Не самі свіжі дані про те, де відпочивають американці, але дають уявлення:

According to the National Travel and Tourism Office at the U.S. Department of Commerce, Mexico and Canada were by far the most popular destinations for U.S. resident travelers in 2019. While 39.3 million U.S. residents visited Mexico in one year, 15 million made a trip to Canada.

Третє місце - Велика Британія, четверте - Італія, пʼяте - Франція.



Не варто забувати, що Гавайі відносяться до «внутрішнього туризму» і там цифри теж вражаючі:

« As our chart illustrates, the number of U.S. travelers visiting islands like Hawai'i, O'ahu or Maui has been rising continuously since 2014, crossing the 7-million mark for the first time in 2022.»