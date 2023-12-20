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Не самі свіжі дані про те, де відпочивають американці, але дають уявлення: According to the National Travel and Tourism Office at the U.S. Department of Commerce, Mexico and Canada were by far the most popular destinations for U.S. resident travelers in 2019. While 39.3 million U.S. residents visited Mexico in one year, 15 million made a trip to Canada. Третє місце - Велика Британія, четверте - Італія, пʼяте - Франція.
Не варто забувати, що Гавайі відносяться до «внутрішнього туризму» і там цифри теж вражаючі: « As our chart illustrates, the number of U.S. travelers visiting islands like Hawai'i, O'ahu or Maui has been rising continuously since 2014, crossing the 7-million mark for the first time in 2022.»
Starikan написав: Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев. Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку".
Т.е. Вы подтверждаете, что наша медицина всё же лучше. У нас даже на это время делали временные протезы.
Ничего я не подтверждаю. Что-то хуже, что-то лучше в каждом конкретном случае. В серьезных случаях, вероятно, американская лучше, посмотрим после замены коленного сустава у жены. Ей, кстати, в Украине делали замену аортального клапана 7 лет назад, работает нормально (клапан американский - это они умеют).
Украинскую бесплатную госмедицину выношу за скобки, я много лет ей не пользуюсь.
Главная проблема в наших краях - небольшой городок возле ДС - нехватка врачей. Формально на прием к семейному нужно записываться за 2 месяца, к спецам за три. Так называеиая "телемедицина" (телефон и (или) видео) - те же сроки. Конечно, если срочно, примут раньше, заочно можно проконсультироваться письменно через сайт в течение пары дней. Куда нам до успешных и обеспеченных в NY...
А стоматология - это особь статья. Если на приеме у дентиста обнаруживается, что нужно чистить и пломбировать канал - записывайся к эндодонтисту, потому что это уже считается операцией. А вот коронками занимается сам дентист. Анекдот: жене ставили коронку, сняли слепок, поставили временную - отвалилась сразу в кабинете, переклеили - отвалилась при выходе из кабинета, поставили - дома отвалилась, приехали - поставили новую, эта отвалилась за день до установки окончательной. Никогда раньше не было, и вот опять. Может, потому, что дентист - молдаванин из села? Но семья сына никогда не жаловалась, да и мы до этого тоже.
Несколько штрихов к картине НЙ 1. Нарисовался скандал с харчеванием нелегалов. Во-первых, оказывается, харчевание одного нелегала обходится в 33+ доллара в день на человека. То есть, если-бы моя семья так чавкала, то это выходило-бы в 4куе в месяц. Однако, мы укладываемся в 1,5 куе не особо себя ограничивая. При этом каждый месяц выбрасывается обедов на примерно миллион долларов. Одна из причин - обеды успевали остыть прежде чем их съедали. 2. Барабашову читать с валидолом, бо кондратий хватит. Сейчас народ покупает йолки. Их затягивают в специльные сетки, закидывают на крышу авто и или привязывают к реллингам или скотчем к крыше. Иголки по лаку крыши, смола, следы от скотча никого не чешут. Я вспоминаю как кирпичи в менее чем годовалый SUV грузил.
Содомиты просто Я б на 33уе каждый день не 118, а 181 бы весил, особенно от бифштексов, что свешивают края с тарелки По поводу йолоКК - сам к рейлингам на крыше, некрашеным и пластиковым, скотчем крепил пару раз ёлку, когда в кузове был просто адский свинарник. Просто завернуть её надо полностью!!!! в плёнку тепличную или что то подобное и закрепить на крыше. И не гнать на ухабах. Смола не вытечет. На мойке клей скотча с рейтингов прекрасно отдирали спреем каким-то гривен за 50.
rjkz написав:Сейчас народ покупает йолки. Их затягивают в специльные сетки, закидывают на крышу авто и или привязывают к реллингам или скотчем к крыше. Иголки по лаку крыши, смола, следы от скотча никого не чешут. Я вспоминаю как кирпичи в менее чем годовалый SUV грузил.
На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна. Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно. Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал.
rjkz написав:Сейчас народ покупает йолки. Их затягивают в специльные сетки, закидывают на крышу авто и или привязывают к реллингам или скотчем к крыше. Иголки по лаку крыши, смола, следы от скотча никого не чешут.
Закидывать йолку на крышу большого SUV могут или люди с ростом под 2 метра, или отбитые извращенцы.
Starikan написав:Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев. Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку".
Т.е. Вы подтверждаете, что наша медицина всё же лучше. У нас даже на это время делали временные протезы.
Ерунду писать не стоит. Каждый случай индивидуальный. Можно сразу выдернуть зуб и поставить имплант и коронку (временную с заменой в дальнейшем на постоянную). А в некоторых случаях и 6 месяцев ждать надо. Например, если делается синус-лифтинг (операция с добавление костной ткани и поднятием гайморовой пазухи), чтобы было во что имплант вкручивать. Нужно время, чтобы эта костная ткань сформировалась. В США наверно за подобную операцию, придётся почку продать.