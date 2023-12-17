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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1671167216731674 Додано: Нед 17 гру, 2023 18:40 Shaman написав: akurt написав: Є в США штрафи за дострокове погашення іпотеки.

У середньому це суми: 3% від боргу, що залишився, в перший рік, 2% у другому і 1% у третій.

Чекаємо що скаже rjkz: йому ж брати mortgage.. Є в США штрафи за дострокове погашення іпотеки.У середньому це суми: 3% від боргу, що залишився, в перший рік, 2% у другому і 1% у третій.Чекаємо що скаже: йому ж брати mortgage..

вже сказав

rjkz написав: ...

Чувствую, что что-то надо срочно брать.

Жена против того чтобы брать абы что. ...Чувствую, что что-то надо срочно брать.того чтобы брать абы что.

Треба прислухатися до жінки вже сказавТреба прислухатися до жінки



Вчера попался вариант с не "абы что".

Разрешен рент, сейчас сдается.

Локация - бимба. Между Брайтоном и вожделенным Манхеттен Бич.

Дом 61 года, это относительно не старый.

Для нас 4-х - тесновато, но под рент - пуркуа-бы и не па.

Хотя мы примерно в такой по приезде жили почти 2 года, но дети младще были.

Есть балкон.

Минусы - видов из оконо никаких, балкон выходит на стену соседнего дома, 1 этаж (по нашему -второй). Ремонт для сдачи норм, для себя - надо косметику хотя-бы сделать.

До пляжа минут 3-5 пешком, до метро -минут 10 пешком, до автобуса минут 2. Тихое место - Манхеттен Бич - этто как полуостровок, из него выезжают, но сквозь него не проезжают, кроме того окна, как я говорил, на внутреннюю сторону.

В экспозиции 3 месяца, цену снизили с 350 куе до 280. В доме квартиры намного дороже. Вопрос - почему так хотят продать?

Сегодня погода не очень - пасмурно, может прогуляемся на посмотреть.

Вчера было солнечно, +12. Надо было сходить, но в баскетбол заигрались. Вчера попался вариант с не "абы что".Разрешен рент, сейчас сдается.Локация - бимба. Между Брайтоном и вожделенным Манхеттен Бич.Дом 61 года, это относительно не старый.Для нас 4-х - тесновато, но под рент - пуркуа-бы и не па.Хотя мы примерно в такой по приезде жили почти 2 года, но дети младще были.Есть балкон.Минусы - видов из оконо никаких, балкон выходит на стену соседнего дома, 1 этаж (по нашему -второй). Ремонт для сдачи норм, для себя - надо косметику хотя-бы сделать.До пляжа минут 3-5 пешком, до метро -минут 10 пешком, до автобуса минут 2. Тихое место - Манхеттен Бич - этто как полуостровок, из него выезжают, но сквозь него не проезжают, кроме того окна, как я говорил, на внутреннюю сторону.В экспозиции 3 месяца, цену снизили с 350 куе до 280. В доме квартиры намного дороже. Вопрос - почему так хотят продать?Сегодня погода не очень - пасмурно, может прогуляемся на посмотреть.Вчера было солнечно, +12. Надо было сходить, но в баскетбол заигрались. rjkz

Повідомлень: 15943 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8123 раз. Подякували: 5007 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 18:49 Denik написав: rjkz написав: Пока что ЭКОНОМИЧЕСКИ самый выгодный путь - отопление газом.

Причем еще очень много зависит от кострукции котла, бернинг систем и системы разводки труб.

То есть, газ сжигаясь нагревает воду, которая паром поступает по трубам в юниты (батареи). Пока что ЭКОНОМИЧЕСКИ самый выгодный путь - отопление газом.Причем еще очень много зависит от кострукции котла, бернинг систем и системы разводки труб.То есть, газ сжигаясь нагревает воду, которая паром поступает по трубам в юниты (батареи).

