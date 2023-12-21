Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дякую, пане Флаймане, за цікаве пізнавальне відео. Дійсно класний удар мокрою ганчіркою по шиям всіх оцих знавців США, які з двома дітьми містяться ледве-ледве - і все це в 2-о кімнатній квартирі площею в 26,7 кв.м. Віщуни… І все у відео правда. Ось на моєму смартфоні фото з 2019 року - курортне містечко Santa Cruz. Весь будинок з дерева. Фарбований олійною фарбою. Там всі такі/ King street…
Поки ті знавці думають, яке гадання на кавовій гушині ще оприлюднити, свіжина: Наша людина. Яка переїхала в США десь 5 років тому, вчора купила 2 га землі не дуже далеко від Вашингтона. По 13500$ за сотку. Нехай будЕ. Їсти не просить. Але цікаво інше: продавцем був голий босий (за думкою учасників форуму) нарокоман (за думкою учасників форуму - там всі наркомани), який останні 70 років (за думкою форумчан) живе в картонній коробці (за думкою форумчан) під мостом. Весь складався той дядько із штучних суглобів, які - за думкою форумчан - вставляли за шалені гроші (хі-хі). Та й правда: в свої 74 нашо йому ті 2 га землі… Краще декілька мільйонів долАрів… Це аби в Україні - то отримав би за земельний пай десь мішок дерті. Або два…
Да, пане Флаймане, маєте рацію: наш провидець Denik так і буде кукувати там, де він кукує про апокаліпсиси там, де він ніколи в житті не був…
akurt написав:На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна. Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно. Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал.
Сьогодні придбала піхту, зріст 2 м за 400 грн. у Миколаєві. Радію як дитина. Сосна 1,5м коштує 300 грн. За темою. Сьогодні виїхала родина на пмж до Лос Анджелесу по грін карті. Літня жінка (власниця карти) везе з собою сина з трьома дітьми та дружиною. Сім'я не бідкалася, син мав бізнес (ковбасний цех), продав триповерховий особняк в Мико, ще щось (не володію повною інформацією). Відпочивали вони щорічно на Мальдівах.. Літня жінка має намір повернутися через місяць чи як там буде, якщо їй не сподобається (у неї є торгова точка на ринку і племінниця з 5-ма магазинами на тому ж ринку).
akurt написав:На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна. Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно. Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал.
Сьогодні придбала піхту, зріст 2 м за 400 грн. у Миколаєві. Радію як дитина. Сосна 1,5м коштує 300 грн.
Купив у горщику блакитну ялинку. Дорожче, але совість не гризе за спиляне дерево. Сподіваюся, потім нормально приживеться у сквері
akurt написав:На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна. Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно. Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал.
Сьогодні придбала піхту, зріст 2 м за 400 грн. у Миколаєві. Радію як дитина. Сосна 1,5м коштує 300 грн.
Купив у горщику блакитну ялинку. Дорожче, але совість не гризе за спиляне дерево. Сподіваюся, потім нормально приживеться у сквері
Ель (пихта) кавказская. 1,8м. 70 злотых. В прошлые годы были из Англии и Германии, сейчас почему-то без бирки - непонятно где выращена. Перевез в салоне, надев мешки по концам и рукав (мешок с обрезанным дном) посередине. Ни одной иголочки не насыпалось.
akurt написав:На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна. Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно. Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал.
Сьогодні придбала піхту, зріст 2 м за 400 грн. у Миколаєві. Радію як дитина. Сосна 1,5м коштує 300 грн.
Купив у горщику блакитну ялинку. Дорожче, але совість не гризе за спиляне дерево. Сподіваюся, потім нормально приживеться у сквері
И в Киеве и тут используем искусственную. Совесть спит и похрапывает. Ни проблем с осыпавшимися иголками ни езда с выбором (последний раз в Киеве смог купить сосну в 11.00 тогда что-то перебои с елками были, весь Киев гонялся, по телефонам узнавали где есть, все носились в поисках. Ставил в 11.45, наряжал уже после 12. После этого решил, что начинаю любить природу. Тут такой прикол, что елки продаются онлайн с доставкой, но никогда не знаешь какой осыпанной ее привезут, или офлайн в цветочных магазинах. От меня в такой магаз идти минуты 2. Ставят елки на католическое рождество. Потом эти елки уже никому не нужны, американцы их выбрасывают. Раньше непроданные раздаввали даром,сейчас, говорят, в "русских" локациях продают, но с дисконтом, в американских отдают. Но у нас искуственная. Интересно, говорят, что безалкогольное пиво - это первый шаг к резиновой женщине. А "безалкогольная" елка - это второй шаг?
Richi написав:Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать?
Показываешь в камеру "где болит" и получаешь направление на анализы, УЗИ или к специализированному врачу.
Как выходишь на нужного врача? Какой программой? Как это оплачивается? В каком виде получается направление?
У меня и жены - всё делается с сайта сети клиник Kaiser Permanente, которую обслуживает страховая компания того же названия. Выбираете Appointments и вперёд.
Можно записаться и ждать, можно без записи через Message Center написать вопрос врачу (ответить может врач или кто-то из его Care Team) или Advice Nurse. Ответят быстро. К письму можно пристегнуть фото, как мы делали уже раза 3 при кожных проблемах.
Оплата или мизерная, или бесплатно. В случае переписки - определенно бесплатно
rjkz написав:Терапевт дает направление на профильного специалиста. Оплачивается страховкой, если она есть. Направление дается в бумажном виде. Если дистанционно, то могут на почту скинуть или по факсу (тут ими широко пользуются).
Америки разные. У нас нет никаких бумажных направлений и факсов. Иногда после приема распечатывают Visit Information на русском. Информации там с гулькин нос, в основном - куда жаловаться, если вас притесняли по половому признаку (включая весь набор полов), по цвету кожи и еще куча. Закат цивилизации.