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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 гру, 2023 09:18
rjkz написав:
Так что я-бы на Вашем месте больше переживал за украинских пенсионеров.
Американцы так или иначе в лучшем положении.
Нет, нет и еще раз нет!
Вы флюгер не переводите!
Зачем нашим специалистам думать об украинских пенсионерах?
Главная жизненная задача: знать и доказать, что где-то там, далеко и очень далеко нечем будет заряжать Tesla Y. Да и вообще им там гаплык!
А украинский пенсионер… он же свой… обойдется.
Наши специалисты точно знают: свой - обойдется! Приспособится.
А вот этих глупостЕВ, не надо:
«Большинство американцев, выходя на пенсию, имеют кроме базовой пенсии еще и пенсии от юнионов и/или 401К ( в различных вариациях)и/или IRA (в вариациях), счета в банках,которые не трогали девалы и банкопады, инвестиционные счета в тч в фондах. До недавнего времени, цели американца к пенсии иметь активов минимум на лям. ТН правило "4-х%", что означает, что к ССА пенсии с 1млн долларов аккумулируется средний доход 4% годовых, что составляет 40 куе в год, и этой суммы достаточно, чтобы вести привычный образ жизни и капитал не уменьшался.»
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:18
rjkz написав: Shaman написав:
що в цю гру грається весь світ? от й дивимось, чим це закінчиться. борг Японії взагалі супер
один з наслідків - багато, хто у кого вклади або пенсійні накопичення в один момент виявить, що насправді він цього немає...
Вот с этим я спорить не буду, пенсионные системы всех стран - это пороховая бочка, которая в какой-то момент ббааабббахнет.
Только...в США на одного пенсионера 3 работающих, в Украине на 1 пенсионера менее 2-х. В США базовая ССА пенсия в среднем по стране 1500+долларов.
В Украине даже не 200.
Цены на комуналь в США и Украине сопоставимы, на продукты - что- то дороже, что-то дешевле, примерно одно на одно и выходит, затраты одного порядка.
Большинство американцев, выходя на пенсию, имеют кроме базовой пенсии еще и пенсии от юнионов и/или 401К ( в различных вариациях)и/или IRA (в вариациях), счета в банках,которые не трогали девалы и банкопады, инвестиционные счета в тч в фондах. До недавнего времени, цели американца к пенсии иметь активов минимум на лям. ТН правило "4-х%", что означает, что к ССА пенсии с 1млн долларов аккумулируется средний доход 4% годовых, что составляет 40 куе в год, и этой суммы достаточно, чтобы вести привычный образ жизни и капитал не уменьшался.
Сейчас, думаю, 40 куе недостаточно из-за ковидной инфляции, но и активы подорожали и доходность выросла.
Так что я-бы на Вашем месте больше переживал за украинских пенсионеров.
Американцы так или иначе в лучшем положении.
А ссылка, которую я кинул, могла, но не натолкнула вас на мысль, что США должна Японии, Китаю, Германии...А они должны США и друг другу.
Но это большие и стабильные экономики.
А еще есть развивающиеся экономики, типа Украины. Я не знаю, США берет в долг у Украины? Или тут игра в одни ворота? Вопрос, конечно риторический. "Можете не отвечать" (ТМ ШАман).
спробую ще достукатися до вас.
де ви побачили, що я надто переймаюсь за американських пенсіонерів? я просто констатую факт стану фінансів у США. якщо комусь від цього легше, то в Україні ситуація так, гірше
бо в Україні немає основного напрямку інвестицій - в акції, у працюючий бізнес - про це я неодноразово казав.
й за американською системою неважливо, скільки працюючих на одного пенсіонера. хоча 3 до 1 - завелика цифра.
але все одно - коли ви кажете більшість, то ні - середний клас - це десь не більше 30% відсотків мають мету зібрати активи. скільки з них вийде на лям - не знаю. але в Україні коли кажу люди заробляють 1 млн грн на рік (а це лише 26-27 куо) - то мені всі дружно - це неможливо. а заробити в США лям - та це фігня, більшість зможе. не зможе, багато людей там теж живе від зп до зп. й не вкладаються в грейс у банках. якщо таких немає серед кола вашого спілкування - це не означає, що таких людей немає. переважна більшість моїх знайомих якраз цей умовний мільйон гривень на рік заробляє, дехто набагато більше
й ви зробили неправильні висновки з боргів. розвинені країни в першу чергу винні не одна одній, а своїм громадянам. по США - США винно всім, хто тримає свої доларові ЗВР у цінних паперах - а це майже всі. тобто у України США теж позичає формально
тут вже недалеко й до теорії змов - до кінця невідомо широкому загалу, яку кількість цих боргів тримають хеджфонди з якихось островів - сума може здивувати. але гадаю, переважна кількість боргів - перед своїми громадянами - опосередковано, через пенсійні фонди та банки.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:45
Shaman написав:
тобто у України США теж позичає формально
каждый у кого есть бакс передал американцам реальные активы а взамен получил бумагу, которая мягко говоря предназначена для принуждения населения США вкалывать, а вовсе не для хранения в ней своих сбережений населением стран третьего мира
когда условная Аргентина хочет перейти на баксы это означает во-первых их собственную нездантисть что-то делать, а во-вторых передает управление своей экономикой американскому частному банку более известному как фрс. Представьте вы находитесь в авто которым управляет шофер совсем другого автомобиля
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:53
nekefer написав: Shaman написав:
тобто у України США теж позичає формально
каждый у кого есть бакс передал американцам реальные активы а взамен получил бумагу, которая мягко говоря предназначена для принуждения населения США вкалывать, а вовсе не для хранения в ней своих сбережений населением стран третьего мира
когда условная Аргентина хочет перейти на баксы это означает во-первых их собственную нездантисть что-то делать, а во-вторых передает управление своей экономикой американскому частному банку более известному как фрс. Представьте вы находитесь в авто которым управляет шофер совсем другого автомобиля
Слава богу, що є США, ФРС і долари USD.
