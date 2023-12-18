Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1674167516761677> Додано: Пон 18 гру, 2023 09:18 rjkz написав: Так что я-бы на Вашем месте больше переживал за украинских пенсионеров.

Американцы так или иначе в лучшем положении.

Так что я-бы на Вашем месте больше переживал за украинских пенсионеров.Американцы так или иначе в лучшем положении.

Нет, нет и еще раз нет!

Вы флюгер не переводите!

Зачем нашим специалистам думать об украинских пенсионерах?

Главная жизненная задача: знать и доказать, что где-то там, далеко и очень далеко нечем будет заряжать Tesla Y. Да и вообще им там гаплык!

А украинский пенсионер… он же свой… обойдется.

Наши специалисты точно знают: свой - обойдется! Приспособится.

А вот этих глупостЕВ, не надо:

«Большинство американцев, выходя на пенсию, имеют кроме базовой пенсии еще и пенсии от юнионов и/или 401К ( в различных вариациях)и/или IRA (в вариациях), счета в банках,которые не трогали девалы и банкопады, инвестиционные счета в тч в фондах. До недавнего времени, цели американца к пенсии иметь активов минимум на лям. ТН правило "4-х%", что означает, что к ССА пенсии с 1млн долларов аккумулируется средний доход 4% годовых, что составляет 40 куе в год, и этой суммы достаточно, чтобы вести привычный образ жизни и капитал не уменьшался.» Нет, нет и еще раз нет!Вы флюгер не переводите!Зачем нашим специалистам думать об украинских пенсионерах?Главная жизненная задача: знать и доказать, что где-то там, далеко и очень далеко нечем будет заряжать Tesla Y. Да и вообще им там гаплык!А украинский пенсионер… он же свой… обойдется.Наши специалисты точно знают: свой - обойдется! Приспособится.А вот этих глупостЕВ, не надо:«Большинство американцев, выходя на пенсию, имеют кроме базовой пенсии еще и пенсии от юнионов и/или 401К ( в различных вариациях)и/или IRA (в вариациях), счета в банках,которые не трогали девалы и банкопады, инвестиционные счета в тч в фондах. До недавнего времени, цели американца к пенсии иметь активов минимум на лям. ТН правило "4-х%", что означает, что к ССА пенсии с 1млн долларов аккумулируется средний доход 4% годовых, что составляет 40 куе в год, и этой суммы достаточно, чтобы вести привычный образ жизни и капитал не уменьшался.» akurt

Повідомлень: 8895 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 14:18 rjkz написав: Shaman написав: rjkz написав: Вы смеетесь?

Ок.

А если так:

https://www.usdebtclock.org/world-debt-clock.html

Никаких мыслей не возникает? Вы смеетесь?Ок.А если так:Никаких мыслей не возникает?

що в цю гру грається весь світ? от й дивимось, чим це закінчиться. борг Японії взагалі супер



один з наслідків - багато, хто у кого вклади або пенсійні накопичення в один момент виявить, що насправді він цього немає... що в цю гру грається весь світ? от й дивимось, чим це закінчиться. борг Японії взагалі суперодин з наслідків - багато, хто у кого вклади або пенсійні накопичення в один момент виявить, що насправді він цього немає...

Вот с этим я спорить не буду, пенсионные системы всех стран - это пороховая бочка, которая в какой-то момент ббааабббахнет.

Только...в США на одного пенсионера 3 работающих, в Украине на 1 пенсионера менее 2-х. В США базовая ССА пенсия в среднем по стране 1500+долларов.

В Украине даже не 200.

Цены на комуналь в США и Украине сопоставимы, на продукты - что- то дороже, что-то дешевле, примерно одно на одно и выходит, затраты одного порядка.

Большинство американцев, выходя на пенсию, имеют кроме базовой пенсии еще и пенсии от юнионов и/или 401К ( в различных вариациях)и/или IRA (в вариациях), счета в банках,которые не трогали девалы и банкопады, инвестиционные счета в тч в фондах. До недавнего времени, цели американца к пенсии иметь активов минимум на лям. ТН правило "4-х%", что означает, что к ССА пенсии с 1млн долларов аккумулируется средний доход 4% годовых, что составляет 40 куе в год, и этой суммы достаточно, чтобы вести привычный образ жизни и капитал не уменьшался.

