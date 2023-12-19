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Додано: Вів 19 гру, 2023 06:20
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
🇨🇦Уряд Онтаріо повертає стипендії для студентів з України у розмірі 10 000💵
Уряд провінції Онтаріо виділяє 2,5 мільйона доларів на дві стипендіальні програми для студентів, які постраждали від міжнародних трагедій. Стипендію солідарності Онтаріо-Україна та стипендія Пам’яті Онтаріо нададуть понад 200 студентам 10 000 доларів на їхню післясередню освіту в Онтаріо.
…Починаючи з цієї осені, стипендії призначатимуться на основі академічних здібностей і фінансових потреб студентам, які навчаються у відповідних державних коледжах або університетах у 2023-24 навчальному році.
Джерело:
«Ми в Канаді» 🇨🇦🇺🇦 | Чати Канади
Додано: Вів 19 гру, 2023 06:25
Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.
Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку".
Додано: Вів 19 гру, 2023 06:31
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Проведено опитування серед українців, які опинилися в Канаді щодо оформлення Виду на прожиття в Канаді (PR) та повернення в Україну.
В опитуванні прийняли участь 2642 українця з телеграм-каналу «UA Canada - Ми в Канаді».
Результати (з округленням до цілих чисел):
- я вже подав документи на PR - 9%;
- я планую податися - 75%;
- я планую повернутися в Україну - 7%;
- я планую повернутися в Європу або в іншу країну - 10%.
Додано: Вів 19 гру, 2023 17:33
Т.е. Вы подтверждаете, что наша медицина всё же лучше.
У нас даже на это время делали временные протезы.
Додано: Вів 19 гру, 2023 20:01
Додано: Вів 19 гру, 2023 20:25
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 19 гру, 2023 20:26
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 19 гру, 2023 20:38
Это, наверное, уже развал совка - 80-е - романтизация бандитов, очередной бунт молодого поколения - "мы ждем перемен", "есть на свете ветер перемен", "свежий ветер - я давно его хотел". В общем, олл ю нид из лав, а кто не с нами - тому в глаз.
При Хруще и Лёне такого не было, разве что эпизоды.
Менял три школы, никаких драк и избиений. С обеими сыновьями (школа+лицей) аналогично. Может, со школами везло, не буду обобщать.
Наступила другая эпоха.
Додано: Вів 19 гру, 2023 20:42
Примерно так я и реагирую (поставил четыре коронки, вбухал примерно $3000, страховка мизерная, коронки очень дорогие). Но это чужой монастырь, деться некуда.
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