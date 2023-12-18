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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1673167416751676
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:18

  rjkz написав:
  Shaman написав:
  rjkz написав:Вы смеетесь?
Ок.
А если так:
https://www.usdebtclock.org/world-debt-clock.html
Никаких мыслей не возникает?

що в цю гру грається весь світ? от й дивимось, чим це закінчиться. борг Японії взагалі супер :)

один з наслідків - багато, хто у кого вклади або пенсійні накопичення в один момент виявить, що насправді він цього немає...

Вот с этим я спорить не буду, пенсионные системы всех стран - это пороховая бочка, которая в какой-то момент ббааабббахнет.
Только...в США на одного пенсионера 3 работающих, в Украине на 1 пенсионера менее 2-х. В США базовая ССА пенсия в среднем по стране 1500+долларов.
В Украине даже не 200.
Цены на комуналь в США и Украине сопоставимы, на продукты - что- то дороже, что-то дешевле, примерно одно на одно и выходит, затраты одного порядка.
Большинство американцев, выходя на пенсию, имеют кроме базовой пенсии еще и пенсии от юнионов и/или 401К ( в различных вариациях)и/или IRA (в вариациях), счета в банках,которые не трогали девалы и банкопады, инвестиционные счета в тч в фондах. До недавнего времени, цели американца к пенсии иметь активов минимум на лям. ТН правило "4-х%", что означает, что к ССА пенсии с 1млн долларов аккумулируется средний доход 4% годовых, что составляет 40 куе в год, и этой суммы достаточно, чтобы вести привычный образ жизни и капитал не уменьшался.
Сейчас, думаю, 40 куе недостаточно из-за ковидной инфляции, но и активы подорожали и доходность выросла.
Так что я-бы на Вашем месте больше переживал за украинских пенсионеров.
Американцы так или иначе в лучшем положении.

А ссылка, которую я кинул, могла, но не натолкнула вас на мысль, что США должна Японии, Китаю, Германии...А они должны США и друг другу.
Но это большие и стабильные экономики.
А еще есть развивающиеся экономики, типа Украины. Я не знаю, США берет в долг у Украины? Или тут игра в одни ворота? Вопрос, конечно риторический. "Можете не отвечать" (ТМ ШАман).

спробую ще достукатися до вас. :oops: де ви побачили, що я надто переймаюсь за американських пенсіонерів? я просто констатую факт стану фінансів у США. якщо комусь від цього легше, то в Україні ситуація так, гірше :) бо в Україні немає основного напрямку інвестицій - в акції, у працюючий бізнес - про це я неодноразово казав.

й за американською системою неважливо, скільки працюючих на одного пенсіонера. хоча 3 до 1 - завелика цифра.

але все одно - коли ви кажете більшість, то ні - середний клас - це десь не більше 30% відсотків мають мету зібрати активи. скільки з них вийде на лям - не знаю. але в Україні коли кажу люди заробляють 1 млн грн на рік (а це лише 26-27 куо) - то мені всі дружно - це неможливо. а заробити в США лям - та це фігня, більшість зможе. не зможе, багато людей там теж живе від зп до зп. й не вкладаються в грейс у банках. якщо таких немає серед кола вашого спілкування - це не означає, що таких людей немає. переважна більшість моїх знайомих якраз цей умовний мільйон гривень на рік заробляє, дехто набагато більше 8)

й ви зробили неправильні висновки з боргів. розвинені країни в першу чергу винні не одна одній, а своїм громадянам. по США - США винно всім, хто тримає свої доларові ЗВР у цінних паперах - а це майже всі. тобто у України США теж позичає формально ;)

тут вже недалеко й до теорії змов - до кінця невідомо широкому загалу, яку кількість цих боргів тримають хеджфонди з якихось островів - сума може здивувати. але гадаю, переважна кількість боргів - перед своїми громадянами - опосередковано, через пенсійні фонди та банки.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:45

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:тобто у України США теж позичає формально

каждый у кого есть бакс передал американцам реальные активы а взамен получил бумагу, которая мягко говоря предназначена для принуждения населения США вкалывать, а вовсе не для хранения в ней своих сбережений населением стран третьего мира
когда условная Аргентина хочет перейти на баксы это означает во-первых их собственную нездантисть что-то делать, а во-вторых передает управление своей экономикой американскому частному банку более известному как фрс. Представьте вы находитесь в авто которым управляет шофер совсем другого автомобиля :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:53

  nekefer написав:
  Shaman написав:тобто у України США теж позичає формально

каждый у кого есть бакс передал американцам реальные активы а взамен получил бумагу, которая мягко говоря предназначена для принуждения населения США вкалывать, а вовсе не для хранения в ней своих сбережений населением стран третьего мира
когда условная Аргентина хочет перейти на баксы это означает во-первых их собственную нездантисть что-то делать, а во-вторых передает управление своей экономикой американскому частному банку более известному как фрс. Представьте вы находитесь в авто которым управляет шофер совсем другого автомобиля :lol:

Слава богу, що є США, ФРС і долари USD.
І що їм можна довірити свої збереження.
Вже забули про радянські рублі :roll: ????
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:56

  akurt написав:
  rjkz написав:Так что я-бы на Вашем месте больше переживал за украинских пенсионеров.
Американцы так или иначе в лучшем положении.