01 січня 2025 оператор ГТС України, а фактично Нафтогаз України, де працює однокласник Denika посадить на кукан орбана, Фіцо, Австрію, пмр та трохи Чехію.

Можливий подвійний удар з припиненням роботи нафтопроводу Дружба.

Побратими Denika можуть морськими дронами розбити нафтові термінали Новоросійська та Тамані.

Denik щодня приймає участь у скороченні пропозиції робочої сили для нафтових промислів на росії.

Denik може звільнитися з ЗСУ та піди в якись Радіонікс або КБ "Луч", щоб модифікації ракети Нептун могли краще уражати обєкти енергетичної сфери орків.



Ви дійсно думаєте, що в тривалій перспективі не розвалиться світовий ринок вуглеводнів та робите на нього ставку? ))) 01 січня 2025 оператор ГТС України, а фактично Нафтогаз України, де працює однокласник Denika посадить на кукан орбана, Фіцо, Австрію, пмр та трохи Чехію.Можливий подвійний удар з припиненням роботи нафтопроводу Дружба.Побратими Denika можуть морськими дронами розбити нафтові термінали Новоросійська та Тамані.Denik щодня приймає участь у скороченні пропозиції робочої сили для нафтових промислів на росії.Denik може звільнитися з ЗСУ та піди в якись Радіонікс або КБ "Луч", щоб модифікації ракети Нептун могли краще уражати обєкти енергетичної сфери орків.Ви дійсно думаєте, що в тривалій перспективі не розвалиться світовий ринок вуглеводнів та робите на нього ставку? )))



Я верю в то, что США будет делать то, что им выгодно. А выгодно им добывать и сжигать свой дешевый газ. Им просто его девать некуда.

Заказали новую газовую линию высокого давления. Нешнл грид провели.

БЕЗДВОЗДМЕЗДДНО, то есть даром. Если-бы планы были, что все запитываются от солнышка, то фиг-бы это сделали. Я верю в то, что США будет делать то, что им выгодно. А выгодно им добывать и сжигать свой дешевый газ. Им просто его девать некуда.Заказали новую газовую линию высокого давления. Нешнл грид провели.БЕЗДВОЗДМЕЗДДНО, то есть даром. Если-бы планы были, что все запитываются от солнышка, то фиг-бы это сделали. rjkz

Повідомлень: 15943 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8123 раз. Подякували: 5007 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 19:03 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Если-бы планы были, что все запитываются от солнышка, то фиг-бы это сделали. Если-бы планы были, что все запитываются от солнышка, то фиг-бы это сделали.

Наверно, они знают, что солнышко светит только днем, а электричество ночью нужнее

rjkz написав: Пока что ЭКОНОМИЧЕСКИ самый выгодный путь - отопление газом.

Причем еще очень много зависит от кострукции котла, бернинг систем и системы разводки труб.

То есть, газ сжигаясь нагревает воду, которая паром поступает по трубам в юниты (батареи). Пока что ЭКОНОМИЧЕСКИ самый выгодный путь - отопление газом.Причем еще очень много зависит от кострукции котла, бернинг систем и системы разводки труб.То есть, газ сжигаясь нагревает воду, которая паром поступает по трубам в юниты (батареи).

У нас тут возникло небольшое недопонимание, из-за того, что я слишком незаметно сменил тему

Перейдя к обсуждению раздельных систем отопления и кондиционирования, я подразумевал обычную для частных домов воздушную систему. Там отопление кондиционером было бы выгоднее. Далеко не по всей одноэтажной Америке разведен трубный газ, а газгольдеры - не самое дешевое удовольствие, хоть они и весьма популярны. Наверно, они знают, что солнышко светит только днем, а электричество ночью нужнееУ нас тут возникло небольшое недопонимание, из-за того, что я слишком незаметно сменил темуПерейдя к обсуждению раздельных систем отопления и кондиционирования, я подразумевал обычную для частных домов воздушную систему. Там отопление кондиционером было бы выгоднее. Далеко не по всей одноэтажной Америке разведен трубный газ, а газгольдеры - не самое дешевое удовольствие, хоть они и весьма популярны. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7288 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6254 раз. Подякували: 20558 раз. Профіль 119 68 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 19:11 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: БЕЗДВОЗДМЕЗДДНО, то есть даром. Если-бы планы были, что все запитываются от солнышка, то фиг-бы это сделали. БЕЗДВОЗДМЕЗДДНО, то есть даром. Если-бы планы были, что все запитываются от солнышка, то фиг-бы это сделали.

