RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1673167416751676
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 09:18

  rjkz написав:Так что я-бы на Вашем месте больше переживал за украинских пенсионеров.
Американцы так или иначе в лучшем положении.

Нет, нет и еще раз нет!
Вы флюгер не переводите!
Зачем нашим специалистам думать об украинских пенсионерах?
Главная жизненная задача: знать и доказать, что где-то там, далеко и очень далеко нечем будет заряжать Tesla Y. Да и вообще им там гаплык!
А украинский пенсионер… он же свой… обойдется.
Наши специалисты точно знают: свой - обойдется! Приспособится.
А вот этих глупостЕВ, не надо:
«Большинство американцев, выходя на пенсию, имеют кроме базовой пенсии еще и пенсии от юнионов и/или 401К ( в различных вариациях)и/или IRA (в вариациях), счета в банках,которые не трогали девалы и банкопады, инвестиционные счета в тч в фондах. До недавнего времени, цели американца к пенсии иметь активов минимум на лям. ТН правило "4-х%", что означает, что к ССА пенсии с 1млн долларов аккумулируется средний доход 4% годовых, что составляет 40 куе в год, и этой суммы достаточно, чтобы вести привычный образ жизни и капитал не уменьшался.»
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8893
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3422 раз.
Подякували: 1193 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1673167416751676
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5544)
17.12.2023 23:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.