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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1672167316741675
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 22:11

  rjkz написав:Тогда лучше сразу брать 2-,3-,4-плекс.
В одном жить, 2 покрывают платежи по мортгиджу, еще с одного купить мороженое.
Если денег на даунпеймент мало, можно по FHA loan 3,5% даунпеймент.
Вопрос в том, где в нормальной локации такие дома найти. Таких умных хватает.


Sir rjkz!
При всем уважении к Вам - не берите дурного в голову и тяжелого в руки.
Прислушайтесь к совету форумчан и в первую очередь flyman'a - он в экономике и финансах главный на форуме: только перекредитование Вас спасет.
Там так: в договоре перекредитования указываете льготный период отсутствия оплат от 3 до 12 месяцев. За это время заключаете новый договор перекредитования.
И так - 365 раз подряд.
В результате ничего не будете платить за квартиру в Нью Йорке в период от 100 до 365 лет.
Он так делал и уже много лет живет в нежилом подвале самого знаменитого города мира.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 00:35

  Shaman написав:
  rjkz написав:
  Shaman написав:"устами младенца..." :D

а насправді дійсно цікаве питання, а кому належать борги країн? - бо борги не лише у США.

відповідь - по-перше, іншим країнам, у яких великий рівень ЗВР у доларах - точних цифр не зустрічав, але зазвичай ЗВР не у вигляді доларів, а їх переводять у боргові папери США - до речі, геніальний винахід США.

по-друге, всіляким пенсійним та хедж-фондам. ми не уявляємо розмір цих пенсійних фондів, там шалені кошти, - я думаю окрема ця інфа доступна, цікаво, чи є зведені дані? але лише я один бачу ризики, коли пенсійні фонди вкладаються в державні папери значними сумами? як я вже писав,
ЕКОНОМІКА ПРОСТИМИ СЛОВАМИ
недолік цих державних паперів, що держава не збирається повертати ці борги навіть в середньостроковій перспективі.

тим же банкам - дивись пункт вище.

можна довго кепкувати - про "кирдык Америке", але таке зростання боргу не є економічно обґрунтоване. й який план Б у керівництва ФРС та США на випадок форс-мажору - дуже цікаво 8)


Таким чином, держава США винна інституціям США та іншим країнам (яким-то, яки більш заможні ніж США, то-ж яким?) в державній валюті США та боргових зобов"язаннях США. Можу помилятися, але маю враження, що весь світ винен США ще більш, ніж США комусь винні.
Поразважайтеся:

https://www.usdebtclock.org/

звісно помиляєтесь.

не розумію - наче доросла людина, а коли треба щось обговорити - якись жарти. скажіть - не моя компетенція, тому не маю думки :oops:

є такий індикатор боргів - що я там маю побачити? ;)


Вы смеетесь?
Ок.
А если так:
https://www.usdebtclock.org/world-debt-clock.html
Никаких мыслей не возникает?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 00:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Ну что, сходил под моросящим дождиком посмотреть вниметельней на локацию.
Я в эстазе. Очень тихое место на стыке очень дорогой части Брайтона, в блоке от 35 Sea Cost Terrace (квартиры 400-800 куе) и Oceana Dr. (квартиры 900-1500 куе) и начала Манхеттен бич.
Тупиковая улица заканчивается выходом на бодворк пляжа Брайтон Бич, это даже ближе чем я ожидал, 2 минуты от выхода из билдинга.
Минус, который я просчитал перед выходом по фоткам и Satellite map - окна и балкон выходят во внутреннюю часть дома, как колодец получается и мало того, фактически на крышу паркинга, который занимает бОльшее пятно, нежели сам билдинг. Подозреваю именно это и служит причиной что никто еще не купил.
И еще, по правилам билдинга, рент после 3-х лет резидентства, но как быть если купить с уже живущими тенантами?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 01:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:А, ну 100 куе за 30 лет с учетом инфляции и роста доходов - это страшная сумма.
Я уж не говорю, что цифра с потолка взята.

