Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1675167616771678 Додано: Вів 19 гру, 2023 20:51 Не самі свіжі дані про те, де відпочивають американці, але дають уявлення:

According to the National Travel and Tourism Office at the U.S. Department of Commerce, Mexico and Canada were by far the most popular destinations for U.S. resident travelers in 2019. While 39.3 million U.S. residents visited Mexico in one year, 15 million made a trip to Canada.

Третє місце - Велика Британія, четверте - Італія, пʼяте - Франція.



Не варто забувати, що Гавайі відносяться до «внутрішнього туризму» і там цифри теж вражаючі:

« As our chart illustrates, the number of U.S. travelers visiting islands like Hawai'i, O'ahu or Maui has been rising continuously since 2014, crossing the 7-million mark for the first time in 2022.» akurt

Повідомлень: 8906 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1194 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 гру, 2023 21:27 ЛАД написав: Starikan написав: Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.

Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку". Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку". Т.е. Вы подтверждаете, что наша медицина всё же лучше.

У нас даже на это время делали временные протезы. Т.е. Вы подтверждаете, что наша медицина всё же лучше.У нас даже на это время делали временные протезы.

Ничего я не подтверждаю. Что-то хуже, что-то лучше в каждом конкретном случае.

В серьезных случаях, вероятно, американская лучше, посмотрим после замены коленного сустава у жены. Ей, кстати, в Украине делали замену аортального клапана 7 лет назад, работает нормально (клапан американский - это они умеют).



Украинскую бесплатную госмедицину выношу за скобки, я много лет ей не пользуюсь.



Главная проблема в наших краях - небольшой городок возле ДС - нехватка врачей. Формально на прием к семейному нужно записываться за 2 месяца, к спецам за три. Так называеиая "телемедицина" (телефон и (или) видео) - те же сроки. Конечно, если срочно, примут раньше, заочно можно проконсультироваться письменно через сайт в течение пары дней.

Куда нам до успешных и обеспеченных в NY...



А стоматология - это особь статья. Если на приеме у дентиста обнаруживается, что нужно чистить и пломбировать канал - записывайся к эндодонтисту, потому что это уже считается операцией. А вот коронками занимается сам дентист. Анекдот: жене ставили коронку, сняли слепок, поставили временную - отвалилась сразу в кабинете, переклеили - отвалилась при выходе из кабинета, поставили - дома отвалилась, приехали - поставили новую, эта отвалилась за день до установки окончательной. Никогда раньше не было, и вот опять. Может, потому, что дентист - молдаванин из села? Но семья сына никогда не жаловалась, да и мы до этого тоже.



И снова - до следующих встреч Ничего я не подтверждаю. Что-то хуже, что-то лучше в каждом конкретном случае.В серьезных случаях, вероятно, американская лучше, посмотрим после замены коленного сустава у жены. Ей, кстати, в Украине делали замену аортального клапана 7 лет назад, работает нормально (клапан американский - это они умеют).Украинскую бесплатную госмедицину выношу за скобки, я много лет ей не пользуюсь.Главная проблема в наших краях - небольшой городок возле ДС - нехватка врачей. Формально на прием к семейному нужно записываться за 2 месяца, к спецам за три. Так называеиая "телемедицина" (телефон и (или) видео) - те же сроки. Конечно, если срочно, примут раньше, заочно можно проконсультироваться письменно через сайт в течение пары дней.Куда нам до успешных и обеспеченных в NY...А стоматология - это особь статья. Если на приеме у дентиста обнаруживается, что нужно чистить и пломбировать канал - записывайся к эндодонтисту, потому что это уже считается операцией. А вот коронками занимается сам дентист. Анекдот: жене ставили коронку, сняли слепок, поставили временную - отвалилась сразу в кабинете, переклеили - отвалилась при выходе из кабинета, поставили - дома отвалилась, приехали - поставили новую, эта отвалилась за день до установки окончательной. Никогда раньше не было, и вот опять. Может, потому, что дентист - молдаванин из села? Но семья сына никогда не жаловалась, да и мы до этого тоже.И снова - до следующих встреч Starikan 2 Повідомлень: 19701 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2582 раз. Подякували: 3134 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 05:05 Re: Еміграція, заробітчанство Несколько штрихов к картине НЙ

1. Нарисовался скандал с харчеванием нелегалов.

