпотеками, з плавачою ставкою, пониженим (нульовим) довнпейментом (забув як той тип іпотеки називається, CFA чи як)і економіка США кашляє, а України лягає під крапельницю flyman

Повідомлень: 33562 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1564 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 17:18 https://nus.org.ua/articles/buling-ukra ... ty-batkam/

вмикали звуки сирен, лаяли та били: про булінг українських дітей в деяких школах польщі vitaliiangel

Повідомлень: 21237 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2338 раз. Подякували: 3317 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 17:44 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать?

Чувствую, что что-то надо срочно брать.

Жена против того чтобы брать абы что. Вчера от банка пришло письмо, которого я не просил, что мне могут дать 700+куе мортгиджа под почти 7% годовых. А у меня депо закончится только в начале следующего года. Шо делать?Чувствую, что что-то надо срочно брать.Жена против того чтобы брать абы что.

Ставка фиксированная или как? Ставка фиксированная или как?





30-year (360 months)

fixed-rate example 1

Home purchase price

$710,900

Down payment

5%

Loan amount

$675,355

APR

6.596% APR2



Monthly payment

$4,2693



30-year (360 months)

fixed-rate example 2

Home purchase price

$710,900

Down payment

20%

Loan amount

$568,720

APR

6.722% APR2



Monthly payment

$3,6423



Фиксированная, но 13 числа был FOMC, Пауэлл 3-й раз подряд объявил, что ставку повышать не будут, а в 2024 будут понижать.

Поэтому, когда понизят, можно будет рефинанс сделать. Фиксированная, но 13 числа был FOMC, Пауэлл 3-й раз подряд объявил, что ставку повышать не будут, а в 2024 будут понижать.Поэтому, когда понизят, можно будет рефинанс сделать. rjkz

Повідомлень: 15940 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8123 раз. Подякували: 5007 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 17:55 Gastarbaiter написав: flyman написав: Gastarbaiter написав: Ставка фиксированная или как? Ставка фиксированная или как?

а що перекридитуватися віра не дозволяє? а що перекридитуватися віра не дозволяє?

Я не знаю, як там прийнято у США. Наприклад, комісія за видачу чи якісь штрафи за дострокове погашення. Ви знаєте? Я не знаю, як там прийнято у США. Наприклад, комісія за видачу чи якісь штрафи за дострокове погашення. Ви знаєте?



Друзья купили дом в 2020-м за месяц до пандемии не помню точно, кажется под 5 с чем-то %%, во время пандемии ставки упали и они перекредитовались в этом-же банке под 2,78%.

Во время этого процесса они внесли на погашение еще 50 куе.

Фи составили чуть более 1 куе с их слов. Тут я был очень удивлен, так как наслышан был о высоких фи при перекредитации. Друзья купили дом в 2020-м за месяц до пандемии не помню точно, кажется под 5 с чем-то %%, во время пандемии ставки упали и они перекредитовались в этом-же банке под 2,78%.Во время этого процесса они внесли на погашение еще 50 куе.Фи составили чуть более 1 куе с их слов. Тут я был очень удивлен, так как наслышан был о высоких фи при перекредитации. rjkz

Повідомлень: 15940 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8123 раз. Подякували: 5007 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 18:23 Faceless написав: Gastarbaiter написав: flyman написав: а що перекридитуватися віра не дозволяє? а що перекридитуватися віра не дозволяє?

Я не знаю, як там прийнято у США. Наприклад, комісія за видачу чи якісь штрафи за дострокове погашення. Ви знаєте? Я не знаю, як там прийнято у США. Наприклад, комісія за видачу чи якісь штрафи за дострокове погашення. Ви знаєте? Хіба десь в цивілізованому світі є штрафи за дострокове?

А от комісії так, і часом це боляче Хіба десь в цивілізованому світі є штрафи за дострокове?А от комісії так, і часом це боляче



Да, есть. В случае, если недвижимость приобретается как инвестмент, не для собственного проживания. И %% чуть выше. Да, есть. В случае, если недвижимость приобретается как инвестмент, не для собственного проживания. И %% чуть выше. rjkz

Повідомлень: 15940 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8123 раз. Подякували: 5007 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 18:25 akurt написав: Є в США штрафи за дострокове погашення іпотеки.

У середньому це суми: 3% від боргу, що залишився, в перший рік, 2% у другому і 1% у третій.

Чекаємо що скаже rjkz: йому ж брати mortgage.. Є в США штрафи за дострокове погашення іпотеки.У середньому це суми: 3% від боргу, що залишився, в перший рік, 2% у другому і 1% у третій.Чекаємо що скаже: йому ж брати mortgage..



Если это праймери резиденс, не под аренду, то штрафов нет. Если это праймери резиденс, не под аренду, то штрафов нет. rjkz

Повідомлень: 15940 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8123 раз. Подякували: 5007 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1671167216731674> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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