Denik на відміну від багатьох все рахує і прораховує. Середній американський будинок - це 150 кв.м. 50 Вт/кв.м треба для опалення. Або 7.5 кВт. і це для дуже добре теплоізольованого будинку. Для будинку з гімна та палок з вікнами, що відкриваються вгору буде і 15 кВт. При опаленні тепловими насосами з COP=3. Увійдемо в діапазон потужності на обігрів 2.5-5 кВт.
Ясно, що для покриття зимового споживання сонячні панелі не підходять. +- підходять вітрогенератори з системами накопичення для регулювання піків. Вітрогенератор оншорний має в середньому 2000 годин на рік використання встановленої потужності. Тому для гарантованого покриття 2.5-5 кВт споживання треба приблизно в 5 разів більше потужностей генерації. Тобто 12.5 - 25 кВт. Оншорні генератори коштують приблизно по 2 тис. доларів за кВт встановленої потужності. Тобто вартість генерації від 25 до 50 тис. доларів. Але для зеленки потрібна ще якась система накопичення в 25% від потужності споживання та з терміном хоча б 6 годин. Така промислова система теж на 1-2 тис. дол. потягне. ГАЕС будувати - приблизно ті саме гроші, але більший термін експлуатації. Ще високовольтні трансформатори коштують по 20 дол. за кВт. Їх треба 2. На 25 квт це 25 х 2 х 20 = ще 1000 дол. + Ще 500 дол. низьковольтних трансформаторів. Плюс будівництво ЛЕП.
При цих всіх розкладах ми не порахували звичайні витрати електроенергії, витрати електроенергії на нагрів води (там вже COP=3 не буде).
В ідеалі ще електромобілі заряджати треба. Тому в 100к можна і не вкластися. І тут я не рахував теплонасос, який треба встановити в будинок, але це не такі великі цифри на фоні вартості об'єктів генерації.
Альтернативою ВЕС є АЕС. Але будівництво 5 кВт генерації коштуватиме 30 тис. доларів. Але хто ж її дасть біля Нью-Йорку або де інде в США нову збудувати. :D Тут всі ціни крім трансформаторів десь 2019-2021 роки.

А на типове американське домогосподарстов - ще 2 автомобілі, якщо бюджетні електро - то по 50к. Ітого цінник легко стає 200 к на домогосподарство.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 04:31

  rjkz написав:Вчера попался вариант с не "абы что".
Разрешен рент, сейчас сдается.

Дом случайно не высотный?
А то наш пожарный маршал (МД) издал приказ: всем домам 12+ этажей установить устройства разбрызгивания в каждом помещении. Нашему 17-этажному кондо это обойдется 40-60к на каждую квартиру. Все в ахтунге.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 05:08

  rjkz написав:
  Shaman написав:
  rjkz написав:Таким чином, держава США винна інституціям США та іншим країнам (яким-то, яки більш заможні ніж США, то-ж яким?) в державній валюті США та боргових зобов"язаннях США. Можу помилятися, але маю враження, що весь світ винен США ще більш, ніж США комусь винні.
Поразважайтеся:

https://www.usdebtclock.org/

звісно помиляєтесь.

не розумію - наче доросла людина, а коли треба щось обговорити - якись жарти. скажіть - не моя компетенція, тому не маю думки :oops:

є такий індикатор боргів - що я там маю побачити? ;)


Вы смеетесь?
Ок.
А если так:
https://www.usdebtclock.org/world-debt-clock.html
Никаких мыслей не возникает?

що в цю гру грається весь світ? от й дивимось, чим це закінчиться. борг Японії взагалі супер :)

один з наслідків - багато, хто у кого вклади або пенсійні накопичення в один момент виявить, що насправді він цього немає...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 05:54

  Denik написав:
  rjkz написав:А, ну 100 куе за 30 лет с учетом инфляции и роста доходов - это страшная сумма.
Я уж не говорю, что цифра с потолка взята.

Denik на відміну від багатьох все рахує і прораховує. Середній американський будинок - це 150 кв.м. 50 Вт/кв.м треба для опалення. Або 7.5 кВт. і це для дуже добре теплоізольованого будинку. Для будинку з гімна та палок з вікнами, що відкриваються вгору буде і 15 кВт. При опаленні тепловими насосами з COP=3. Увійдемо в діапазон потужності на обігрів 2.5-5 кВт.
Ясно, що для покриття зимового споживання сонячні панелі не підходять. +- підходять вітрогенератори з системами накопичення для регулювання піків. Вітрогенератор оншорний має в середньому 2000 годин на рік використання встановленої потужності. Тому для гарантованого покриття 2.5-5 кВт споживання треба приблизно в 5 разів більше потужностей генерації. Тобто 12.5 - 25 кВт. Оншорні генератори коштують приблизно по 2 тис. доларів за кВт встановленої потужності. Тобто вартість генерації від 25 до 50 тис. доларів. Але для зеленки потрібна ще якась система накопичення в 25% від потужності споживання та з терміном хоча б 6 годин. Така промислова система теж на 1-2 тис. дол. потягне. ГАЕС будувати - приблизно ті саме гроші, але більший термін експлуатації. Ще високовольтні трансформатори коштують по 20 дол. за кВт. Їх треба 2. На 25 квт це 25 х 2 х 20 = ще 1000 дол. + Ще 500 дол. низьковольтних трансформаторів. Плюс будівництво ЛЕП.
При цих всіх розкладах ми не порахували звичайні витрати електроенергії, витрати електроенергії на нагрів води (там вже COP=3 не буде).
В ідеалі ще електромобілі заряджати треба. Тому в 100к можна і не вкластися. І тут я не рахував теплонасос, який треба встановити в будинок, але це не такі великі цифри на фоні вартості об'єктів генерації.
Альтернативою ВЕС є АЕС. Але будівництво 5 кВт генерації коштуватиме 30 тис. доларів. Але хто ж її дасть біля Нью-Йорку або де інде в США нову збудувати. :D Тут всі ціни крім трансформаторів десь 2019-2021 роки.

