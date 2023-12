Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1672167316741675 Додано: Нед 17 гру, 2023 22:11 rjkz написав: Тогда лучше сразу брать 2-,3-,4-плекс.

В одном жить, 2 покрывают платежи по мортгиджу, еще с одного купить мороженое.

Если денег на даунпеймент мало, можно по FHA loan 3,5% даунпеймент.

Тогда лучше сразу брать 2-,3-,4-плекс.

В одном жить, 2 покрывают платежи по мортгиджу, еще с одного купить мороженое.

Если денег на даунпеймент мало, можно по FHA loan 3,5% даунпеймент.

Вопрос в том, где в нормальной локации такие дома найти. Таких умных хватает.



Sir rjkz!

При всем уважении к Вам - не берите дурного в голову и тяжелого в руки.

Прислушайтесь к совету форумчан и в первую очередь flyman'a - он в экономике и финансах главный на форуме: только перекредитование Вас спасет.

Там так: в договоре перекредитования указываете льготный период отсутствия оплат от 3 до 12 месяцев. За это время заключаете новый договор перекредитования.

И так - 365 раз подряд.

В результате ничего не будете платить за квартиру в Нью Йорке в период от 100 до 365 лет.

Sir rjkz!

При всем уважении к Вам - не берите дурного в голову и тяжелого в руки.

Прислушайтесь к совету форумчан и в первую очередь flyman'a - он в экономике и финансах главный на форуме: только перекредитование Вас спасет.

Там так: в договоре перекредитования указываете льготный период отсутствия оплат от 3 до 12 месяцев. За это время заключаете новый договор перекредитования.

И так - 365 раз подряд.

В результате ничего не будете платить за квартиру в Нью Йорке в период от 100 до 365 лет.

Он так делал и уже много лет живет в нежилом подвале самого знаменитого города мира.

akurt

Повідомлень: 8892 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1193 раз.

Додано: Пон 18 гру, 2023 00:35

Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: "устами младенца..."



а насправді дійсно цікаве питання, а кому належать борги країн? - бо борги не лише у США.



відповідь - по-перше, іншим країнам, у яких великий рівень ЗВР у доларах - точних цифр не зустрічав, але зазвичай ЗВР не у вигляді доларів, а їх переводять у боргові папери США - до речі, геніальний винахід США.



по-друге, всіляким пенсійним та хедж-фондам. ми не уявляємо розмір цих пенсійних фондів, там шалені кошти, - я думаю окрема ця інфа доступна, цікаво, чи є зведені дані? але лише я один бачу ризики, коли пенсійні фонди вкладаються в державні папери значними сумами? як я вже писав,

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

недолік цих державних паперів, що держава не збирається повертати ці борги навіть в середньостроковій перспективі.



тим же банкам - дивись пункт вище.



а насправді дійсно цікаве питання, а кому належать борги країн? - бо борги не лише у США.

відповідь - по-перше, іншим країнам, у яких великий рівень ЗВР у доларах - точних цифр не зустрічав, але зазвичай ЗВР не у вигляді доларів, а їх переводять у боргові папери США - до речі, геніальний винахід США.

по-друге, всіляким пенсійним та хедж-фондам. ми не уявляємо розмір цих пенсійних фондів, там шалені кошти, - я думаю окрема ця інфа доступна, цікаво, чи є зведені дані? але лише я один бачу ризики, коли пенсійні фонди вкладаються в державні папери значними сумами? як я вже писав,

ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ

недолік цих державних паперів, що держава не збирається повертати ці борги навіть в середньостроковій перспективі.

тим же банкам - дивись пункт вище.

можна довго кепкувати - про "кирдык Америке", але таке зростання боргу не є економічно обґрунтоване. й який план Б у керівництва ФРС та США на випадок форс-мажору - дуже цікаво



Таким чином, держава США винна інституціям США та іншим країнам (яким-то, яки більш заможні ніж США, то-ж яким?) в державній валюті США та боргових зобов"язаннях США. Можу помилятися, але маю враження, що весь світ винен США ще більш, ніж США комусь винні.

