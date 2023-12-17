После очередной контузии на картофельном поле в его селе - никто.
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Додано: Нед 17 гру, 2023 22:11
Додано: Нед 17 гру, 2023 22:19
Sir rjkz!
При всем уважении к Вам - не берите дурного в голову и тяжелого в руки.
Прислушайтесь к совету форумчан и в первую очередь flyman'a - он в экономике и финансах главный на форуме: только перекредитование Вас спасет.
Там так: в договоре перекредитования указываете льготный период отсутствия оплат от 3 до 12 месяцев. За это время заключаете новый договор перекредитования.
И так - 365 раз подряд.
В результате ничего не будете платить за квартиру в Нью Йорке в период от 100 до 365 лет.
Он так делал и уже много лет живет в нежилом подвале самого знаменитого города мира.
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