1) Про європейський CBAM щось чули?)))

rjkz написав: А выгодно им добывать и сжигать свой дешевый газ. Им просто его девать некуда. А выгодно им добывать и сжигать свой дешевый газ. Им просто его девать некуда.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_L ... _terminals

Термінали по зрідженню газу будуються й далі. Й будуватимуться поки ціна не стане як світова мінус транспорт, зрідження та газифікація. 1) Про європейський CBAM щось чули?)))Термінали по зрідженню газу будуються й далі. Й будуватимуться поки ціна не стане як світова мінус транспорт, зрідження та газифікація. Denik Повідомлень: 2774 З нами з: 23.02.09 Подякував: 586 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 19:46 Hotab написав:

Може це Бурунді?



Ну в Бурунді та інших Сомалях дійсно думають, що їм всі винні. Чому тоді США їм не винні. 😀





Прокинувся о 7-30 в готелі





Прокинувся о 6 в готелі (nungwi beach resort turaco) і пішов купатись в Інд. океан. І так шостий день.





В готелі присутні національності всього світу, крім США та мабуть Канади. Є вся Європа (скандинави, німці), Катар, , латиноси, нема кацапів і майже нема українців. Де відпочивають американці? Флорида може прийняти всіх? Чи на Перл Харбор всі? 😀 Ну в Бурунді та інших Сомалях дійсно думають, що їм всі винні. Чому тоді США їм не винні. 😀Прокинувся о 6 в готелі (nungwi beach resort turaco) і пішов купатись в Інд. океан. І так шостий день.В готелі присутні національності всього світу, крім США та мабуть Канади. Є вся Європа (скандинави, німці), Катар, , латиноси, нема кацапів і майже нема українців. Де відпочивають американці? Флорида може прийняти всіх? Чи на Перл Харбор всі? 😀



"Наші українці" (с) з колись Чернігова, а зараз громадяни США цього тиждня повернулися с відпочинку в Мексиці, де зазвичай відпочивають американці - поряд, дешево, сервіс заточенний під "сусіда з півдня" .

Ще популярним є відпочинок на Гавайях да в Домінікані. Не пляжний напрямок - Канада. Також розповсюджений внутрішній турізм. "Наші українці" (с) з колись Чернігова, а зараз громадяни США цього тиждня повернулися с відпочинку в Мексиці, де зазвичай відпочивають американці - поряд, дешево, сервіс заточенний під "сусіда з півдня"Ще популярним є відпочинок на Гавайях да в Домінікані. Не пляжний напрямок - Канада. Також розповсюджений внутрішній турізм. rjkz

Повідомлень: 15943 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8123 раз. Подякували: 5007 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 20:03 Shaman написав: rjkz написав: ...

Та й вся ця Омерика в боргах по вуха. Цікаво тільки, хто це такій заможний, що вся Америка йому винна?

Може це Бурунді? Або Мозамбік? ...Та й вся ця Омерика в боргах по вуха. Цікаво тільки, хто це такій заможний, що вся Америка йому винна?Може це Бурунді? Або Мозамбік?

"устами младенца..."



а насправді дійсно цікаве питання, а кому належать борги країн? - бо борги не лише у США.