Нет, нет и еще раз нет!
Вы флюгер не переводите!
Зачем нашим специалистам думать об украинских пенсионерах?
Главная жизненная задача: знать и доказать, что где-то там, далеко и очень далеко нечем будет заряжать Tesla Y. Да и вообще им там гаплык!
А украинский пенсионер… он же свой… обойдется.
Наши специалисты точно знают: свой - обойдется! Приспособится.
А вот этих глупостЕВ, не надо:
«Большинство американцев, выходя на пенсию, имеют кроме базовой пенсии еще и пенсии от юнионов и/или 401К ( в различных вариациях)и/или IRA (в вариациях), счета в банках,которые не трогали девалы и банкопады, инвестиционные счета в тч в фондах. До недавнего времени, цели американца к пенсии иметь активов минимум на лям. ТН правило "4-х%", что означает, что к ССА пенсии с 1млн долларов аккумулируется средний доход 4% годовых, что составляет 40 куе в год, и этой суммы достаточно, чтобы вести привычный образ жизни и капитал не уменьшался.»

слухайте цього американського товариша, якщо цікавить вихід на американську пенсію
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 14:56

  Frant написав:
  nekefer написав:
  Shaman написав:тобто у України США теж позичає формально

каждый у кого есть бакс передал американцам реальные активы а взамен получил бумагу, которая мягко говоря предназначена для принуждения населения США вкалывать, а вовсе не для хранения в ней своих сбережений населением стран третьего мира
когда условная Аргентина хочет перейти на баксы это означает во-первых их собственную нездантисть что-то делать, а во-вторых передает управление своей экономикой американскому частному банку более известному как фрс. Представьте вы находитесь в авто которым управляет шофер совсем другого автомобиля :lol:

Слава богу, що є США, ФРС і долари USD.
І що їм можна довірити свої збереження.
Вже забули про радянські рублі :roll: ????

хорошо когда есть выбор и плохо когда его нет, а рубли или песо не столь важно
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 15:03

  nekefer написав:
  Shaman написав:тобто у України США теж позичає формально

каждый у кого есть бакс передал американцам реальные активы а взамен получил бумагу, которая мягко говоря предназначена для принуждения населения США вкалывать, а вовсе не для хранения в ней своих сбережений населением стран третьего мира
когда условная Аргентина хочет перейти на баксы это означает во-первых их собственную нездантисть что-то делать, а во-вторых передает управление своей экономикой американскому частному банку более известному как фрс. Представьте вы находитесь в авто которым управляет шофер совсем другого автомобиля :lol:

ага, друкувати фантики ліпше, чим користуватися уже готовим доларом (буду їздити на Запорожці але не на Теслі, бо в селі нема електрики)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:07

Да, цікаві проблеми людьми керують…

Ех, бачили б реальні…
Я зараз на екскурсії за 40 км від кордону Румунія-Україна.
Такої черги великовантажних авто не бачив ніколи: черги починаються за 21 км від кордону. Тільки українські авто.
Спеціально спитав: «Хлопці, а хто блокує: румуни чи українці?»
- Українці… румуни все швидко оформлюють…

Не питав, що везуть, бензовози є, але не більше 10%…
Що ж це наші перевізники таке придумали…
Невже ФРС вони не бояться? І Аргентина їм не сниться…
Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 гру, 2023 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:10

  барабашов написав:
  rjkz написав:
  Starikan написав:Дом случайно не высотный?
А то наш пожарный маршал (МД) издал приказ: всем домам 12+ этажей установить устройства разбрызгивания в каждом помещении. Нашему 17-этажному кондо это обойдется 40-60к на каждую квартиру. Все в ахтунге.


Нет, лабби и 6 этажей.

Сильно вонючий?
Я не за мочу и плесень спрашиваю, а именно за запах старости как в подьезде сферического хруща на Милютенко, от того что в нём далеко не партийно-хозяйственная элита эти 60+ лет газы в бедрумах и холлах выпускала?


