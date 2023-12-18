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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1674167516761677
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:03

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 23:47

Ну хВормулы хВормулами, графики графиками, а сегодня ехал со скоростью 100-120 по Румынии и получал новости из США.
Вот реально люди не хотели.
Ну как люди: муж хотел, а жена сказала "Не хочу".
Муж пересилил: беременная. Родит на территории США украинка от украинца и будет в результате голый босый бездомный изнывающий от недостатка тепла от кондиционеров маленький американец... Ехидно посмеивающйся над дядями-пенсионерами с форума без перспектив пенсии, ибо нет страхового стажа...
ДУМАЮ, когда вырастет и получит паспорт, будет долго смеяться с дядек на этом форуме.
Кстати, а вдруг у кого-то в эти дни жена в положении и девочкой: есть (будет) жених!
Ну да, голый босый наркоман, живущий в картонной коробке, под мостом с видом на Капитолий...
которому не за что зарядить свою Tesla Y...
А шо делать...
Любовь зла - полюбишь и козла!
Тут мы по форуму это знаем...
akurt
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