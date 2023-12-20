|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 гру, 2023 15:06
rjkz написав:
1. Нарисовался скандал с харчеванием нелегалов.
Во-первых, оказывается, харчевание одного нелегала обходится в 33+ доллара в день на человека. То есть, если-бы моя семья так чавкала, то это выходило-бы в 4куе в месяц. Однако, мы укладываемся в 1,5 куе не особо себя ограничивая.
Именно нелегалов? Их кормят отдельно от бездомных?
Впрочем, кого бы ни кормили, я не вижу повода для скандала.
Вы укладываетесь в 1.5, поскольку едите дома, бездомных дома кормить не получится. Если к стоимости продуктов добавить затраты на готовку хотя бы по нормам минимальной зарплаты, налоги и немножко прибыли (обеды готовит не мэрия), Вы в 4К не уложитесь.
В США налоговая ежегодно собирает статистику и устанавливает денежную норму для питания вне дома. Эта норма используется для списания питания в командировках на расходы без подтверждающих документов (сам факт командировки подтверждается). По состоянию на пару лет назад, до скачка инфляции, эта норма составляла около 65 баксов. На эту сумму можно было 3 раза покушать в дешевых сетях и купить пару бутылок воды. И это в среднем по США, а не в дорогущем НЙ. На этом фоне "скандальная" сумма выглядит очень скромной.
Выбрасывание продуктов - тоже неотъемлемая часть любого общепита.
Что-то мне в этом скандале мерещатся признаки политической возни.
барабашов написав:
Я б на 33уе каждый день не 118, а 181 бы весил, особенно от бифштексов, что свешивают края с тарелки
Несомненно, но не от бифштексов, что свешивают края с тарелки, которые за эти деньги не получите, а от перебора с углеводами.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7293
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6256 раз.
- Подякували: 20587 раз.
-
- Профіль
-
120
68
33
2
Додано: Сер 20 гру, 2023 15:25
Starikan написав:
Формально на прием к семейному нужно записываться за 2 месяца, к спецам за три. Так называеиая "телемедицина" (телефон и (или) видео) - те же сроки. Конечно, если срочно, примут раньше, заочно можно проконсультироваться письменно через сайт в течение пары дней.
Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать?
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1753
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 891 раз.
- Подякували: 870 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2023 15:29
Richi написав:
Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать?
Показываешь в камеру "где болит" и получаешь направление на анализы, УЗИ или к специализированному врачу.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2933
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2023 15:45
Gastarbaiter написав: Richi написав:
Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать?
Показываешь в камеру "где болит" и получаешь направление на анализы, УЗИ или к специализированному врачу.
Как выходишь на нужного врача? Какой программой? Как это оплачивается? В каком виде получается направление?
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1753
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 891 раз.
- Подякували: 870 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:06
барабашов написав:
Содомиты просто
Я б на 33уе каждый день не 118, а 181 бы весил, особенно от бифштексов, что свешивают края с тарелки
По поводу йолоКК - сам к рейлингам на крыше, некрашеным и пластиковым, скотчем крепил пару раз ёлку, когда в кузове был просто адский свинарник. Просто завернуть её надо полностью!!!! в плёнку тепличную или что то подобное и закрепить на крыше. И не гнать на ухабах. Смола не вытечет. На мойке клей скотча с рейтингов прекрасно отдирали спреем каким-то гривен за 50.
А, так я всего не килограмм 10 тебя легче.
Что за проблемы влезть в машину меньше тундры - не понимаю.
В пленку никто не заворачивает - долго, а время- деньги.
Протягивают через сетчатый рукав, так чтобы ветки прижались.
И потом с размаху закидывают на крышу.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15959
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8124 раз.
- Подякували: 5011 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:07
akurt написав: rjkz написав:
Сейчас народ покупает йолки. Их затягивают в специльные сетки, закидывают на крышу авто и или привязывают к реллингам или скотчем к крыше. Иголки по лаку крыши, смола, следы от скотча никого не чешут.
Я вспоминаю как кирпичи в менее чем годовалый SUV грузил.
На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.
Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.
Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал.
Сосен тут вообще не видел, только йолки.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15959
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8124 раз.
- Подякували: 5011 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:08
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
Сейчас народ покупает йолки. Их затягивают в специльные сетки, закидывают на крышу авто и или привязывают к реллингам или скотчем к крыше. Иголки по лаку крыши, смола, следы от скотча никого не чешут.
Закидывать йолку на крышу большого SUV могут или люди с ростом под 2 метра, или отбитые извращенцы.
То есть, американцы.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15959
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8124 раз.
- Подякували: 5011 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:15
Richi написав:
Как выходишь на нужного врача? Какой программой? Как это оплачивается? В каком виде получается направление?
Все через приложение.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2933
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:16
Сибарит написав: rjkz написав:
1. Нарисовался скандал с харчеванием нелегалов.
Во-первых, оказывается, харчевание одного нелегала обходится в 33+ доллара в день на человека. То есть, если-бы моя семья так чавкала, то это выходило-бы в 4куе в месяц. Однако, мы укладываемся в 1,5 куе не особо себя ограничивая.
Именно нелегалов? Их кормят отдельно от бездомных?
Впрочем, кого бы ни кормили, я не вижу повода для скандала.
Вы укладываетесь в 1.5, поскольку едите дома, бездомных дома кормить не получится. Если к стоимости продуктов добавить затраты на готовку хотя бы по нормам минимальной зарплаты, налоги и немножко прибыли (обеды готовит не мэрия), Вы в 4К не уложитесь.
В США налоговая ежегодно собирает статистику и устанавливает денежную норму для питания вне дома. Эта норма используется для списания питания в командировках на расходы без подтверждающих документов (сам факт командировки подтверждается). По состоянию на пару лет назад, до скачка инфляции, эта норма составляла около 65 баксов. На эту сумму можно было 3 раза покушать в дешевых сетях и купить пару бутылок воды. И это в среднем по США, а не в дорогущем НЙ. На этом фоне "скандальная" сумма выглядит очень скромной.
Выбрасывание продуктов - тоже неотъемлемая часть любого общепита.
Что-то мне в этом скандале мерещатся признаки политической возни.
барабашов написав:
Я б на 33уе каждый день не 118, а 181 бы весил, особенно от бифштексов, что свешивают края с тарелки
Несомненно, но не от бифштексов, что свешивают края с тарелки, которые за эти деньги не получите, а от перебора с углеводами.
Речь именно о нелегалах.
Я не в курсе как происходит их питание, но видел как во время ковида специальные машины возят обеды для тех кто в них нуждался (если я не ошибаюсь, то чуть-ли не каждый желающий мог офоррмить онлайн, знакомая получала). Там специальные контейнеры с уже готовыми блюдами.
Не думаю что стоят в очереди с жестяяной миской и ложкой.
Такими вещами занимаются нонпрофит оргранизации, поэтому прибыли там быть не должно.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15959
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8124 раз.
- Подякували: 5011 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:18
Richi написав: Gastarbaiter написав: Richi написав:
Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать?
Показываешь в камеру "где болит" и получаешь направление на анализы, УЗИ или к специализированному врачу.
Как выходишь на нужного врача? Какой программой? Как это оплачивается? В каком виде получается направление?
Терапевт дает направление на профильного специалиста. Оплачивается страховкой, если она есть. Направление дается в бумажном виде. Если дистанционно, то могут на почту скинуть или по факсу (тут ими широко пользуются).
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15959
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8124 раз.
- Подякували: 5011 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|