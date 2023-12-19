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#<1 ... 1675167616771678> Додано: Пон 18 гру, 2023 22:03 vitaliiangel

Повідомлень: 21266 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2338 раз. Подякували: 3317 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 гру, 2023 06:20 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



🇨🇦Уряд Онтаріо повертає стипендії для студентів з України у розмірі 10 000💵



Уряд провінції Онтаріо виділяє 2,5 мільйона доларів на дві стипендіальні програми для студентів, які постраждали від міжнародних трагедій. Стипендію солідарності Онтаріо-Україна та стипендія Пам’яті Онтаріо нададуть понад 200 студентам 10 000 доларів на їхню післясередню освіту в Онтаріо.



…Починаючи з цієї осені, стипендії призначатимуться на основі академічних здібностей і фінансових потреб студентам, які навчаються у відповідних державних коледжах або університетах у 2023-24 навчальному році.

Джерело:

«Ми в Канаді» 🇨🇦🇺🇦 | Чати Канади akurt

Повідомлень: 8899 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 гру, 2023 06:25 ЛАД написав: Bolt написав: Засверливают штифт в челюсть. Затем ждут пока приживется. Дальше прикручивают сам зуб. Засверливают штифт в челюсть. Затем ждут пока приживется. Дальше прикручивают сам зуб.

Ну правильно. Вот между этими этапами, насколько помню 1 мес., никак не полгода. Жене делали не один зуб, а всю нижнюю челюсть. Что, полгода без зубов ходить? Ну правильно. Вот между этими этапами, насколько помню 1 мес., никак не полгода. Жене делали не один зуб, а всю нижнюю челюсть. Что, полгода без зубов ходить?

Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.

Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку". Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку". Starikan 2 Повідомлень: 19701 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2582 раз. Подякували: 3134 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 гру, 2023 06:31 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Проведено опитування серед українців, які опинилися в Канаді щодо оформлення Виду на прожиття в Канаді (PR) та повернення в Україну.

В опитуванні прийняли участь 2642 українця з телеграм-каналу «UA Canada - Ми в Канаді».

Результати (з округленням до цілих чисел):

- я вже подав документи на PR - 9%;

- я планую податися - 75%;

- я планую повернутися в Україну - 7%;

- я планую повернутися в Європу або в іншу країну - 10%. akurt

Повідомлень: 8899 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1193 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 гру, 2023 17:33 Starikan написав: ЛАД написав: Bolt написав: Засверливают штифт в челюсть. Затем ждут пока приживется. Дальше прикручивают сам зуб. Засверливают штифт в челюсть. Затем ждут пока приживется. Дальше прикручивают сам зуб.

Ну правильно. Вот между этими этапами, насколько помню 1 мес., никак не полгода. Жене делали не один зуб, а всю нижнюю челюсть. Что, полгода без зубов ходить? Ну правильно. Вот между этими этапами, насколько помню 1 мес., никак не полгода. Жене делали не один зуб, а всю нижнюю челюсть. Что, полгода без зубов ходить?

Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.

Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку". Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку".

Т.е. Вы подтверждаете, что наша медицина всё же лучше.

У нас даже на это время делали временные протезы. Т.е. Вы подтверждаете, что наша медицина всё же лучше.У нас даже на это время делали временные протезы. ЛАД 2 Повідомлень: 26917 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5208 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 гру, 2023 20:01 rjkz написав: Каждая машинка имеет свой уникальный паттерн печати, как отпечаток пальца.

Каждая машинка была зарегистрирована в КГБ с образцом текста, напечатанного на этой машинке.

ЧТобы если где-то найдут самиздат Солженицина, то знали кого искать. Каждая машинка имеет свой уникальный паттерн печати, как отпечаток пальца.Каждая машинка была зарегистрирована в КГБ с образцом текста, напечатанного на этой машинке.ЧТобы если где-то найдут самиздат Солженицина, то знали кого искать.

Starikan 2 Повідомлень: 19701 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2582 раз. Подякували: 3134 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 гру, 2023 20:25 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: Де відпочивають американці? Флорида може прийняти всіх? Де відпочивають американці? Флорида може прийняти всіх?

в основном Флорида для богатых, более бюджетно Мексика... в основном Флорида для богатых, более бюджетно Мексика... Прохожий Повідомлень: 13332 З нами з: 05.06.13 Подякував: 908 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 гру, 2023 20:26 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.

Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку". Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку".

"дикие люди, дети гор..."(с) "дикие люди, дети гор..."(с) Прохожий Повідомлень: 13332 З нами з: 05.06.13 Подякував: 908 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 гру, 2023 20:38 rjkz написав: Я про себя отвечал Флаю, который написал, что в совке такого не было.

Было. Я про себя отвечал Флаю, который написал, что в совке такого не было.Было.

Это, наверное, уже развал совка - 80-е - романтизация бандитов, очередной бунт молодого поколения - "мы ждем перемен", "есть на свете ветер перемен", "свежий ветер - я давно его хотел". В общем, олл ю нид из лав, а кто не с нами - тому в глаз.



При Хруще и Лёне такого не было, разве что эпизоды.

Менял три школы, никаких драк и избиений. С обеими сыновьями (школа+лицей) аналогично. Может, со школами везло, не буду обобщать.



Наступила другая эпоха. Это, наверное, уже развал совка - 80-е - романтизация бандитов, очередной бунт молодого поколения - "мы ждем перемен", "есть на свете ветер перемен", "свежий ветер - я давно его хотел". В общем, олл ю нид из лав, а кто не с нами - тому в глаз.При Хруще и Лёне такого не было, разве что эпизоды.Менял три школы, никаких драк и избиений. С обеими сыновьями (школа+лицей) аналогично. Может, со школами везло, не буду обобщать.Наступила другая эпоха. Starikan 2 Повідомлень: 19701 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2582 раз. Подякували: 3134 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 гру, 2023 20:42 Прохожий написав: Starikan написав: Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.

Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку". Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку". "дикие люди, дети гор..."(с) "дикие люди, дети гор..."(с)

Примерно так я и реагирую (поставил четыре коронки, вбухал примерно $3000, страховка мизерная, коронки очень дорогие). Но это чужой монастырь, деться некуда. Примерно так я и реагирую (поставил четыре коронки, вбухал примерно $3000, страховка мизерная, коронки очень дорогие). Но это чужой монастырь, деться некуда. Starikan 2 Повідомлень: 19701 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2582 раз. Подякували: 3134 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1675167616771678> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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