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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1672167316741675
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 22:11

  барабашов написав:Denik
На ЮМЗ у Деника никто не работает?

После очередной контузии на картофельном поле в его селе - никто.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 22:19

  rjkz написав:Тогда лучше сразу брать 2-,3-,4-плекс.
В одном жить, 2 покрывают платежи по мортгиджу, еще с одного купить мороженое.
Если денег на даунпеймент мало, можно по FHA loan 3,5% даунпеймент.
Вопрос в том, где в нормальной локации такие дома найти. Таких умных хватает.


Sir rjkz!
При всем уважении к Вам - не берите дурного в голову и тяжелого в руки.
Прислушайтесь к совету форумчан и в первую очередь flyman'a - он в экономике и финансах главный на форуме: только перекредитование Вас спасет.
Там так: в договоре перекредитования указываете льготный период отсутствия оплат от 3 до 12 месяцев. За это время заключаете новый договор перекредитования.
И так - 365 раз подряд.
В результате ничего не будете платить за квартиру в Нью Йорке в период от 100 до 365 лет.
Он так делал и уже много лет живет в нежилом подвале самого знаменитого города мира.
akurt
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Повідомлень: 8893
З нами з: 12.02.09
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  #<1 ... 1672167316741675
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