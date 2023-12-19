ЛАД написав: Starikan написав:
Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.
Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку".
Т.е. Вы подтверждаете, что наша медицина всё же лучше.
У нас даже на это время делали временные протезы.
Ничего я не подтверждаю. Что-то хуже, что-то лучше в каждом конкретном случае.
В серьезных случаях, вероятно, американская лучше, посмотрим после замены коленного сустава у жены. Ей, кстати, в Украине делали замену аортального клапана 7 лет назад, работает нормально (клапан американский - это они умеют).
Украинскую бесплатную госмедицину выношу за скобки, я много лет ей не пользуюсь.
Главная проблема в наших краях - небольшой городок возле ДС - нехватка врачей. Формально на прием к семейному нужно записываться за 2 месяца, к спецам за три. Так называеиая "телемедицина" (телефон и (или) видео) - те же сроки. Конечно, если срочно, примут раньше, заочно можно проконсультироваться письменно через сайт в течение пары дней.
Куда нам до успешных и обеспеченных в NY...
А стоматология - это особь статья. Если на приеме у дентиста обнаруживается, что нужно чистить и пломбировать канал - записывайся к эндодонтисту, потому что это уже считается операцией. А вот коронками занимается сам дентист. Анекдот: жене ставили коронку, сняли слепок, поставили временную - отвалилась сразу в кабинете, переклеили - отвалилась при выходе из кабинета, поставили - дома отвалилась, приехали - поставили новую, эта отвалилась за день до установки окончательной. Никогда раньше не было, и вот опять. Может, потому, что дентист - молдаванин из села? Но семья сына никогда не жаловалась, да и мы до этого тоже.
И снова - до следующих встреч