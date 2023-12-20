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#<1 ... 1676167716781679 Додано: Сер 20 гру, 2023 15:06 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: 1. Нарисовался скандал с харчеванием нелегалов.

Во-первых, оказывается, харчевание одного нелегала обходится в 33+ доллара в день на человека. То есть, если-бы моя семья так чавкала, то это выходило-бы в 4куе в месяц. Однако, мы укладываемся в 1,5 куе не особо себя ограничивая. 1. Нарисовался скандал с харчеванием нелегалов.Во-первых, оказывается, харчевание одного нелегала обходится в 33+ доллара в день на человека. То есть, если-бы моя семья так чавкала, то это выходило-бы в 4куе в месяц. Однако, мы укладываемся в 1,5 куе не особо себя ограничивая.

Именно нелегалов? Их кормят отдельно от бездомных?



Впрочем, кого бы ни кормили, я не вижу повода для скандала.

Вы укладываетесь в 1.5, поскольку едите дома, бездомных дома кормить не получится. Если к стоимости продуктов добавить затраты на готовку хотя бы по нормам минимальной зарплаты, налоги и немножко прибыли (обеды готовит не мэрия), Вы в 4К не уложитесь.

В США налоговая ежегодно собирает статистику и устанавливает денежную норму для питания вне дома. Эта норма используется для списания питания в командировках на расходы без подтверждающих документов (сам факт командировки подтверждается). По состоянию на пару лет назад, до скачка инфляции, эта норма составляла около 65 баксов. На эту сумму можно было 3 раза покушать в дешевых сетях и купить пару бутылок воды. И это в среднем по США, а не в дорогущем НЙ. На этом фоне "скандальная" сумма выглядит очень скромной.

Выбрасывание продуктов - тоже неотъемлемая часть любого общепита.

Что-то мне в этом скандале мерещатся признаки политической возни.



барабашов написав: Я б на 33уе каждый день не 118, а 181 бы весил, особенно от бифштексов, что свешивают края с тарелки Я б на 33уе каждый день не 118, а 181 бы весил, особенно от бифштексов, что свешивают края с тарелки

Несомненно, но не от бифштексов, что свешивают края с тарелки, которые за эти деньги не получите, а от перебора с углеводами. Именно нелегалов? Их кормят отдельно от бездомных?Впрочем, кого бы ни кормили, я не вижу повода для скандала.Вы укладываетесь в 1.5, поскольку едите дома, бездомных дома кормить не получится. Если к стоимости продуктов добавить затраты на готовку хотя бы по нормам минимальной зарплаты, налоги и немножко прибыли (обеды готовит не мэрия), Вы в 4К не уложитесь.В США налоговая ежегодно собирает статистику и устанавливает денежную норму для питания вне дома. Эта норма используется для списания питания в командировках на расходы без подтверждающих документов (сам факт командировки подтверждается). По состоянию на пару лет назад, до скачка инфляции, эта норма составляла около 65 баксов. На эту сумму можно было 3 раза покушать в дешевых сетях и купить пару бутылок воды. И это в среднем по США, а не в дорогущем НЙ. На этом фоне "скандальная" сумма выглядит очень скромной.Выбрасывание продуктов - тоже неотъемлемая часть любого общепита.Что-то мне в этом скандале мерещатся признаки политической возни.Несомненно, но не от бифштексов, что свешивают края с тарелки, которые за эти деньги не получите, а от перебора с углеводами. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7293 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6256 раз. Подякували: 20587 раз. Профіль 120 68 33 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 15:25 Starikan написав: Формально на прием к семейному нужно записываться за 2 месяца, к спецам за три. Так называеиая "телемедицина" (телефон и (или) видео) - те же сроки. Конечно, если срочно, примут раньше, заочно можно проконсультироваться письменно через сайт в течение пары дней.

Формально на прием к семейному нужно записываться за 2 месяца, к спецам за три. Так называеиая "телемедицина" (телефон и (или) видео) - те же сроки. Конечно, если срочно, примут раньше, заочно можно проконсультироваться письменно через сайт в течение пары дней.

Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать? Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать? Richi Повідомлень: 1753 З нами з: 25.09.08 Подякував: 891 раз. Подякували: 870 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 15:29 Richi написав: Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать? Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать?

Показываешь в камеру "где болит" и получаешь направление на анализы, УЗИ или к специализированному врачу. Показываешь в камеру "где болит" и получаешь направление на анализы, УЗИ или к специализированному врачу. Gastarbaiter Повідомлень: 2933 З нами з: 26.02.18 Подякував: 655 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 15:45 Gastarbaiter написав: Richi написав: Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать? Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать?

Показываешь в камеру "где болит" и получаешь направление на анализы, УЗИ или к специализированному врачу. Показываешь в камеру "где болит" и получаешь направление на анализы, УЗИ или к специализированному врачу.