відповідь - по-перше, іншим країнам, у яких великий рівень ЗВР у доларах - точних цифр не зустрічав, але зазвичай ЗВР не у вигляді доларів, а їх переводять у боргові папери США - до речі, геніальний винахід США.



по-друге, всіляким пенсійним та хедж-фондам. ми не уявляємо розмір цих пенсійних фондів, там шалені кошти, - я думаю окрема ця інфа доступна, цікаво, чи є зведені дані? але лише я один бачу ризики, коли пенсійні фонди вкладаються в державні папери значними сумами? як я вже писав,

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

недолік цих державних паперів, що держава не збирається повертати ці борги навіть в середньостроковій перспективі.



тим же банкам - дивись пункт вище.



можна довго кепкувати - про "кирдык Америке", але таке зростання боргу не є економічно обґрунтоване. й який план Б у керівництва ФРС та США на випадок форс-мажору - дуже цікаво "устами младенца..."а насправді дійсно цікаве питання, а кому належать борги країн? - бо борги не лише у США.відповідь - по-перше, іншим країнам, у яких великий рівень ЗВР у доларах - точних цифр не зустрічав, але зазвичай ЗВР не у вигляді доларів, а їх переводять у боргові папери США - до речі, геніальний винахід США.по-друге, всіляким пенсійним та хедж-фондам. ми не уявляємо розмір цих пенсійних фондів, там шалені кошти, - я думаю окрема ця інфа доступна, цікаво, чи є зведені дані? але лише я один бачу ризики, коли пенсійні фонди вкладаються в державні папери значними сумами? як я вже писав,недолік цих державних паперів, що держава не збирається повертати ці борги навіть в середньостроковій перспективі.тим же банкам - дивись пункт вище.можна довго кепкувати - про "кирдык Америке", але таке зростання боргу не є економічно обґрунтоване. й який план Б у керівництва ФРС та США на випадок форс-мажору - дуже цікаво



Таким чином, держава США винна інституціям США та іншим країнам (яким-то, яки більш заможні ніж США, то-ж яким?) в державній валюті США та боргових зобов"язаннях США. Можу помилятися, але маю враження, що весь світ винен США ще більш, ніж США комусь винні.

Поразважайтеся:



https://www.usdebtclock.org/ Таким чином, держава США винна інституціям США та іншим країнам (яким-то, яки більш заможні ніж США, то-ж яким?) в державній валюті США та боргових зобов"язаннях США. Можу помилятися, але маю враження, що весь світ винен США ще більш, ніж США комусь винні.Поразважайтеся: rjkz

Повідомлень: 15943 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8123 раз. Подякували: 5007 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 20:07 Denik написав: rjkz написав: Не потянет.

В основном, такие дома, которые требуют модернизации, имеют порядка 100 квартир.

Если даже взять по максимуму 1 млн на билдинг, то получится 10 куе на квартиру.

Там еще какие-то стимулирующие выплаты из фонда на экологию положены, мы пока про них вспоминать не будем.

10 куе - это примерно 1 месячная зарплата человека из нижнего среднего класса Не потянет.В основном, такие дома, которые требуют модернизации, имеют порядка 100 квартир.Если даже взять по максимуму 1 млн на билдинг, то получится 10 куе на квартиру.Там еще какие-то стимулирующие выплаты из фонда на экологию положены, мы пока про них вспоминать не будем.10 куе - это примерно 1 месячная зарплата человека из нижнего среднего класса

Електроенергія береться із розподільчої шафи в підвалі будинку, а газ береться з труби. Бензин береться в пістолеті на заправці.)))

Denik написав: А ще буде частинка в підвищеному тарифі електроенергії, де мешканці сплачуватимуть за розвиток енергетичної інфраструктури та генерації протягом 30 років. А ще буде Електроенергія береться із розподільчої шафи в підвалі будинку, а газ береться з труби. Бензин береться в пістолеті на заправці.)))



А, ну 100 куе за 30 лет с учетом инфляции и роста доходов - это страшная сумма.