Поразважайтеся:



Таким чином, держава США винна інституціям США та іншим країнам (яким-то, яки більш заможні ніж США, то-ж яким?) в державній валюті США та боргових зобов"язаннях США. Можу помилятися, але маю враження, що весь світ винен США ще більш, ніж США комусь винні.

Поразважайтеся:

https://www.usdebtclock.org/

звісно помиляєтесь.



не розумію - наче доросла людина, а коли треба щось обговорити - якись жарти. скажіть - не моя компетенція, тому не маю думки



є такий індикатор боргів - що я там маю побачити? звісно помиляєтесь.не розумію - наче доросла людина, а коли треба щось обговорити - якись жарти. скажіть - не моя компетенція, тому не маю думкиє такий індикатор боргів - що я там маю побачити?



Вы смеетесь?

Ок.

А если так:

https://www.usdebtclock.org/world-debt-clock.html

Никаких мыслей не возникает? Вы смеетесь?Ок.А если так:Никаких мыслей не возникает? rjkz

Повідомлень: 15949 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8124 раз. Подякували: 5009 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 00:49 Re: Еміграція, заробітчанство Ну что, сходил под моросящим дождиком посмотреть вниметельней на локацию.

Я в эстазе. Очень тихое место на стыке очень дорогой части Брайтона, в блоке от 35 Sea Cost Terrace (квартиры 400-800 куе) и Oceana Dr. (квартиры 900-1500 куе) и начала Манхеттен бич.

Тупиковая улица заканчивается выходом на бодворк пляжа Брайтон Бич, это даже ближе чем я ожидал, 2 минуты от выхода из билдинга.

Минус, который я просчитал перед выходом по фоткам и Satellite map - окна и балкон выходят во внутреннюю часть дома, как колодец получается и мало того, фактически на крышу паркинга, который занимает бОльшее пятно, нежели сам билдинг. Подозреваю именно это и служит причиной что никто еще не купил.

И еще, по правилам билдинга, рент после 3-х лет резидентства, но как быть если купить с уже живущими тенантами? rjkz

Додано: Пон 18 гру, 2023 01:05 Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав: А, ну 100 куе за 30 лет с учетом инфляции и роста доходов - это страшная сумма.

Я уж не говорю, что цифра с потолка взята.

Я уж не говорю, что цифра с потолка взята. А, ну 100 куе за 30 лет с учетом инфляции и роста доходов - это страшная сумма.Я уж не говорю, что цифра с потолка взята.

Denik на відміну від багатьох все рахує і прораховує. Середній американський будинок - це 150 кв.м. 50 Вт/кв.м треба для опалення. Або 7.5 кВт. і це для дуже добре теплоізольованого будинку. Для будинку з гімна та палок з вікнами, що відкриваються вгору буде і 15 кВт. При опаленні тепловими насосами з COP=3. Увійдемо в діапазон потужності на обігрів 2.5-5 кВт.

Ясно, що для покриття зимового споживання сонячні панелі не підходять. +- підходять вітрогенератори з системами накопичення для регулювання піків. Вітрогенератор оншорний має в середньому 2000 годин на рік використання встановленої потужності. Тому для гарантованого покриття 2.5-5 кВт споживання треба приблизно в 5 разів більше потужностей генерації. Тобто 12.5 - 25 кВт. Оншорні генератори коштують приблизно по 2 тис. доларів за кВт встановленої потужності. Тобто вартість генерації від 25 до 50 тис. доларів. Але для зеленки потрібна ще якась система накопичення в 25% від потужності споживання та з терміном хоча б 6 годин. Така промислова система теж на 1-2 тис. дол. потягне. ГАЕС будувати - приблизно ті саме гроші, але більший термін експлуатації. Ще високовольтні трансформатори коштують по 20 дол. за кВт. Їх треба 2. На 25 квт це 25 х 2 х 20 = ще 1000 дол. + Ще 500 дол. низьковольтних трансформаторів. Плюс будівництво ЛЕП.

