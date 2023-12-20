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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1677167816791680
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 19:46

  flyman написав:Деніку не дивитися

Дякую, пане Флаймане, за цікаве пізнавальне відео.
Дійсно класний удар мокрою ганчіркою по шиям всіх оцих знавців США, які з двома дітьми містяться ледве-ледве - і все це в 2-о кімнатній квартирі площею в 26,7 кв.м.
Віщуни…
І все у відео правда.
Ось на моєму смартфоні фото з 2019 року - курортне містечко Santa Cruz. Весь будинок з дерева. Фарбований олійною фарбою. Там всі такі/ King street…
Зображення

Поки ті знавці думають, яке гадання на кавовій гушині ще оприлюднити, свіжина:
Наша людина. Яка переїхала в США десь 5 років тому, вчора купила 2 га землі не дуже далеко від Вашингтона.
По 13500$ за сотку.
Нехай будЕ. Їсти не просить.
Але цікаво інше: продавцем був голий босий (за думкою учасників форуму) нарокоман (за думкою учасників форуму - там всі наркомани), який останні 70 років (за думкою форумчан) живе в картонній коробці (за думкою форумчан) під мостом.
Весь складався той дядько із штучних суглобів, які - за думкою форумчан - вставляли за шалені гроші (хі-хі).
Та й правда: в свої 74 нашо йому ті 2 га землі…
Краще декілька мільйонів долАрів…
Це аби в Україні - то отримав би за земельний пай десь мішок дерті. Або два…

Да, пане Флаймане, маєте рацію: наш провидець Denik так і буде кукувати там, де він кукує про апокаліпсиси там, де він ніколи в житті не був…
akurt
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  #<1 ... 1677167816791680
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