Как выходишь на нужного врача? Какой программой? Как это оплачивается? В каком виде получается направление? Как выходишь на нужного врача? Какой программой? Как это оплачивается? В каком виде получается направление? Richi Повідомлень: 1753 З нами з: 25.09.08 Подякував: 891 раз. Подякували: 870 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 16:06 барабашов написав: Содомиты просто

Я б на 33уе каждый день не 118, а 181 бы весил, особенно от бифштексов, что свешивают края с тарелки

По поводу йолоКК - сам к рейлингам на крыше, некрашеным и пластиковым, скотчем крепил пару раз ёлку, когда в кузове был просто адский свинарник. Просто завернуть её надо полностью!!!! в плёнку тепличную или что то подобное и закрепить на крыше. И не гнать на ухабах. Смола не вытечет. На мойке клей скотча с рейтингов прекрасно отдирали спреем каким-то гривен за 50. Содомиты простоЯ б на 33уе каждый день не 118, а 181 бы весил, особенно от бифштексов, что свешивают края с тарелкиПо поводу йолоКК - сам к рейлингам на крыше, некрашеным и пластиковым, скотчем крепил пару раз ёлку, когда в кузове был просто адский свинарник. Просто завернуть её надо полностью!!!! в плёнку тепличную или что то подобное и закрепить на крыше. И не гнать на ухабах. Смола не вытечет. На мойке клей скотча с рейтингов прекрасно отдирали спреем каким-то гривен за 50.



А, так я всего не килограмм 10 тебя легче.

Что за проблемы влезть в машину меньше тундры - не понимаю.

В пленку никто не заворачивает - долго, а время- деньги.

Протягивают через сетчатый рукав, так чтобы ветки прижались.

И потом с размаху закидывают на крышу. А, так я всего не килограмм 10 тебя легче.Что за проблемы влезть в машину меньше тундры - не понимаю.В пленку никто не заворачивает - долго, а время- деньги.Протягивают через сетчатый рукав, так чтобы ветки прижались.И потом с размаху закидывают на крышу. rjkz

Повідомлень: 15959 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8124 раз. Подякували: 5011 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 16:07 akurt написав: rjkz написав: Сейчас народ покупает йолки. Их затягивают в специльные сетки, закидывают на крышу авто и или привязывают к реллингам или скотчем к крыше. Иголки по лаку крыши, смола, следы от скотча никого не чешут.

Я вспоминаю как кирпичи в менее чем годовалый SUV грузил. Сейчас народ покупает йолки. Их затягивают в специльные сетки, закидывают на крышу авто и или привязывают к реллингам или скотчем к крыше. Иголки по лаку крыши, смола, следы от скотча никого не чешут.Я вспоминаю как кирпичи в менее чем годовалый SUV грузил.

На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.

Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.

Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал. На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал.



Сосен тут вообще не видел, только йолки. Сосен тут вообще не видел, только йолки. rjkz

Повідомлень: 15959 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8124 раз. Подякували: 5011 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 16:08 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Сейчас народ покупает йолки. Их затягивают в специльные сетки, закидывают на крышу авто и или привязывают к реллингам или скотчем к крыше. Иголки по лаку крыши, смола, следы от скотча никого не чешут. Сейчас народ покупает йолки. Их затягивают в специльные сетки, закидывают на крышу авто и или привязывают к реллингам или скотчем к крыше. Иголки по лаку крыши, смола, следы от скотча никого не чешут.

Закидывать йолку на крышу большого SUV могут или люди с ростом под 2 метра, или отбитые извращенцы. Закидывать йолку на крышу большого SUV могут или люди с ростом под 2 метра, или отбитые извращенцы.



То есть, американцы. То есть, американцы. rjkz

Повідомлень: 15959 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8124 раз. Подякували: 5011 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 16:15 Richi написав: Как выходишь на нужного врача? Какой программой? Как это оплачивается? В каком виде получается направление? Как выходишь на нужного врача? Какой программой? Как это оплачивается? В каком виде получается направление?

Все через приложение. Все через приложение. Gastarbaiter Повідомлень: 2933 З нами з: 26.02.18 Подякував: 655 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 16:16 Сибарит написав: rjkz написав: 1. Нарисовался скандал с харчеванием нелегалов.

Во-первых, оказывается, харчевание одного нелегала обходится в 33+ доллара в день на человека. То есть, если-бы моя семья так чавкала, то это выходило-бы в 4куе в месяц. Однако, мы укладываемся в 1,5 куе не особо себя ограничивая. 1. Нарисовался скандал с харчеванием нелегалов.Во-первых, оказывается, харчевание одного нелегала обходится в 33+ доллара в день на человека. То есть, если-бы моя семья так чавкала, то это выходило-бы в 4куе в месяц. Однако, мы укладываемся в 1,5 куе не особо себя ограничивая.