При цих всіх розкладах ми не порахували звичайні витрати електроенергії, витрати електроенергії на нагрів води (там вже COP=3 не буде).

В ідеалі ще електромобілі заряджати треба. Тому в 100к можна і не вкластися. І тут я не рахував теплонасос, який треба встановити в будинок, але це не такі великі цифри на фоні вартості об'єктів генерації.

Альтернативою ВЕС є АЕС. Але будівництво 5 кВт генерації коштуватиме 30 тис. доларів. Але хто ж її дасть біля Нью-Йорку або де інде в США нову збудувати. Тут всі ціни крім трансформаторів десь 2019-2021 роки.



Denik на відміну від багатьох все рахує і прораховує. Середній американський будинок - це 150 кв.м. 50 Вт/кв.м треба для опалення. Або 7.5 кВт. і це для дуже добре теплоізольованого будинку. Для будинку з гімна та палок з вікнами, що відкриваються вгору буде і 15 кВт. При опаленні тепловими насосами з COP=3. Увійдемо в діапазон потужності на обігрів 2.5-5 кВт.

Ясно, що для покриття зимового споживання сонячні панелі не підходять. +- підходять вітрогенератори з системами накопичення для регулювання піків. Вітрогенератор оншорний має в середньому 2000 годин на рік використання встановленої потужності. Тому для гарантованого покриття 2.5-5 кВт споживання треба приблизно в 5 разів більше потужностей генерації. Тобто 12.5 - 25 кВт. Оншорні генератори коштують приблизно по 2 тис. доларів за кВт встановленої потужності. Тобто вартість генерації від 25 до 50 тис. доларів. Але для зеленки потрібна ще якась система накопичення в 25% від потужності споживання та з терміном хоча б 6 годин. Така промислова система теж на 1-2 тис. дол. потягне. ГАЕС будувати - приблизно ті саме гроші, але більший термін експлуатації. Ще високовольтні трансформатори коштують по 20 дол. за кВт. Їх треба 2. На 25 квт це 25 х 2 х 20 = ще 1000 дол. + Ще 500 дол. низьковольтних трансформаторів. Плюс будівництво ЛЕП.

При цих всіх розкладах ми не порахували звичайні витрати електроенергії, витрати електроенергії на нагрів води (там вже COP=3 не буде).

В ідеалі ще електромобілі заряджати треба. Тому в 100к можна і не вкластися. І тут я не рахував теплонасос, який треба встановити в будинок, але це не такі великі цифри на фоні вартості об'єктів генерації.

Альтернативою ВЕС є АЕС. Але будівництво 5 кВт генерації коштуватиме 30 тис. доларів. Але хто ж її дасть біля Нью-Йорку або де інде в США нову збудувати. Тут всі ціни крім трансформаторів десь 2019-2021 роки.

А на типове американське домогосподарстов - ще 2 автомобілі, якщо бюджетні електро - то по 50к. Ітого цінник легко стає 200 к на домогосподарство.

Denik

Повідомлень: 2775 З нами з: 23.02.09 Подякував: 586 раз. Подякували: 1073 раз.

Разрешен рент, сейчас сдается. Вчера попался вариант с не "абы что".Разрешен рент, сейчас сдается.

Дом случайно не высотный?

Додано: Пон 18 гру, 2023 04:31

rjkz написав: Вчера попался вариант с не "абы что".

Разрешен рент, сейчас сдается.

Дом случайно не высотный?

А то наш пожарный маршал (МД) издал приказ: всем домам 12+ этажей установить устройства разбрызгивания в каждом помещении. Нашему 17-этажному кондо это обойдется 40-60к на каждую квартиру. Все в ахтунге.

Starikan 2

Повідомлень: 19696 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2582 раз. Подякували: 3133 раз.

