#<1 ... 1674167516761677 Додано: Пон 18 гру, 2023 22:03

Додано: Пон 18 гру, 2023 23:47 Еміграція, заробітчанство

News from USA



News from USA



Ну хВормулы хВормулами, графики графиками...

Вот реально люди не хотели.

Ну как люди: муж хотел, а жена сказала "Не хочу".

Муж пересилил: беременная. Родит на территории США украинка от украинца и будет в результате голый босый бездомный изнывающий от недостатка тепла от кондиционеров маленький американец...

ДУМАЮ, когда вырастет и получит паспорт, будет долго смеяться с дяденек на этом форуме.

Кстати, а вдруг у кого-то в эти дни жена в положении и девочкой: есть (будет) жених!

Ну да, голый босый наркоман, живущий в картонной коробке, под мостом с видом на Капитолий... которому не за что зарядить свою Tesla Y... ибо розетки с ворованной электроэнергией нет в доме из гавна и палок... Да и дом в ипотеке...

А шо делать...

Любовь зла - полюбишь и козла!

Тут мы по форуму это знаем...

Додано: Вів 19 гру, 2023 06:20 Еміграція, заробітчанство

News from Canada



News from Canada



🇨🇦Уряд Онтаріо повертає стипендії для студентів з України у розмірі 10 000💵



Уряд провінції Онтаріо виділяє 2,5 мільйона доларів на дві стипендіальні програми для студентів, які постраждали від міжнародних трагедій. Стипендію солідарності Онтаріо-Україна та стипендія Пам’яті Онтаріо нададуть понад 200 студентам 10 000 доларів на їхню післясередню освіту в Онтаріо.



…Починаючи з цієї осені, стипендії призначатимуться на основі академічних здібностей і фінансових потреб студентам, які навчаються у відповідних державних коледжах або університетах у 2023-24 навчальному році.

Джерело:

Джерело:

«Ми в Канаді» 🇨🇦🇺🇦 | Чати Канади

Повідомлень: 8898 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 гру, 2023 06:25 ЛАД написав: Bolt написав: Засверливают штифт в челюсть. Затем ждут пока приживется. Дальше прикручивают сам зуб. Засверливают штифт в челюсть. Затем ждут пока приживется. Дальше прикручивают сам зуб.

Ну правильно. Вот между этими этапами, насколько помню 1 мес., никак не полгода. Жене делали не один зуб, а всю нижнюю челюсть. Что, полгода без зубов ходить? Ну правильно. Вот между этими этапами, насколько помню 1 мес., никак не полгода. Жене делали не один зуб, а всю нижнюю челюсть. Что, полгода без зубов ходить?

Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.

Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.

Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку".



News from Canada



Проведено опитування серед українців, які опинилися в Канаді щодо оформлення Виду на прожиття в Канаді (PR) та повернення в Україну.

В опитуванні прийняли участь 2642 українця з телеграм-каналу «UA Canada - Ми в Канаді».

Результати (з округленням до цілих чисел):

- я вже подав документи на PR - 9%;

- я планую податися - 75%;

- я планую повернутися в Україну - 7%;

- я планую повернутися в Європу або в іншу країну - 10%.