Сейчас, думаю, 40 куе недостаточно из-за ковидной инфляции, но и активы подорожали и доходность выросла.

Так что я-бы на Вашем месте больше переживал за украинских пенсионеров.

Американцы так или иначе в лучшем положении.



А ссылка, которую я кинул, могла, но не натолкнула вас на мысль, что США должна Японии, Китаю, Германии...А они должны США и друг другу.

Но это большие и стабильные экономики.

А еще есть развивающиеся экономики, типа Украины. Я не знаю, США берет в долг у Украины? Или тут игра в одни ворота? Вопрос, конечно риторический. "Можете не отвечать" (ТМ ШАман). Вот с этим я спорить не буду, пенсионные системы всех стран - это пороховая бочка, которая в какой-то момент ббааабббахнет.Только...в США на одного пенсионера 3 работающих, в Украине на 1 пенсионера менее 2-х. В США базовая ССА пенсия в среднем по стране 1500+долларов.В Украине даже не 200.Цены на комуналь в США и Украине сопоставимы, на продукты - что- то дороже, что-то дешевле, примерно одно на одно и выходит, затраты одного порядка.Большинство американцев, выходя на пенсию, имеют кроме базовой пенсии еще и пенсии от юнионов и/или 401К ( в различных вариациях)и/или IRA (в вариациях), счета в банках,которые не трогали девалы и банкопады, инвестиционные счета в тч в фондах. До недавнего времени, цели американца к пенсии иметь активов минимум на лям. ТН правило "4-х%", что означает, что к ССА пенсии с 1млн долларов аккумулируется средний доход 4% годовых, что составляет 40 куе в год, и этой суммы достаточно, чтобы вести привычный образ жизни и капитал не уменьшался.Сейчас, думаю, 40 куе недостаточно из-за ковидной инфляции, но и активы подорожали и доходность выросла.Так что я-бы на Вашем месте больше переживал за украинских пенсионеров.Американцы так или иначе в лучшем положении.А ссылка, которую я кинул, могла, но не натолкнула вас на мысль, что США должна Японии, Китаю, Германии...А они должны США и друг другу.Но это большие и стабильные экономики.А еще есть развивающиеся экономики, типа Украины. Я не знаю, США берет в долг у Украины? Или тут игра в одни ворота? Вопрос, конечно риторический. "Можете не отвечать" (ТМ ШАман).

спробую ще достукатися до вас. де ви побачили, що я надто переймаюсь за американських пенсіонерів? я просто констатую факт стану фінансів у США. якщо комусь від цього легше, то в Україні ситуація так, гірше бо в Україні немає основного напрямку інвестицій - в акції, у працюючий бізнес - про це я неодноразово казав.



й за американською системою неважливо, скільки працюючих на одного пенсіонера. хоча 3 до 1 - завелика цифра.



але все одно - коли ви кажете більшість, то ні - середний клас - це десь не більше 30% відсотків мають мету зібрати активи. скільки з них вийде на лям - не знаю. але в Україні коли кажу люди заробляють 1 млн грн на рік (а це лише 26-27 куо) - то мені всі дружно - це неможливо. а заробити в США лям - та це фігня, більшість зможе. не зможе, багато людей там теж живе від зп до зп. й не вкладаються в грейс у банках. якщо таких немає серед кола вашого спілкування - це не означає, що таких людей немає. переважна більшість моїх знайомих якраз цей умовний мільйон гривень на рік заробляє, дехто набагато більше



й ви зробили неправильні висновки з боргів. розвинені країни в першу чергу винні не одна одній, а своїм громадянам. по США - США винно всім, хто тримає свої доларові ЗВР у цінних паперах - а це майже всі. тобто у України США теж позичає формально



