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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1677167816791680
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 19:46

  flyman написав:Деніку не дивитися

Дякую, пане Флаймане, за цікаве пізнавальне відео.
Дійсно класний удар мокрою ганчіркою по шиям всіх оцих знавців США, які з двома дітьми містяться ледве-ледве - і все це в 2-о кімнатній квартирі площею в 26,7 кв.м.
Віщуни…
І все у відео правда.
Ось на моєму смартфоні фото з 2019 року - курортне містечко Santa Cruz. Весь будинок з дерева. Фарбований олійною фарбою. Там всі такі/ King street…
Зображення

Поки ті знавці думають, яке гадання на кавовій гушині ще оприлюднити, свіжина:
Наша людина. Яка переїхала в США десь 5 років тому, вчора купила 2 га землі не дуже далеко від Вашингтона.
По 13500$ за сотку.
Нехай будЕ. Їсти не просить.
Але цікаво інше: продавцем був голий босий (за думкою учасників форуму) нарокоман (за думкою учасників форуму - там всі наркомани), який останні 70 років (за думкою форумчан) живе в картонній коробці (за думкою форумчан) під мостом.
Весь складався той дядько із штучних суглобів, які - за думкою форумчан - вставляли за шалені гроші (хі-хі).
Та й правда: в свої 74 нашо йому ті 2 га землі…
Краще декілька мільйонів долАрів…
Це аби в Україні - то отримав би за земельний пай десь мішок дерті. Або два…

Да, пане Флаймане, маєте рацію: наш провидець Denik так і буде кукувати там, де він кукує про апокаліпсиси там, де він ніколи в житті не був…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:16

  akurt написав:На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.
Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.
Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал.

Сьогодні придбала піхту, зріст 2 м за 400 грн. у Миколаєві. Радію як дитина. Сосна 1,5м коштує 300 грн.
За темою. Сьогодні виїхала родина на пмж до Лос Анджелесу по грін карті. Літня жінка (власниця карти) везе з собою сина з трьома дітьми та дружиною. Сім'я не бідкалася, син мав бізнес (ковбасний цех), продав триповерховий особняк в Мико, ще щось (не володію повною інформацією). Відпочивали вони щорічно на Мальдівах.. Літня жінка має намір повернутися через місяць чи як там буде, якщо їй не сподобається (у неї є торгова точка на ринку і племінниця з 5-ма магазинами на тому ж ринку).
fler
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:20

Re: Еміграція, заробітчанство

fler написав:
  akurt написав:На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.
Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.
Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал.

Сьогодні придбала піхту, зріст 2 м за 400 грн. у Миколаєві. Радію як дитина. Сосна 1,5м коштує 300 грн.

Купив у горщику блакитну ялинку. Дорожче, але совість не гризе за спиляне дерево. Сподіваюся, потім нормально приживеться у сквері
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 00:29

  Faceless написав:
fler написав:
  akurt написав:На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.
Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.
Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал.

Сьогодні придбала піхту, зріст 2 м за 400 грн. у Миколаєві. Радію як дитина. Сосна 1,5м коштує 300 грн.

Купив у горщику блакитну ялинку. Дорожче, але совість не гризе за спиляне дерево. Сподіваюся, потім нормально приживеться у сквері

Ель (пихта) кавказская. 1,8м. 70 злотых. В прошлые годы были из Англии и Германии, сейчас почему-то без бирки - непонятно где выращена. Перевез в салоне, надев мешки по концам и рукав (мешок с обрезанным дном) посередине. Ни одной иголочки не насыпалось.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 01:44

  Faceless написав:
fler написав:
  akurt написав:На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.
Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.
Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал.

Сьогодні придбала піхту, зріст 2 м за 400 грн. у Миколаєві. Радію як дитина. Сосна 1,5м коштує 300 грн.

Купив у горщику блакитну ялинку. Дорожче, але совість не гризе за спиляне дерево. Сподіваюся, потім нормально приживеться у сквері


И в Киеве и тут используем искусственную.
Совесть спит и похрапывает.
Ни проблем с осыпавшимися иголками ни езда с выбором (последний раз в Киеве смог купить сосну в 11.00 тогда что-то перебои с елками были, весь Киев гонялся, по телефонам узнавали где есть, все носились в поисках.
Ставил в 11.45, наряжал уже после 12. После этого решил, что начинаю любить природу.
Тут такой прикол, что елки продаются онлайн с доставкой, но никогда не знаешь какой осыпанной ее привезут, или офлайн в цветочных магазинах.
От меня в такой магаз идти минуты 2.
Ставят елки на католическое рождество.
Потом эти елки уже никому не нужны, американцы их выбрасывают.
Раньше непроданные раздаввали даром,сейчас, говорят, в "русских" локациях продают, но с дисконтом, в американских отдают.
Но у нас искуственная. Интересно, говорят, что безалкогольное пиво - это первый шаг к резиновой женщине. А "безалкогольная" елка - это второй шаг?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 03:45

  Richi написав:
  Gastarbaiter написав:
  Richi написав:Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать?

Показываешь в камеру "где болит" и получаешь направление на анализы, УЗИ или к специализированному врачу.

Как выходишь на нужного врача? Какой программой? Как это оплачивается? В каком виде получается направление?

У меня и жены - всё делается с сайта сети клиник Kaiser Permanente, которую обслуживает страховая компания того же названия. Выбираете Appointments и вперёд.

Можно записаться и ждать, можно без записи через Message Center написать вопрос врачу (ответить может врач или кто-то из его Care Team) или Advice Nurse. Ответят быстро. К письму можно пристегнуть фото, как мы делали уже раза 3 при кожных проблемах.

Оплата или мизерная, или бесплатно. В случае переписки - определенно бесплатно

Можно просто позвонить, но это не для меня.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 03:53

  rjkz написав:Терапевт дает направление на профильного специалиста. Оплачивается страховкой, если она есть. Направление дается в бумажном виде. Если дистанционно, то могут на почту скинуть или по факсу (тут ими широко пользуются).

Америки разные.
У нас нет никаких бумажных направлений и факсов.
Иногда после приема распечатывают Visit Information на русском. Информации там с гулькин нос, в основном - куда жаловаться, если вас притесняли по половому признаку (включая весь набор полов), по цвету кожи и еще куча. Закат цивилизации.

О ёлках: купили натуральную 1.5 м за $32.
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  #<1 ... 1677167816791680
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