Именно нелегалов? Их кормят отдельно от бездомных?



Впрочем, кого бы ни кормили, я не вижу повода для скандала.

Вы укладываетесь в 1.5, поскольку едите дома, бездомных дома кормить не получится. Если к стоимости продуктов добавить затраты на готовку хотя бы по нормам минимальной зарплаты, налоги и немножко прибыли (обеды готовит не мэрия), Вы в 4К не уложитесь.

В США налоговая ежегодно собирает статистику и устанавливает денежную норму для питания вне дома. Эта норма используется для списания питания в командировках на расходы без подтверждающих документов (сам факт командировки подтверждается). По состоянию на пару лет назад, до скачка инфляции, эта норма составляла около 65 баксов. На эту сумму можно было 3 раза покушать в дешевых сетях и купить пару бутылок воды. И это в среднем по США, а не в дорогущем НЙ. На этом фоне "скандальная" сумма выглядит очень скромной.

Выбрасывание продуктов - тоже неотъемлемая часть любого общепита.

Что-то мне в этом скандале мерещатся признаки политической возни.



барабашов написав: Я б на 33уе каждый день не 118, а 181 бы весил, особенно от бифштексов, что свешивают края с тарелки Я б на 33уе каждый день не 118, а 181 бы весил, особенно от бифштексов, что свешивают края с тарелки

Несомненно, но не от бифштексов, что свешивают края с тарелки, которые за эти деньги не получите, а от перебора с углеводами. Именно нелегалов? Их кормят отдельно от бездомных?Впрочем, кого бы ни кормили, я не вижу повода для скандала.Вы укладываетесь в 1.5, поскольку едите дома, бездомных дома кормить не получится. Если к стоимости продуктов добавить затраты на готовку хотя бы по нормам минимальной зарплаты, налоги и немножко прибыли (обеды готовит не мэрия), Вы в 4К не уложитесь.В США налоговая ежегодно собирает статистику и устанавливает денежную норму для питания вне дома. Эта норма используется для списания питания в командировках на расходы без подтверждающих документов (сам факт командировки подтверждается). По состоянию на пару лет назад, до скачка инфляции, эта норма составляла около 65 баксов. На эту сумму можно было 3 раза покушать в дешевых сетях и купить пару бутылок воды. И это в среднем по США, а не в дорогущем НЙ. На этом фоне "скандальная" сумма выглядит очень скромной.Выбрасывание продуктов - тоже неотъемлемая часть любого общепита.Что-то мне в этом скандале мерещатся признаки политической возни.Несомненно, но не от бифштексов, что свешивают края с тарелки, которые за эти деньги не получите, а от перебора с углеводами.



Речь именно о нелегалах.

Я не в курсе как происходит их питание, но видел как во время ковида специальные машины возят обеды для тех кто в них нуждался (если я не ошибаюсь, то чуть-ли не каждый желающий мог офоррмить онлайн, знакомая получала). Там специальные контейнеры с уже готовыми блюдами.

Не думаю что стоят в очереди с жестяяной миской и ложкой.

Такими вещами занимаются нонпрофит оргранизации, поэтому прибыли там быть не должно. Речь именно о нелегалах.Я не в курсе как происходит их питание, но видел как во время ковида специальные машины возят обеды для тех кто в них нуждался (если я не ошибаюсь, то чуть-ли не каждый желающий мог офоррмить онлайн, знакомая получала). Там специальные контейнеры с уже готовыми блюдами.Не думаю что стоят в очереди с жестяяной миской и ложкой.Такими вещами занимаются нонпрофит оргранизации, поэтому прибыли там быть не должно. rjkz

Повідомлень: 15959 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8124 раз. Подякували: 5011 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 16:18 Richi написав: Gastarbaiter написав: Richi написав: Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать? Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать?

Показываешь в камеру "где болит" и получаешь направление на анализы, УЗИ или к специализированному врачу. Показываешь в камеру "где болит" и получаешь направление на анализы, УЗИ или к специализированному врачу.

Как выходишь на нужного врача? Какой программой? Как это оплачивается? В каком виде получается направление? Как выходишь на нужного врача? Какой программой? Как это оплачивается? В каком виде получается направление?



Терапевт дает направление на профильного специалиста. Оплачивается страховкой, если она есть. Направление дается в бумажном виде. Если дистанционно, то могут на почту скинуть или по факсу (тут ими широко пользуются). Терапевт дает направление на профильного специалиста. Оплачивается страховкой, если она есть. Направление дается в бумажном виде. Если дистанционно, то могут на почту скинуть или по факсу (тут ими широко пользуются). rjkz

Повідомлень: 15959 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8124 раз. Подякували: 5011 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1676167716781679 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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