Я уж не говорю, что цифра с потолка взята. А, ну 100 куе за 30 лет с учетом инфляции и роста доходов - это страшная сумма.Я уж не говорю, что цифра с потолка взята. rjkz

Повідомлень: 15943 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8123 раз. Подякували: 5007 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 20:31 flyman написав: Gastarbaiter написав: flyman написав: перекредитування перекредитування

Добре, ось він біжить перекредитовуватися. Платить, наприклад, 3% комісії та штрафів від 650 тис. (чи скільки там боргу буде через 1.5 роки?). А ставки і далі падатимуть і ще через півтора року будуть вже 2.5%. Що порадите? Знову перекредитовуватися і ще 3% платити? Добре, ось він біжить перекредитовуватися. Платить, наприклад, 3% комісії та штрафів від 650 тис. (чи скільки там боргу буде через 1.5 роки?). А ставки і далі падатимуть і ще через півтора року будуть вже 2.5%. Що порадите? Знову перекредитовуватися і ще 3% платити?

Штрафів він не платить. Все іде через "фінансового консультанта" (doradca finansowego).



Після падіння іпотечних ставок, переоцінки об"єкта іпотеки у вищу сторону, та сплати частини, він ще може отримати додатково купу грошей.

Йому навіть, той самий банк може таке запропонувати.



Отриманий кеш, вкладає в новий даунпеймент, бере ще одну іпотеку. А перший об"єкт іпотеки здає в оренду. В сухому осадку має два будинки (був один, припустим за 200К, стало два ринковою вартістю на 450..500К) в іпотеці при приблизно тому самому щомісячному платежі, але з додатковим кешфлоу, який покриває одну з іпотек чуть більш чим повністю.



Так це працює. Штрафів він не платить. Все іде через "фінансового консультанта" (doradca finansowego).Після падіння іпотечних ставок, переоцінки об"єкта іпотеки у вищу сторону, та сплати частини, він ще може отримати додатково купу грошей.Йому навіть, той самий банк може таке запропонувати.Отриманий кеш, вкладає в новий даунпеймент, бере ще одну іпотеку. А перший об"єкт іпотеки здає в оренду. В сухому осадку має два будинки (був один, припустим за 200К, стало два ринковою вартістю на 450..500К) в іпотеці при приблизно тому самому щомісячному платежі, але з додатковим кешфлоу, який покриває одну з іпотек чуть більш чим повністю.Так це працює.



Тогда лучше сразу брать 2-,3-,4-плекс.

В одном жить, 2 покрывают платежи по мортгиджу, еще с одного купить мороженое.

Если денег на даунпеймент мало, можно по FHA loan 3,5% даунпеймент.

Вопрос в том, где в нормальной локации такие дома найти. Таких умных хватает. Тогда лучше сразу брать 2-,3-,4-плекс.В одном жить, 2 покрывают платежи по мортгиджу, еще с одного купить мороженое.Если денег на даунпеймент мало, можно по FHA loan 3,5% даунпеймент.Вопрос в том, где в нормальной локации такие дома найти. Таких умных хватает. rjkz

Повідомлень: 15943 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8123 раз. Подякували: 5007 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 20:35 Denik написав: rjkz написав: БЕЗДВОЗДМЕЗДДНО, то есть даром. Если-бы планы были, что все запитываются от солнышка, то фиг-бы это сделали. БЕЗДВОЗДМЕЗДДНО, то есть даром. Если-бы планы были, что все запитываются от солнышка, то фиг-бы это сделали.

1) Про європейський CBAM щось чули?)))

rjkz написав: А выгодно им добывать и сжигать свой дешевый газ. Им просто его девать некуда. А выгодно им добывать и сжигать свой дешевый газ. Им просто его девать некуда.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_L ... _terminals

Термінали по зрідженню газу будуються й далі. Й будуватимуться поки ціна не стане як світова мінус транспорт, зрідження та газифікація. 1) Про європейський CBAM щось чули?)))Термінали по зрідженню газу будуються й далі. Й будуватимуться поки ціна не стане як світова мінус транспорт, зрідження та газифікація.



