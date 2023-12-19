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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 18 гру, 2023 23:47
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Ну хВормулы хВормулами, графики графиками...
Вот реально люди не хотели.
Ну как люди: муж хотел, а жена сказала "Не хочу".
Муж пересилил: беременная. Родит на территории США украинка от украинца и будет в результате голый босый бездомный изнывающий от недостатка тепла от кондиционеров маленький американец...
ДУМАЮ, когда вырастет и получит паспорт, будет долго смеяться с дяденек на этом форуме.
Кстати, а вдруг у кого-то в эти дни жена в положении и девочкой: есть (будет) жених!
Ну да, голый босый наркоман, живущий в картонной коробке, под мостом с видом на Капитолий... которому не за что зарядить свою Tesla Y... ибо розетки с ворованной электроэнергией нет в доме из гавна и палок... Да и дом в ипотеке...
А шо делать...
Любовь зла - полюбишь и козла!
Тут мы по форуму это знаем...
Додано: Вів 19 гру, 2023 06:20
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
🇨🇦Уряд Онтаріо повертає стипендії для студентів з України у розмірі 10 000💵
Уряд провінції Онтаріо виділяє 2,5 мільйона доларів на дві стипендіальні програми для студентів, які постраждали від міжнародних трагедій. Стипендію солідарності Онтаріо-Україна та стипендія Пам’яті Онтаріо нададуть понад 200 студентам 10 000 доларів на їхню післясередню освіту в Онтаріо.
…Починаючи з цієї осені, стипендії призначатимуться на основі академічних здібностей і фінансових потреб студентам, які навчаються у відповідних державних коледжах або університетах у 2023-24 навчальному році.
Джерело:
«Ми в Канаді» 🇨🇦🇺🇦 | Чати Канади
Додано: Вів 19 гру, 2023 06:25
Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.
Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку".
Додано: Вів 19 гру, 2023 06:31
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Проведено опитування серед українців, які опинилися в Канаді щодо оформлення Виду на прожиття в Канаді (PR) та повернення в Україну.
В опитуванні прийняли участь 2642 українця з телеграм-каналу «UA Canada - Ми в Канаді».
Результати (з округленням до цілих чисел):
- я вже подав документи на PR - 9%;
- я планую податися - 75%;
- я планую повернутися в Україну - 7%;
- я планую повернутися в Європу або в іншу країну - 10%.
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