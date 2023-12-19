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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1675167616771678>
Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:03

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 06:20

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

🇨🇦Уряд Онтаріо повертає стипендії для студентів з України у розмірі 10 000💵

Уряд провінції Онтаріо виділяє 2,5 мільйона доларів на дві стипендіальні програми для студентів, які постраждали від міжнародних трагедій. Стипендію солідарності Онтаріо-Україна та стипендія Пам’яті Онтаріо нададуть понад 200 студентам 10 000 доларів на їхню післясередню освіту в Онтаріо.

…Починаючи з цієї осені, стипендії призначатимуться на основі академічних здібностей і фінансових потреб студентам, які навчаються у відповідних державних коледжах або університетах у 2023-24 навчальному році.
Джерело:
«Ми в Канаді» 🇨🇦🇺🇦 | Чати Канади
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 06:25

  ЛАД написав:
  Bolt написав:Засверливают штифт в челюсть. Затем ждут пока приживется. Дальше прикручивают сам зуб.

Ну правильно. Вот между этими этапами, насколько помню 1 мес., никак не полгода. Жене делали не один зуб, а всю нижнюю челюсть. Что, полгода без зубов ходить?

Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.
Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку".
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 06:31

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Проведено опитування серед українців, які опинилися в Канаді щодо оформлення Виду на прожиття в Канаді (PR) та повернення в Україну.
В опитуванні прийняли участь 2642 українця з телеграм-каналу «UA Canada - Ми в Канаді».
Результати (з округленням до цілих чисел):
- я вже подав документи на PR - 9%;
- я планую податися - 75%;
- я планую повернутися в Україну - 7%;
- я планую повернутися в Європу або в іншу країну - 10%.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 17:33

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Bolt написав:Засверливают штифт в челюсть. Затем ждут пока приживется. Дальше прикручивают сам зуб.

Ну правильно. Вот между этими этапами, насколько помню 1 мес., никак не полгода. Жене делали не один зуб, а всю нижнюю челюсть. Что, полгода без зубов ходить?

Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.
Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку".

Т.е. Вы подтверждаете, что наша медицина всё же лучше. :)
У нас даже на это время делали временные протезы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:01

  rjkz написав:Каждая машинка имеет свой уникальный паттерн печати, как отпечаток пальца.
Каждая машинка была зарегистрирована в КГБ с образцом текста, напечатанного на этой машинке.
ЧТобы если где-то найдут самиздат Солженицина, то знали кого искать.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  Hotab написав:Де відпочивають американці? Флорида може прийняти всіх?

в основном Флорида для богатых, более бюджетно Мексика...
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  Starikan написав:Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.
Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку".

"дикие люди, дети гор..."(с)
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:38

  rjkz написав:Я про себя отвечал Флаю, который написал, что в совке такого не было.
Было.

Это, наверное, уже развал совка - 80-е - романтизация бандитов, очередной бунт молодого поколения - "мы ждем перемен", "есть на свете ветер перемен", "свежий ветер - я давно его хотел". В общем, олл ю нид из лав, а кто не с нами - тому в глаз.

При Хруще и Лёне такого не было, разве что эпизоды.
Менял три школы, никаких драк и избиений. С обеими сыновьями (школа+лицей) аналогично. Может, со школами везло, не буду обобщать.

Наступила другая эпоха.
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:42

  Прохожий написав:
  Starikan написав:Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.
Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку".
"дикие люди, дети гор..."(с)

Примерно так я и реагирую (поставил четыре коронки, вбухал примерно $3000, страховка мизерная, коронки очень дорогие). Но это чужой монастырь, деться некуда.
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