Поразважайтеся:



https://www.usdebtclock.org/ Таким чином, держава США винна інституціям США та іншим країнам (яким-то, яки більш заможні ніж США, то-ж яким?) в державній валюті США та боргових зобов"язаннях США. Можу помилятися, але маю враження, що весь, ніж США комусь винні.Поразважайтеся:

звісно помиляєтесь.



не розумію - наче доросла людина, а коли треба щось обговорити - якись жарти. скажіть - не моя компетенція, тому не маю думки



є такий індикатор боргів - що я там маю побачити? звісно помиляєтесь.не розумію - наче доросла людина, а коли треба щось обговорити - якись жарти. скажіть - не моя компетенція, тому не маю думкиє такий індикатор боргів - що я там маю побачити?



Вы смеетесь?

Ок.

А если так:

https://www.usdebtclock.org/world-debt-clock.html

Никаких мыслей не возникает? Вы смеетесь?Ок.А если так:Никаких мыслей не возникает?

що в цю гру грається весь світ? от й дивимось, чим це закінчиться. борг Японії взагалі супер



один з наслідків - багато, хто у кого вклади або пенсійні накопичення в один момент виявить, що насправді він цього немає... що в цю гру грається весь світ? от й дивимось, чим це закінчиться. борг Японії взагалі суперодин з наслідків - багато, хто у кого вклади або пенсійні накопичення в один момент виявить, що насправді він цього немає... Shaman

Повідомлень: 4909 З нами з: 29.09.19 Подякував: 530 раз. Подякували: 1267 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 05:54 Denik написав: rjkz написав: А, ну 100 куе за 30 лет с учетом инфляции и роста доходов - это страшная сумма.

Я уж не говорю, что цифра с потолка взята. А, ну 100 куе за 30 лет с учетом инфляции и роста доходов - это страшная сумма.Я уж не говорю, что цифра с потолка взята.

Denik на відміну від багатьох все рахує і прораховує. Середній американський будинок - це 150 кв.м. 50 Вт/кв.м треба для опалення. Або 7.5 кВт. і це для дуже добре теплоізольованого будинку. Для будинку з гімна та палок з вікнами, що відкриваються вгору буде і 15 кВт. При опаленні тепловими насосами з COP=3. Увійдемо в діапазон потужності на обігрів 2.5-5 кВт.

Ясно, що для покриття зимового споживання сонячні панелі не підходять. +- підходять вітрогенератори з системами накопичення для регулювання піків. Вітрогенератор оншорний має в середньому 2000 годин на рік використання встановленої потужності. Тому для гарантованого покриття 2.5-5 кВт споживання треба приблизно в 5 разів більше потужностей генерації. Тобто 12.5 - 25 кВт. Оншорні генератори коштують приблизно по 2 тис. доларів за кВт встановленої потужності. Тобто вартість генерації від 25 до 50 тис. доларів. Але для зеленки потрібна ще якась система накопичення в 25% від потужності споживання та з терміном хоча б 6 годин. Така промислова система теж на 1-2 тис. дол. потягне. ГАЕС будувати - приблизно ті саме гроші, але більший термін експлуатації. Ще високовольтні трансформатори коштують по 20 дол. за кВт. Їх треба 2. На 25 квт це 25 х 2 х 20 = ще 1000 дол. + Ще 500 дол. низьковольтних трансформаторів. Плюс будівництво ЛЕП.

При цих всіх розкладах ми не порахували звичайні витрати електроенергії, витрати електроенергії на нагрів води (там вже COP=3 не буде).

В ідеалі ще електромобілі заряджати треба. Тому в 100к можна і не вкластися. І тут я не рахував теплонасос, який треба встановити в будинок, але це не такі великі цифри на фоні вартості об'єктів генерації.

Альтернативою ВЕС є АЕС. Але будівництво 5 кВт генерації коштуватиме 30 тис. доларів. Але хто ж її дасть біля Нью-Йорку або де інде в США нову збудувати. Тут всі ціни крім трансформаторів десь 2019-2021 роки.