Во-первых, оказывается, харчевание одного нелегала обходится в 33+ доллара в день на человека. То есть, если-бы моя семья так чавкала, то это выходило-бы в 4куе в месяц. Однако, мы укладываемся в 1,5 куе не особо себя ограничивая. При этом каждый месяц выбрасывается обедов на примерно миллион долларов. Одна из причин - обеды успевали остыть прежде чем их съедали.

2. Барабашову читать с валидолом, бо кондратий хватит. Сейчас народ покупает йолки. Их затягивают в специльные сетки, закидывают на крышу авто и или привязывают к реллингам или скотчем к крыше. Иголки по лаку крыши, смола, следы от скотча никого не чешут.

Я вспоминаю как кирпичи в менее чем годовалый SUV грузил. rjkz

Повідомлень: 15954 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8124 раз. Подякували: 5011 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 06:09 Re: Еміграція, заробітчанство Содомиты просто

Я б на 33уе каждый день не 118, а 181 бы весил, особенно от бифштексов, что свешивают края с тарелки

По поводу йолоКК - сам к рейлингам на крыше, некрашеным и пластиковым, скотчем крепил пару раз ёлку, когда в кузове был просто адский свинарник. Просто завернуть её надо полностью!!!! в плёнку тепличную или что то подобное и закрепить на крыше. И не гнать на ухабах. Смола не вытечет. На мойке клей скотча с рейтингов прекрасно отдирали спреем каким-то гривен за 50. барабашов Повідомлень: 3727 З нами з: 16.06.15 Подякував: 264 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 06:59 rjkz написав: Сейчас народ покупает йолки. Их затягивают в специльные сетки, закидывают на крышу авто и или привязывают к реллингам или скотчем к крыше. Иголки по лаку крыши, смола, следы от скотча никого не чешут.

Я вспоминаю как кирпичи в менее чем годовалый SUV грузил. Сейчас народ покупает йолки. Их затягивают в специльные сетки, закидывают на крышу авто и или привязывают к реллингам или скотчем к крыше. Иголки по лаку крыши, смола, следы от скотча никого не чешут.Я вспоминаю как кирпичи в менее чем годовалый SUV грузил.

На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.

Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.

Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал. На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал. akurt

Повідомлень: 8906 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1194 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 10:24 rjkz написав: Сейчас народ покупает йолки. Их затягивают в специльные сетки, закидывают на крышу авто и или привязывают к реллингам или скотчем к крыше. Иголки по лаку крыши, смола, следы от скотча никого не чешут. Сейчас народ покупает йолки. Их затягивают в специльные сетки, закидывают на крышу авто и или привязывают к реллингам или скотчем к крыше. Иголки по лаку крыши, смола, следы от скотча никого не чешут.

Закидывать йолку на крышу большого SUV могут или люди с ростом под 2 метра, или отбитые извращенцы. Закидывать йолку на крышу большого SUV могут или люди с ростом под 2 метра, или отбитые извращенцы. Gastarbaiter Повідомлень: 2931 З нами з: 26.02.18 Подякував: 655 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 10:27 А у меня йолки во дворе растут. Я недалеко от Синевира накопал пару мелких. Одна уже почти на 2 метра вымахала. Срезать не буду, если что. Bolt Повідомлень: 2601 З нами з: 09.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 193 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 13:04 Еміграція, заробітчанство



News from USA



South Carolina.

Наші люди кмітливі, креативні, працьовиті та непереможні!





P.S. Примітка: не стосується виробників у вражаючих масштабах підробленої оливкової олії у Львівській області. News from USASouth Carolina.Наші люди кмітливі, креативні, працьовиті та непереможні!P.S. Примітка: не стосується виробників у вражаючих масштабах підробленої оливкової олії у Львівській області. akurt

Повідомлень: 8906 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3422 раз. Подякували: 1194 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 14:14 Re: Еміграція, заробітчанство Деніку не дивитися



flyman

Повідомлень: 33592 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1564 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1675167616771678 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостейМодератори: Faceless