І що їм можна довірити свої збереження.
Вже забули про радянські рублі
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:56
akurt написав: rjkz написав:
Так что я-бы на Вашем месте больше переживал за украинских пенсионеров.
Американцы так или иначе в лучшем положении.
Нет, нет и еще раз нет!
Вы флюгер не переводите!
Зачем нашим специалистам думать об украинских пенсионерах?
Главная жизненная задача: знать и доказать, что где-то там, далеко и очень далеко нечем будет заряжать Tesla Y. Да и вообще им там гаплык!
А украинский пенсионер… он же свой… обойдется.
Наши специалисты точно знают: свой - обойдется! Приспособится.
А вот этих глупостЕВ, не надо:
«Большинство американцев, выходя на пенсию, имеют кроме базовой пенсии еще и пенсии от юнионов и/или 401К ( в различных вариациях)и/или IRA (в вариациях), счета в банках,которые не трогали девалы и банкопады, инвестиционные счета в тч в фондах. До недавнего времени, цели американца к пенсии иметь активов минимум на лям. ТН правило "4-х%", что означает, что к ССА пенсии с 1млн долларов аккумулируется средний доход 4% годовых, что составляет 40 куе в год, и этой суммы достаточно, чтобы вести привычный образ жизни и капитал не уменьшался.»
слухайте цього американського товариша, якщо цікавить вихід на американську пенсію
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Додано: Пон 18 гру, 2023 14:56
Frant написав: nekefer написав: Shaman написав:
тобто у України США теж позичає формально
каждый у кого есть бакс передал американцам реальные активы а взамен получил бумагу, которая мягко говоря предназначена для принуждения населения США вкалывать, а вовсе не для хранения в ней своих сбережений населением стран третьего мира
когда условная Аргентина хочет перейти на баксы это означает во-первых их собственную нездантисть что-то делать, а во-вторых передает управление своей экономикой американскому частному банку более известному как фрс. Представьте вы находитесь в авто которым управляет шофер совсем другого автомобиля
Слава богу, що є США, ФРС і долари USD.
І що їм можна довірити свої збереження.
Вже забули про радянські рублі
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хорошо когда есть выбор и плохо когда его нет, а рубли или песо не столь важно
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Додано: Пон 18 гру, 2023 15:03
nekefer написав: Shaman написав:
тобто у України США теж позичає формально
каждый у кого есть бакс передал американцам реальные активы а взамен получил бумагу, которая мягко говоря предназначена для принуждения населения США вкалывать, а вовсе не для хранения в ней своих сбережений населением стран третьего мира
когда условная Аргентина хочет перейти на баксы это означает во-первых их собственную нездантисть что-то делать, а во-вторых передает управление своей экономикой американскому частному банку более известному как фрс. Представьте вы находитесь в авто которым управляет шофер совсем другого автомобиля
ага, друкувати фантики ліпше, чим користуватися уже готовим доларом (буду їздити на Запорожці але не на Теслі, бо в селі нема електрики)
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Додано: Пон 18 гру, 2023 16:07
Да, цікаві проблеми людьми керують…
Ех, бачили б реальні…
Я зараз на екскурсії за 40 км від кордону Румунія-Україна.
Такої черги великовантажних авто не бачив ніколи: черги починаються за 21 км від кордону. Тільки українські авто.
Спеціально спитав: «Хлопці, а хто блокує: румуни чи українці?»
- Українці… румуни все швидко оформлюють…
Не питав, що везуть, бензовози є, але не більше 10%…
Що ж це наші перевізники таке придумали…
Невже ФРС вони не бояться? І Аргентина їм не сниться…
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 18 гру, 2023 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 16:10
барабашов написав: rjkz написав: Starikan написав:
Дом случайно не высотный?
А то наш пожарный маршал (МД) издал приказ: всем домам 12+ этажей установить устройства разбрызгивания в каждом помещении. Нашему 17-этажному кондо это обойдется 40-60к на каждую квартиру. Все в ахтунге.
Нет, лабби и 6 этажей.
Сильно вонючий?
Я не за мочу и плесень спрашиваю, а именно за запах старости как в подьезде сферического хруща на Милютенко, от того что в нём далеко не партийно-хозяйственная элита эти 60+ лет газы в бедрумах и холлах выпускала?
Нет, это очень ухоженный дом.
Тут немного не так как в Украине.
Тут старый дом может содержаться в гораздо лучшем состоянии если он населен обеспеченными людьми чем новенький праджект с "обездоленными судьбой".
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Додано: Пон 18 гру, 2023 16:19
Sir rjkz!
Не пугайте меня, неужнли президент США лично не фиансирует ремонт домов граждан, стен, входных дверей в дома?
Неужели Конгресс не выделяет деньги на ремонт балконов частных квартир?
Я вот поверить не могу: неужели эти нищие голодранцы/американцы, накурившись марихуаны и поспав в картонном ящике под мостом, все сами и да за свой счет делают?
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 18 гру, 2023 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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