Додано: Пон 18 гру, 2023 05:54

Буквально сейчас пересматриваю на Пикоке один из любимейших своих фильмов -

"Back to the future", первый раз без перевода.

Деник, ты мне Эммета Брауна напоминаешь, персонажа Кристофера Ллойда.

rjkz

Повідомлень: 15949 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8124 раз. Подякували: 5009 раз.



Буквально сейчас пересматриваю на Пикоке один из любимейших своих фильмов -

"Back to the future", первый раз без перевода.

Деник, ты мне Эммета Брауна напоминаешь, персонажа Кристофера Ллойда.

Буквально сейчас пересматриваю на Пикоке один из любимейших своих фильмов -"Back to the future", первый раз без перевода.Деник, ты мне Эммета Брауна напоминаешь, персонажа Кристофера Ллойда. rjkz

Повідомлень: 15949 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8124 раз. Подякували: 5009 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 05:56 Starikan написав: rjkz написав: Вчера попался вариант с не "абы что".

Разрешен рент, сейчас сдается. Вчера попался вариант с не "абы что".Разрешен рент, сейчас сдается.

Дом случайно не высотный?

А то наш пожарный маршал (МД) издал приказ: всем домам 12+ этажей установить устройства разбрызгивания в каждом помещении. Нашему 17-этажному кондо это обойдется 40-60к на каждую квартиру. Все в ахтунге. Дом случайно не высотный?А то наш пожарный маршал (МД) издал приказ: всем домам 12+ этажей установить устройства разбрызгивания в каждом помещении. Нашему 17-этажному кондо это обойдется 40-60к на каждую квартиру. Все в ахтунге.



Нет, лабби и 6 этажей. Нет, лабби и 6 этажей. rjkz

Повідомлень: 15949 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8124 раз. Подякували: 5009 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 06:12 Shaman написав: rjkz написав: Shaman написав: звісно помиляєтесь.



не розумію - наче доросла людина, а коли треба щось обговорити - якись жарти. скажіть - не моя компетенція, тому не маю думки



є такий індикатор боргів - що я там маю побачити? звісно помиляєтесь.не розумію - наче доросла людина, а коли треба щось обговорити - якись жарти. скажіть - не моя компетенція, тому не маю думкиє такий індикатор боргів - що я там маю побачити?



Вы смеетесь?

Ок.

А если так:

https://www.usdebtclock.org/world-debt-clock.html

Никаких мыслей не возникает? Вы смеетесь?Ок.А если так:Никаких мыслей не возникает?

що в цю гру грається весь світ? от й дивимось, чим це закінчиться. борг Японії взагалі супер



один з наслідків - багато, хто у кого вклади або пенсійні накопичення в один момент виявить, що насправді він цього немає... що в цю гру грається весь світ? от й дивимось, чим це закінчиться. борг Японії взагалі суперодин з наслідків - багато, хто у кого вклади або пенсійні накопичення в один момент виявить, що насправді він цього немає...



Вот с этим я спорить не буду, пенсионные системы всех стран - это пороховая бочка, которая в какой-то момент ббааабббахнет.

Только...в США на одного пенсионера 3 работающих, в Украине на 1 пенсионера менее 2-х. В США базовая ССА пенсия в среднем по стране 1500+долларов.

В Украине даже не 200.

Цены на комуналь в США и Украине сопоставимы, на продукты - что- то дороже, что-то дешевле, примерно одно на одно и выходит, затраты одного порядка.

Большинство американцев, выходя на пенсию, имеют кроме базовой пенсии еще и пенсии от юнионов и/или 401К ( в различных вариациях)и/или IRA (в вариациях), счета в банках,которые не трогали девалы и банкопады, инвестиционные счета в тч в фондах. До недавнего времени, цели американца к пенсии иметь активов минимум на лям. ТН правило "4-х%", что означает, что к ССА пенсии с 1млн долларов аккумулируется средний доход 4% годовых, что составляет 40 куе в год, и этой суммы достаточно, чтобы вести привычный образ жизни и капитал не уменьшался.