А на типове американське домогосподарстов - ще 2 автомобілі, якщо бюджетні електро - то по 50к. Ітого цінник легко стає 200 к на домогосподарство.


Буквально сейчас пересматриваю на Пикоке один из любимейших своих фильмов -
"Back to the future", первый раз без перевода.
Деник, ты мне Эммета Брауна напоминаешь, персонажа Кристофера Ллойда.
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 05:56

  Starikan написав:
  rjkz написав:Вчера попался вариант с не "абы что".
Разрешен рент, сейчас сдается.

Дом случайно не высотный?
А то наш пожарный маршал (МД) издал приказ: всем домам 12+ этажей установить устройства разбрызгивания в каждом помещении. Нашему 17-этажному кондо это обойдется 40-60к на каждую квартиру. Все в ахтунге.


Нет, лабби и 6 этажей.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 06:12

  Shaman написав:
  rjkz написав:
  Shaman написав:звісно помиляєтесь.

не розумію - наче доросла людина, а коли треба щось обговорити - якись жарти. скажіть - не моя компетенція, тому не маю думки :oops:

є такий індикатор боргів - що я там маю побачити? ;)


Вы смеетесь?
Ок.
А если так:
https://www.usdebtclock.org/world-debt-clock.html
Никаких мыслей не возникает?

що в цю гру грається весь світ? от й дивимось, чим це закінчиться. борг Японії взагалі супер :)

один з наслідків - багато, хто у кого вклади або пенсійні накопичення в один момент виявить, що насправді він цього немає...


Вот с этим я спорить не буду, пенсионные системы всех стран - это пороховая бочка, которая в какой-то момент ббааабббахнет.
Только...в США на одного пенсионера 3 работающих, в Украине на 1 пенсионера менее 2-х. В США базовая ССА пенсия в среднем по стране 1500+долларов.
В Украине даже не 200.
Цены на комуналь в США и Украине сопоставимы, на продукты - что- то дороже, что-то дешевле, примерно одно на одно и выходит, затраты одного порядка.
Большинство американцев, выходя на пенсию, имеют кроме базовой пенсии еще и пенсии от юнионов и/или 401К ( в различных вариациях)и/или IRA (в вариациях), счета в банках,которые не трогали девалы и банкопады, инвестиционные счета в тч в фондах. До недавнего времени, цели американца к пенсии иметь активов минимум на лям. ТН правило "4-х%", что означает, что к ССА пенсии с 1млн долларов аккумулируется средний доход 4% годовых, что составляет 40 куе в год, и этой суммы достаточно, чтобы вести привычный образ жизни и капитал не уменьшался.
Сейчас, думаю, 40 куе недостаточно из-за ковидной инфляции, но и активы подорожали и доходность выросла.
Так что я-бы на Вашем месте больше переживал за украинских пенсионеров.
Американцы так или иначе в лучшем положении.

А ссылка, которую я кинул, могла, но не натолкнула вас на мысль, что США должна Японии, Китаю, Германии...А они должны США и друг другу.
Но это большие и стабильные экономики.
А еще есть развивающиеся экономики, типа Украины. Я не знаю, США берет в долг у Украины? Или тут игра в одни ворота? Вопрос, конечно риторический. "Можете не отвечать" (ТМ ШАман).
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 06:55

  rjkz написав:
  Starikan написав:
  rjkz написав:Вчера попался вариант с не "абы что".
Разрешен рент, сейчас сдается.

Дом случайно не высотный?
А то наш пожарный маршал (МД) издал приказ: всем домам 12+ этажей установить устройства разбрызгивания в каждом помещении. Нашему 17-этажному кондо это обойдется 40-60к на каждую квартиру. Все в ахтунге.


Нет, лабби и 6 этажей.

Сильно вонючий?
Я не за мочу и плесень спрашиваю, а именно за запах старости как в подьезде сферического хруща на Милютенко, от того что в нём далеко не партийно-хозяйственная элита эти 60+ лет газы в бедрумах и холлах выпускала?
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