тут вже недалеко й до теорії змов - до кінця невідомо широкому загалу, яку кількість цих боргів тримають хеджфонди з якихось островів - сума може здивувати. але гадаю, переважна кількість боргів - перед своїми громадянами - опосередковано, через пенсійні фонди та банки. спробую ще достукатися до вас.де ви побачили, що я надто переймаюсь за американських пенсіонерів? я просто констатую факт стану фінансів у США. якщо комусь від цього легше, то в Україні ситуація так, гіршебо в Україні немає основного напрямку інвестицій - в акції, у працюючий бізнес - про це я неодноразово казав.й за американською системою неважливо, скільки працюючих на одного пенсіонера. хоча 3 до 1 - завелика цифра.але все одно - коли ви кажете більшість, то ні - середний клас - це десь не більше 30% відсотків мають мету зібрати активи. скільки з них вийде на лям - не знаю. але в Україні коли кажу люди заробляють 1 млн грн на рік (а це лише 26-27 куо) - то мені всі дружно - це неможливо. а заробити в США лям - та це фігня, більшість зможе. не зможе, багато людей там теж живе від зп до зп. й не вкладаються в грейс у банках. якщо таких немає серед кола вашого спілкування - це не означає, що таких людей немає. переважна більшість моїх знайомих якраз цей умовний мільйон гривень на рік заробляє, дехто набагато більшей ви зробили неправильні висновки з боргів. розвинені країни в першу чергу винні не одна одній, а своїм громадянам. по США - США винно всім, хто тримає свої доларові ЗВР у цінних паперах - а це майже всі. тобто у України США теж позичає формальнотут вже недалеко й до теорії змов - до кінця невідомо широкому загалу, яку кількість цих боргів тримають хеджфонди з якихось островів - сума може здивувати. але гадаю, переважна кількість боргів - перед своїми громадянами - опосередковано, через пенсійні фонди та банки. Shaman

Повідомлень: 4911 З нами з: 29.09.19 Подякував: 530 раз. Подякували: 1268 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 14:45 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: тобто у України США теж позичає формально тобто у України США теж позичає формально

каждый у кого есть бакс передал американцам реальные активы а взамен получил бумагу, которая мягко говоря предназначена для принуждения населения США вкалывать, а вовсе не для хранения в ней своих сбережений населением стран третьего мира

когда условная Аргентина хочет перейти на баксы это означает во-первых их собственную нездантисть что-то делать, а во-вторых передает управление своей экономикой американскому частному банку более известному как фрс. Представьте вы находитесь в авто которым управляет шофер совсем другого автомобиля каждый у кого есть бакс передал американцам реальные активы а взамен получил бумагу, которая мягко говоря предназначена для принуждения населения США вкалывать, а вовсе не для хранения в ней своих сбережений населением стран третьего миракогда условная Аргентина хочет перейти на баксы это означает во-первых их собственную нездантисть что-то делать, а во-вторых передает управление своей экономикой американскому частному банку более известному как фрс. Представьте вы находитесь в авто которым управляет шофер совсем другого автомобиля nekefer

Повідомлень: 782 З нами з: 24.10.14 Подякував: 51 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 14:53 nekefer написав: Shaman написав: тобто у України США теж позичає формально тобто у України США теж позичає формально

каждый у кого есть бакс передал американцам реальные активы а взамен получил бумагу, которая мягко говоря предназначена для принуждения населения США вкалывать, а вовсе не для хранения в ней своих сбережений населением стран третьего мира

когда условная Аргентина хочет перейти на баксы это означает во-первых их собственную нездантисть что-то делать, а во-вторых передает управление своей экономикой американскому частному банку более известному как фрс. Представьте вы находитесь в авто которым управляет шофер совсем другого автомобиля каждый у кого есть бакс передал американцам реальные активы а взамен получил бумагу, которая мягко говоря предназначена для принуждения населения США вкалывать, а вовсе не для хранения в ней своих сбережений населением стран третьего миракогда условная Аргентина хочет перейти на баксы это означает во-первых их собственную нездантисть что-то делать, а во-вторых передает управление своей экономикой американскому частному банку более известному как фрс. Представьте вы находитесь в авто которым управляет шофер совсем другого автомобиля

Слава богу, що є США, ФРС і долари USD.

І що їм можна довірити свої збереження.

Вже забули про радянські рублі ???? Слава богу, що є США, ФРС і долари USD.І що їм можна довірити свої збереження.Вже забули про радянські рублі???? Frant

Повідомлень: 23607 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1620 раз. Подякували: 2509 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 14:56 akurt написав: rjkz написав: Так что я-бы на Вашем месте больше переживал за украинских пенсионеров.