Нет, это очень ухоженный дом.
Тут немного не так как в Украине.
Тут старый дом может содержаться в гораздо лучшем состоянии если он населен обеспеченными людьми чем новенький праджект с "обездоленными судьбой".
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:19

Sir rjkz!
Не пугайте меня, неужнли президент США лично не фиансирует ремонт домов граждан, стен, входных дверей в дома?
Неужели Конгресс не выделяет деньги на ремонт балконов частных квартир?
Я вот поверить не могу: неужели эти нищие голодранцы/американцы, накурившись марихуаны и поспав в картонном ящике под мостом, все сами и да за свой счет делают?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 18 гру, 2023 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:24

  Shaman написав:
  rjkz написав:
  Shaman написав:що в цю гру грається весь світ? от й дивимось, чим це закінчиться. борг Японії взагалі супер :)

один з наслідків - багато, хто у кого вклади або пенсійні накопичення в один момент виявить, що насправді він цього немає...

Вот с этим я спорить не буду, пенсионные системы всех стран - это пороховая бочка, которая в какой-то момент ббааабббахнет.
Только...в США на одного пенсионера 3 работающих, в Украине на 1 пенсионера менее 2-х. В США базовая ССА пенсия в среднем по стране 1500+долларов.
В Украине даже не 200.
Цены на комуналь в США и Украине сопоставимы, на продукты - что- то дороже, что-то дешевле, примерно одно на одно и выходит, затраты одного порядка.
Большинство американцев, выходя на пенсию, имеют кроме базовой пенсии еще и пенсии от юнионов и/или 401К ( в различных вариациях)и/или IRA (в вариациях), счета в банках,которые не трогали девалы и банкопады, инвестиционные счета в тч в фондах. До недавнего времени, цели американца к пенсии иметь активов минимум на лям. ТН правило "4-х%", что означает, что к ССА пенсии с 1млн долларов аккумулируется средний доход 4% годовых, что составляет 40 куе в год, и этой суммы достаточно, чтобы вести привычный образ жизни и капитал не уменьшался.
Сейчас, думаю, 40 куе недостаточно из-за ковидной инфляции, но и активы подорожали и доходность выросла.
Так что я-бы на Вашем месте больше переживал за украинских пенсионеров.
Американцы так или иначе в лучшем положении.

А ссылка, которую я кинул, могла, но не натолкнула вас на мысль, что США должна Японии, Китаю, Германии...А они должны США и друг другу.
Но это большие и стабильные экономики.
А еще есть развивающиеся экономики, типа Украины. Я не знаю, США берет в долг у Украины? Или тут игра в одни ворота? Вопрос, конечно риторический. "Можете не отвечать" (ТМ ШАман).

спробую ще достукатися до вас. :oops: де ви побачили, що я надто переймаюсь за американських пенсіонерів? я просто констатую факт стану фінансів у США. якщо комусь від цього легше, то в Україні ситуація так, гірше :) бо в Україні немає основного напрямку інвестицій - в акції, у працюючий бізнес - про це я неодноразово казав.

й за американською системою неважливо, скільки працюючих на одного пенсіонера. хоча 3 до 1 - завелика цифра.

але все одно - коли ви кажете більшість, то ні - середний клас - це десь не більше 30% відсотків мають мету зібрати активи. скільки з них вийде на лям - не знаю. але в Україні коли кажу люди заробляють 1 млн грн на рік (а це лише 26-27 куо) - то мені всі дружно - це неможливо. а заробити в США лям - та це фігня, більшість зможе. не зможе, багато людей там теж живе від зп до зп. й не вкладаються в грейс у банках. якщо таких немає серед кола вашого спілкування - це не означає, що таких людей немає. переважна більшість моїх знайомих якраз цей умовний мільйон гривень на рік заробляє, дехто набагато більше 8)

й ви зробили неправильні висновки з боргів. розвинені країни в першу чергу винні не одна одній, а своїм громадянам. по США - США винно всім, хто тримає свої доларові ЗВР у цінних паперах - а це майже всі. тобто у України США теж позичає формально ;)

тут вже недалеко й до теорії змов - до кінця невідомо широкому загалу, яку кількість цих боргів тримають хеджфонди з якихось островів - сума може здивувати. але гадаю, переважна кількість боргів - перед своїми громадянами - опосередковано, через пенсійні фонди та банки.


В чем-то я согласен, касательно того, что многие живут от зп до зп.
Причем знаю людей, зарабатывающих куда как больше меня, но по косвенным данным понимаю, что кроме тех "инвестиций" которые делают с работодателем (401к) и мортгиджа, у них ничего не остается.
Да, через доллар и мне США что-то должны. Но в долларах. Поэтому тот кто первым тронет эту "святую корову", обрушит финансовую систему всего мира.
Если рассматривать исключительно сумму долгов, то Украина - богатейшая страна.
У нее намного меньше долгов.
rjkz
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