НЕ, не слышал, слишком далеко кричать, ветер в океане сносит звук. НЕ, не слышал, слишком далеко кричать, ветер в океане сносит звук. rjkz

Повідомлень: 15943 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8123 раз. Подякували: 5007 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 20:57 rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав: ...

Та й вся ця Омерика в боргах по вуха. Цікаво тільки, хто це такій заможний, що вся Америка йому винна?

Може це Бурунді? Або Мозамбік? ...Та й вся ця Омерика в боргах по вуха. Цікаво тільки, хто це такій заможний, що вся Америка йому винна?Може це Бурунді? Або Мозамбік?

"устами младенца..."



а насправді дійсно цікаве питання, а кому належать борги країн? - бо борги не лише у США.



відповідь - по-перше, іншим країнам, у яких великий рівень ЗВР у доларах - точних цифр не зустрічав, але зазвичай ЗВР не у вигляді доларів, а їх переводять у боргові папери США - до речі, геніальний винахід США.



по-друге, всіляким пенсійним та хедж-фондам. ми не уявляємо розмір цих пенсійних фондів, там шалені кошти, - я думаю окрема ця інфа доступна, цікаво, чи є зведені дані? але лише я один бачу ризики, коли пенсійні фонди вкладаються в державні папери значними сумами? як я вже писав,

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

недолік цих державних паперів, що держава не збирається повертати ці борги навіть в середньостроковій перспективі.



тим же банкам - дивись пункт вище.



можна довго кепкувати - про "кирдык Америке", але таке зростання боргу не є економічно обґрунтоване. й який план Б у керівництва ФРС та США на випадок форс-мажору - дуже цікаво "устами младенца..."а насправді дійсно цікаве питання, а кому належать борги країн? - бо борги не лише у США.відповідь - по-перше, іншим країнам, у яких великий рівень ЗВР у доларах - точних цифр не зустрічав, але зазвичай ЗВР не у вигляді доларів, а їх переводять у боргові папери США - до речі, геніальний винахід США.по-друге, всіляким пенсійним та хедж-фондам. ми не уявляємо розмір цих пенсійних фондів, там шалені кошти, - я думаю окрема ця інфа доступна, цікаво, чи є зведені дані? але лише я один бачу ризики, коли пенсійні фонди вкладаються в державні папери значними сумами? як я вже писав,недолік цих державних паперів, що держава не збирається повертати ці борги навіть в середньостроковій перспективі.тим же банкам - дивись пункт вище.можна довго кепкувати - про "кирдык Америке", але таке зростання боргу не є економічно обґрунтоване. й який план Б у керівництва ФРС та США на випадок форс-мажору - дуже цікаво



Таким чином, держава США винна інституціям США та іншим країнам (яким-то, яки більш заможні ніж США, то-ж яким?) в державній валюті США та боргових зобов"язаннях США. Можу помилятися, але маю враження, що весь світ винен США ще більш, ніж США комусь винні.

Поразважайтеся:



https://www.usdebtclock.org/ Таким чином, держава США винна інституціям США та іншим країнам (яким-то, яки більш заможні ніж США, то-ж яким?) в державній валюті США та боргових зобов"язаннях США. Можу помилятися, але маю враження, що весь, ніж США комусь винні.Поразважайтеся:

звісно помиляєтесь.



не розумію - наче доросла людина, а коли треба щось обговорити - якись жарти. скажіть - не моя компетенція, тому не маю думки



є такий індикатор боргів - що я там маю побачити? звісно помиляєтесь.не розумію - наче доросла людина, а коли треба щось обговорити - якись жарти. скажіть - не моя компетенція, тому не маю думкиє такий індикатор боргів - що я там маю побачити? Shaman

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