Американцы так или иначе в лучшем положении.

Так что я-бы на Вашем месте больше переживал за украинских пенсионеров.Американцы так или иначе в лучшем положении.

Нет, нет и еще раз нет!

Вы флюгер не переводите!

Зачем нашим специалистам думать об украинских пенсионерах?

Главная жизненная задача: знать и доказать, что где-то там, далеко и очень далеко нечем будет заряжать Tesla Y. Да и вообще им там гаплык!

А украинский пенсионер… он же свой… обойдется.

Наши специалисты точно знают: свой - обойдется! Приспособится.

А вот этих глупостЕВ, не надо:

«Большинство американцев, выходя на пенсию, имеют кроме базовой пенсии еще и пенсии от юнионов и/или 401К ( в различных вариациях)и/или IRA (в вариациях), счета в банках,которые не трогали девалы и банкопады, инвестиционные счета в тч в фондах. До недавнего времени, цели американца к пенсии иметь активов минимум на лям. ТН правило "4-х%", что означает, что к ССА пенсии с 1млн долларов аккумулируется средний доход 4% годовых, что составляет 40 куе в год, и этой суммы достаточно, чтобы вести привычный образ жизни и капитал не уменьшался.» Нет, нет и еще раз нет!Вы флюгер не переводите!Зачем нашим специалистам думать об украинских пенсионерах?Главная жизненная задача: знать и доказать, что где-то там, далеко и очень далеко нечем будет заряжать Tesla Y. Да и вообще им там гаплык!А украинский пенсионер… он же свой… обойдется.Наши специалисты точно знают: свой - обойдется! Приспособится.А вот этих глупостЕВ, не надо:«Большинство американцев, выходя на пенсию, имеют кроме базовой пенсии еще и пенсии от юнионов и/или 401К ( в различных вариациях)и/или IRA (в вариациях), счета в банках,которые не трогали девалы и банкопады, инвестиционные счета в тч в фондах. До недавнего времени, цели американца к пенсии иметь активов минимум на лям. ТН правило "4-х%", что означает, что к ССА пенсии с 1млн долларов аккумулируется средний доход 4% годовых, что составляет 40 куе в год, и этой суммы достаточно, чтобы вести привычный образ жизни и капитал не уменьшался.»

слухайте цього американського товариша, якщо цікавить вихід на американську пенсію

слухайте цього американського товариша, якщо цікавить вихід на американську пенсію flyman

Повідомлень: 33568 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1564 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 14:56 Frant написав: nekefer написав: Shaman написав: тобто у України США теж позичає формально тобто у України США теж позичає формально

каждый у кого есть бакс передал американцам реальные активы а взамен получил бумагу, которая мягко говоря предназначена для принуждения населения США вкалывать, а вовсе не для хранения в ней своих сбережений населением стран третьего мира

когда условная Аргентина хочет перейти на баксы это означает во-первых их собственную нездантисть что-то делать, а во-вторых передает управление своей экономикой американскому частному банку более известному как фрс. Представьте вы находитесь в авто которым управляет шофер совсем другого автомобиля каждый у кого есть бакс передал американцам реальные активы а взамен получил бумагу, которая мягко говоря предназначена для принуждения населения США вкалывать, а вовсе не для хранения в ней своих сбережений населением стран третьего миракогда условная Аргентина хочет перейти на баксы это означает во-первых их собственную нездантисть что-то делать, а во-вторых передает управление своей экономикой американскому частному банку более известному как фрс. Представьте вы находитесь в авто которым управляет шофер совсем другого автомобиля

Слава богу, що є США, ФРС і долари USD.

І що їм можна довірити свої збереження.

Вже забули про радянські рублі ???? Слава богу, що є США, ФРС і долари USD.І що їм можна довірити свої збереження.Вже забули про радянські рублі????