Сейчас, думаю, 40 куе недостаточно из-за ковидной инфляции, но и активы подорожали и доходность выросла.

Так что я-бы на Вашем месте больше переживал за украинских пенсионеров.

Американцы так или иначе в лучшем положении.



А ссылка, которую я кинул, могла, но не натолкнула вас на мысль, что США должна Японии, Китаю, Германии...А они должны США и друг другу.

Но это большие и стабильные экономики.

А еще есть развивающиеся экономики, типа Украины. Я не знаю, США берет в долг у Украины? Или тут игра в одни ворота? Вопрос, конечно риторический. "Можете не отвечать" (ТМ ШАман). Вот с этим я спорить не буду, пенсионные системы всех стран - это пороховая бочка, которая в какой-то момент ббааабббахнет.Только...в США на одного пенсионера 3 работающих, в Украине на 1 пенсионера менее 2-х. В США базовая ССА пенсия в среднем по стране 1500+долларов.В Украине даже не 200.Цены на комуналь в США и Украине сопоставимы, на продукты - что- то дороже, что-то дешевле, примерно одно на одно и выходит, затраты одного порядка.Большинство американцев, выходя на пенсию, имеют кроме базовой пенсии еще и пенсии от юнионов и/или 401К ( в различных вариациях)и/или IRA (в вариациях), счета в банках,которые не трогали девалы и банкопады, инвестиционные счета в тч в фондах. До недавнего времени, цели американца к пенсии иметь активов минимум на лям. ТН правило "4-х%", что означает, что к ССА пенсии с 1млн долларов аккумулируется средний доход 4% годовых, что составляет 40 куе в год, и этой суммы достаточно, чтобы вести привычный образ жизни и капитал не уменьшался.Сейчас, думаю, 40 куе недостаточно из-за ковидной инфляции, но и активы подорожали и доходность выросла.Так что я-бы на Вашем месте больше переживал за украинских пенсионеров.Американцы так или иначе в лучшем положении.А ссылка, которую я кинул, могла, но не натолкнула вас на мысль, что США должна Японии, Китаю, Германии...А они должны США и друг другу.Но это большие и стабильные экономики.А еще есть развивающиеся экономики, типа Украины. Я не знаю, США берет в долг у Украины? Или тут игра в одни ворота? Вопрос, конечно риторический. "Можете не отвечать" (ТМ ШАман). rjkz

Повідомлень: 15949 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8124 раз. Подякували: 5009 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 06:55 rjkz написав: Starikan написав: rjkz написав: Вчера попался вариант с не "абы что".

Разрешен рент, сейчас сдается. Вчера попался вариант с не "абы что".Разрешен рент, сейчас сдается.

Дом случайно не высотный?

А то наш пожарный маршал (МД) издал приказ: всем домам 12+ этажей установить устройства разбрызгивания в каждом помещении. Нашему 17-этажному кондо это обойдется 40-60к на каждую квартиру. Все в ахтунге. Дом случайно не высотный?А то наш пожарный маршал (МД) издал приказ: всем домам 12+ этажей установить устройства разбрызгивания в каждом помещении. Нашему 17-этажному кондо это обойдется 40-60к на каждую квартиру. Все в ахтунге.



Нет, лабби и 6 этажей. Нет, лабби и 6 этажей.

Сильно вонючий?

Я не за мочу и плесень спрашиваю, а именно за запах старости как в подьезде сферического хруща на Милютенко, от того что в нём далеко не партийно-хозяйственная элита эти 60+ лет газы в бедрумах и холлах выпускала? Сильно вонючий?Я не за мочу и плесень спрашиваю, а именно за запах старости как в подьезде сферического хруща на Милютенко, от того что в нём далеко не партийно-хозяйственная элита эти 60+ лет газы в бедрумах и холлах выпускала? барабашов Повідомлень: 3716 З нами з: 16.06.15 Подякував: 264 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1672167316741675 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

