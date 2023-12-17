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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1672167316741675
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 22:11

  rjkz написав:Тогда лучше сразу брать 2-,3-,4-плекс.
В одном жить, 2 покрывают платежи по мортгиджу, еще с одного купить мороженое.
Если денег на даунпеймент мало, можно по FHA loan 3,5% даунпеймент.
Вопрос в том, где в нормальной локации такие дома найти. Таких умных хватает.


Sir rjkz!
При всем уважении к Вам - не берите дурного в голову и тяжелого в руки.
Прислушайтесь к совету форумчан и в первую очередь flyman'a - он в экономике и финансах главный на форуме: только перекредитование Вас спасет.
Там так: в договоре перекредитования указываете льготный период отсутствия оплат от 3 до 12 месяцев. За это время заключаете новый договор перекредитования.
И так - 365 раз подряд.
В результате ничего не будете платить за квартиру в Нью Йорке в период от 100 до 365 лет.
Он так делал и уже много лет живет в нежилом подвале самого знаменитого города мира.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 00:35

  Shaman написав:
  rjkz написав:
  Shaman написав:"устами младенца..." :D

а насправді дійсно цікаве питання, а кому належать борги країн? - бо борги не лише у США.

відповідь - по-перше, іншим країнам, у яких великий рівень ЗВР у доларах - точних цифр не зустрічав, але зазвичай ЗВР не у вигляді доларів, а їх переводять у боргові папери США - до речі, геніальний винахід США.

по-друге, всіляким пенсійним та хедж-фондам. ми не уявляємо розмір цих пенсійних фондів, там шалені кошти, - я думаю окрема ця інфа доступна, цікаво, чи є зведені дані? але лише я один бачу ризики, коли пенсійні фонди вкладаються в державні папери значними сумами? як я вже писав,
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
недолік цих державних паперів, що держава не збирається повертати ці борги навіть в середньостроковій перспективі.

тим же банкам - дивись пункт вище.

можна довго кепкувати - про "кирдык Америке", але таке зростання боргу не є економічно обґрунтоване. й який план Б у керівництва ФРС та США на випадок форс-мажору - дуже цікаво 8)


Таким чином, держава США винна інституціям США та іншим країнам (яким-то, яки більш заможні ніж США, то-ж яким?) в державній валюті США та боргових зобов"язаннях США. Можу помилятися, але маю враження, що весь світ винен США ще більш, ніж США комусь винні.
Поразважайтеся:

https://www.usdebtclock.org/

звісно помиляєтесь.

не розумію - наче доросла людина, а коли треба щось обговорити - якись жарти. скажіть - не моя компетенція, тому не маю думки :oops:

є такий індикатор боргів - що я там маю побачити? ;)


Вы смеетесь?
Ок.
А если так:
https://www.usdebtclock.org/world-debt-clock.html
Никаких мыслей не возникает?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 00:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Ну что, сходил под моросящим дождиком посмотреть вниметельней на локацию.
Я в эстазе. Очень тихое место на стыке очень дорогой части Брайтона, в блоке от 35 Sea Cost Terrace (квартиры 400-800 куе) и Oceana Dr. (квартиры 900-1500 куе) и начала Манхеттен бич.
Тупиковая улица заканчивается выходом на бодворк пляжа Брайтон Бич, это даже ближе чем я ожидал, 2 минуты от выхода из билдинга.
Минус, который я просчитал перед выходом по фоткам и Satellite map - окна и балкон выходят во внутреннюю часть дома, как колодец получается и мало того, фактически на крышу паркинга, который занимает бОльшее пятно, нежели сам билдинг. Подозреваю именно это и служит причиной что никто еще не купил.
И еще, по правилам билдинга, рент после 3-х лет резидентства, но как быть если купить с уже живущими тенантами?
rjkz
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