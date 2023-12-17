Нет, нет и еще раз нет!
Вы флюгер не переводите!
Зачем нашим специалистам думать об украинских пенсионерах?
Главная жизненная задача: знать и доказать, что где-то там, далеко и очень далеко нечем будет заряжать Tesla Y. Да и вообще им там гаплык!
А украинский пенсионер… он же свой… обойдется.
Наши специалисты точно знают: свой - обойдется! Приспособится.
А вот этих глупостЕВ, не надо:
«Большинство американцев, выходя на пенсию, имеют кроме базовой пенсии еще и пенсии от юнионов и/или 401К ( в различных вариациях)и/или IRA (в вариациях), счета в банках,которые не трогали девалы и банкопады, инвестиционные счета в тч в фондах. До недавнего времени, цели американца к пенсии иметь активов минимум на лям. ТН правило "4-х%", что означает, что к ССА пенсии с 1млн долларов аккумулируется средний доход 4% годовых, что составляет 40 куе в год, и этой суммы достаточно, чтобы вести привычный образ жизни и капитал не уменьшался.»