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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1677167816791680
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 19:46

  flyman написав:Деніку не дивитися

Дякую, пане Флаймане, за цікаве пізнавальне відео.
Дійсно класний удар мокрою ганчіркою по шиям всіх оцих знавців США, які з двома дітьми містяться ледве-ледве - і все це в 2-о кімнатній квартирі площею в 26,7 кв.м.
Віщуни…
І все у відео правда.
Ось на моєму смартфоні фото з 2019 року - курортне містечко Santa Cruz. Весь будинок з дерева. Фарбований олійною фарбою. Там всі такі/ King street…
Зображення

Поки ті знавці думають, яке гадання на кавовій гушині ще оприлюднити, свіжина:
Наша людина. Яка переїхала в США десь 5 років тому, вчора купила 2 га землі не дуже далеко від Вашингтона.
По 13500$ за сотку.
Нехай будЕ. Їсти не просить.
Але цікаво інше: продавцем був голий босий (за думкою учасників форуму) нарокоман (за думкою учасників форуму - там всі наркомани), який останні 70 років (за думкою форумчан) живе в картонній коробці (за думкою форумчан) під мостом.
Весь складався той дядько із штучних суглобів, які - за думкою форумчан - вставляли за шалені гроші (хі-хі).
Та й правда: в свої 74 нашо йому ті 2 га землі…
Краще декілька мільйонів долАрів…
Це аби в Україні - то отримав би за земельний пай десь мішок дерті. Або два…

Да, пане Флаймане, маєте рацію: наш провидець Denik так і буде кукувати там, де він кукує про апокаліпсиси там, де він ніколи в житті не був…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:16

  akurt написав:На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.
Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.
Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал.

Сьогодні придбала піхту, зріст 2 м за 400 грн. у Миколаєві. Радію як дитина. Сосна 1,5м коштує 300 грн.
За темою. Сьогодні виїхала родина на пмж до Лос Анджелесу по грін карті. Літня жінка (власниця карти) везе з собою сина з трьома дітьми та дружиною. Сім'я не бідкалася, син мав бізнес (ковбасний цех), продав триповерховий особняк в Мико, ще щось (не володію повною інформацією). Відпочивали вони щорічно на Мальдівах.. Літня жінка має намір повернутися через місяць чи як там буде, якщо їй не сподобається (у неї є торгова точка на ринку і племінниця з 5-ма магазинами на тому ж ринку).
fler
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:20

Re: Еміграція, заробітчанство

fler написав:
  akurt написав:На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.
Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.
Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал.

Сьогодні придбала піхту, зріст 2 м за 400 грн. у Миколаєві. Радію як дитина. Сосна 1,5м коштує 300 грн.

Купив у горщику блакитну ялинку. Дорожче, але совість не гризе за спиляне дерево. Сподіваюся, потім нормально приживеться у сквері
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 00:29

  Faceless написав:
fler написав:
  akurt написав:На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.
Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.
Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал.

Сьогодні придбала піхту, зріст 2 м за 400 грн. у Миколаєві. Радію як дитина. Сосна 1,5м коштує 300 грн.

Купив у горщику блакитну ялинку. Дорожче, але совість не гризе за спиляне дерево. Сподіваюся, потім нормально приживеться у сквері

Ель (пихта) кавказская. 1,8м. 70 злотых. В прошлые годы были из Англии и Германии, сейчас почему-то без бирки - непонятно где выращена. Перевез в салоне, надев мешки по концам и рукав (мешок с обрезанным дном) посередине. Ни одной иголочки не насыпалось.
Gastarbaiter
 
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