хорошо когда есть выбор и плохо когда его нет, а рубли или песо не столь важно хорошо когда есть выбор и плохо когда его нет, а рубли или песо не столь важно nekefer

Повідомлень: 782 З нами з: 24.10.14 Подякував: 51 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 15:03 nekefer написав: Shaman написав: тобто у України США теж позичає формально тобто у України США теж позичає формально

каждый у кого есть бакс передал американцам реальные активы а взамен получил бумагу, которая мягко говоря предназначена для принуждения населения США вкалывать, а вовсе не для хранения в ней своих сбережений населением стран третьего мира

когда условная Аргентина хочет перейти на баксы это означает во-первых их собственную нездантисть что-то делать, а во-вторых передает управление своей экономикой американскому частному банку более известному как фрс. Представьте вы находитесь в авто которым управляет шофер совсем другого автомобиля каждый у кого есть бакс передал американцам реальные активы а взамен получил бумагу, которая мягко говоря предназначена для принуждения населения США вкалывать, а вовсе не для хранения в ней своих сбережений населением стран третьего миракогда условная Аргентина хочет перейти на баксы это означает во-первых их собственную нездантисть что-то делать, а во-вторых передает управление своей экономикой американскому частному банку более известному как фрс. Представьте вы находитесь в авто которым управляет шофер совсем другого автомобиля

ага, друкувати фантики ліпше, чим користуватися уже готовим доларом (буду їздити на Запорожці але не на Теслі, бо в селі нема електрики) ага, друкувати фантики ліпше, чим користуватися уже готовим доларом (буду їздити на Запорожці але не на Теслі, бо в селі нема електрики) flyman

Повідомлень: 33568 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1564 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 16:07 Да, цікаві проблеми людьми керують…



Ех, бачили б реальні…

Я зараз на екскурсії за 40 км від кордону Румунія-Україна.

Такої черги великовантажних авто не бачив ніколи: черги починаються за 21 км від кордону. Тільки українські авто.

Спеціально спитав: «Хлопці, а хто блокує: румуни чи українці?»

- Українці… румуни все швидко оформлюють…



Не питав, що везуть, бензовози є, але не більше 10%…

Що ж це наші перевізники таке придумали…

Невже ФРС вони не бояться? І Аргентина їм не сниться… Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 гру, 2023 16:15, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8895 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 16:10 барабашов написав: rjkz написав: Starikan написав: Дом случайно не высотный?

А то наш пожарный маршал (МД) издал приказ: всем домам 12+ этажей установить устройства разбрызгивания в каждом помещении. Нашему 17-этажному кондо это обойдется 40-60к на каждую квартиру. Все в ахтунге. Дом случайно не высотный?А то наш пожарный маршал (МД) издал приказ: всем домам 12+ этажей установить устройства разбрызгивания в каждом помещении. Нашему 17-этажному кондо это обойдется 40-60к на каждую квартиру. Все в ахтунге.



Нет, лабби и 6 этажей. Нет, лабби и 6 этажей.

Сильно вонючий?

Я не за мочу и плесень спрашиваю, а именно за запах старости как в подьезде сферического хруща на Милютенко, от того что в нём далеко не партийно-хозяйственная элита эти 60+ лет газы в бедрумах и холлах выпускала? Сильно вонючий?Я не за мочу и плесень спрашиваю, а именно за запах старости как в подьезде сферического хруща на Милютенко, от того что в нём далеко не партийно-хозяйственная элита эти 60+ лет газы в бедрумах и холлах выпускала?



Нет, это очень ухоженный дом.

Тут немного не так как в Украине.

Тут старый дом может содержаться в гораздо лучшем состоянии если он населен обеспеченными людьми чем новенький праджект с "обездоленными судьбой". Нет, это очень ухоженный дом.Тут немного не так как в Украине.Тут старый дом может содержаться в гораздо лучшем состоянии если он населен обеспеченными людьми чем новенький праджект с "обездоленными судьбой". rjkz

Повідомлень: 15953 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8124 раз. Подякували: 5010 раз. Профіль 3 3 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 16:19 Sir rjkz!

Не пугайте меня, неужнли президент США лично не фиансирует ремонт домов граждан, стен, входных дверей в дома?

Неужели Конгресс не выделяет деньги на ремонт балконов частных квартир?

Я вот поверить не могу: неужели эти нищие голодранцы/американцы, накурившись марихуаны и поспав в картонном ящике под мостом, все сами и да за свой счет делают? Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 гру, 2023 16:24, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8895 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1674167516761677> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: flyman і 4 гостейМодератори: Faceless