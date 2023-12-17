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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1671167216731674
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 18:40

  Shaman написав:
  akurt написав:Є в США штрафи за дострокове погашення іпотеки.
У середньому це суми: 3% від боргу, що залишився, в перший рік, 2% у другому і 1% у третій.
Чекаємо що скаже rjkz: йому ж брати mortgage..

вже сказав
  rjkz написав:...
Чувствую, что что-то надо срочно брать.
Жена против того чтобы брать абы что.

Треба прислухатися до жінки :)


Вчера попался вариант с не "абы что".
Разрешен рент, сейчас сдается.
Локация - бимба. Между Брайтоном и вожделенным Манхеттен Бич.
Дом 61 года, это относительно не старый.
Для нас 4-х - тесновато, но под рент - пуркуа-бы и не па.
Хотя мы примерно в такой по приезде жили почти 2 года, но дети младще были.
Есть балкон.
Минусы - видов из оконо никаких, балкон выходит на стену соседнего дома, 1 этаж (по нашему -второй). Ремонт для сдачи норм, для себя - надо косметику хотя-бы сделать.
До пляжа минут 3-5 пешком, до метро -минут 10 пешком, до автобуса минут 2. Тихое место - Манхеттен Бич - этто как полуостровок, из него выезжают, но сквозь него не проезжают, кроме того окна, как я говорил, на внутреннюю сторону.
В экспозиции 3 месяца, цену снизили с 350 куе до 280. В доме квартиры намного дороже. Вопрос - почему так хотят продать?
Сегодня погода не очень - пасмурно, может прогуляемся на посмотреть.
Вчера было солнечно, +12. Надо было сходить, но в баскетбол заигрались.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 18:49

  Denik написав:
  rjkz написав:Пока что ЭКОНОМИЧЕСКИ самый выгодный путь - отопление газом.
Причем еще очень много зависит от кострукции котла, бернинг систем и системы разводки труб.
То есть, газ сжигаясь нагревает воду, которая паром поступает по трубам в юниты (батареи).

01 січня 2025 оператор ГТС України, а фактично Нафтогаз України, де працює однокласник Denika посадить на кукан орбана, Фіцо, Австрію, пмр та трохи Чехію.
Можливий подвійний удар з припиненням роботи нафтопроводу Дружба.
Побратими Denika можуть морськими дронами розбити нафтові термінали Новоросійська та Тамані.
Denik щодня приймає участь у скороченні пропозиції робочої сили для нафтових промислів на росії.
Denik може звільнитися з ЗСУ та піди в якись Радіонікс або КБ "Луч", щоб модифікації ракети Нептун могли краще уражати обєкти енергетичної сфери орків.

Ви дійсно думаєте, що в тривалій перспективі не розвалиться світовий ринок вуглеводнів та робите на нього ставку? )))


Я верю в то, что США будет делать то, что им выгодно. А выгодно им добывать и сжигать свой дешевый газ. Им просто его девать некуда.
Заказали новую газовую линию высокого давления. Нешнл грид провели.
БЕЗДВОЗДМЕЗДДНО, то есть даром. Если-бы планы были, что все запитываются от солнышка, то фиг-бы это сделали.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 19:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Если-бы планы были, что все запитываются от солнышка, то фиг-бы это сделали.

Наверно, они знают, что солнышко светит только днем, а электричество ночью нужнее :)
  rjkz написав:Пока что ЭКОНОМИЧЕСКИ самый выгодный путь - отопление газом.
Причем еще очень много зависит от кострукции котла, бернинг систем и системы разводки труб.
То есть, газ сжигаясь нагревает воду, которая паром поступает по трубам в юниты (батареи).

У нас тут возникло небольшое недопонимание, из-за того, что я слишком незаметно сменил тему :oops:
Перейдя к обсуждению раздельных систем отопления и кондиционирования, я подразумевал обычную для частных домов воздушную систему. Там отопление кондиционером было бы выгоднее. Далеко не по всей одноэтажной Америке разведен трубный газ, а газгольдеры - не самое дешевое удовольствие, хоть они и весьма популярны.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 19:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:БЕЗДВОЗДМЕЗДДНО, то есть даром. Если-бы планы были, что все запитываются от солнышка, то фиг-бы это сделали.

1) Про європейський CBAM щось чули?)))
  rjkz написав:А выгодно им добывать и сжигать свой дешевый газ. Им просто его девать некуда.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_L ... _terminals
Термінали по зрідженню газу будуються й далі. Й будуватимуться поки ціна не стане як світова мінус транспорт, зрідження та газифікація.
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 19:46

  Hotab написав:

Може це Бурунді?

Ну в Бурунді та інших Сомалях дійсно думають, що їм всі винні. Чому тоді США їм не винні. 😀


Прокинувся о 7-30 в готелі


Прокинувся о 6 в готелі (nungwi beach resort turaco) і пішов купатись в Інд. океан. І так шостий день.
Зображення

В готелі присутні національності всього світу, крім США та мабуть Канади. Є вся Європа (скандинави, німці), Катар, , латиноси, нема кацапів і майже нема українців. Де відпочивають американці? Флорида може прийняти всіх? Чи на Перл Харбор всі? 😀


"Наші українці" (с) з колись Чернігова, а зараз громадяни США цього тиждня повернулися с відпочинку в Мексиці, де зазвичай відпочивають американці - поряд, дешево, сервіс заточенний під "сусіда з півдня" :mrgreen: .
Ще популярним є відпочинок на Гавайях да в Домінікані. Не пляжний напрямок - Канада. Також розповсюджений внутрішній турізм.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 20:03

  Shaman написав:
  rjkz написав:...
Та й вся ця Омерика в боргах по вуха. Цікаво тільки, хто це такій заможний, що вся Америка йому винна?
Може це Бурунді? Або Мозамбік?

"устами младенца..." :D

а насправді дійсно цікаве питання, а кому належать борги країн? - бо борги не лише у США.

відповідь - по-перше, іншим країнам, у яких великий рівень ЗВР у доларах - точних цифр не зустрічав, але зазвичай ЗВР не у вигляді доларів, а їх переводять у боргові папери США - до речі, геніальний винахід США.

по-друге, всіляким пенсійним та хедж-фондам. ми не уявляємо розмір цих пенсійних фондів, там шалені кошти, - я думаю окрема ця інфа доступна, цікаво, чи є зведені дані? але лише я один бачу ризики, коли пенсійні фонди вкладаються в державні папери значними сумами? як я вже писав,
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
недолік цих державних паперів, що держава не збирається повертати ці борги навіть в середньостроковій перспективі.

тим же банкам - дивись пункт вище.

можна довго кепкувати - про "кирдык Америке", але таке зростання боргу не є економічно обґрунтоване. й який план Б у керівництва ФРС та США на випадок форс-мажору - дуже цікаво 8)


Таким чином, держава США винна інституціям США та іншим країнам (яким-то, яки більш заможні ніж США, то-ж яким?) в державній валюті США та боргових зобов"язаннях США. Можу помилятися, але маю враження, що весь світ винен США ще більш, ніж США комусь винні.
Поразважайтеся:

https://www.usdebtclock.org/
rjkz
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