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#<1 ... 1677167816791680 Додано: Сер 20 гру, 2023 19:46 flyman написав: Деніку не дивитися

Деніку не дивитися

Дякую, пане Флаймане, за цікаве пізнавальне відео.

Дійсно класний удар мокрою ганчіркою по шиям всіх оцих знавцях США…

Віщуни…

І все у відео правда.

Ось на моєму смартфоні фото з 2019 року - курортне містечко Santa Cruz. Весь будинок з дерева. Фарбований олійною фарбою. Там всі такі/ King street…

Дякую, пане Флаймане, за цікаве пізнавальне відео.Дійсно класний удар мокрою ганчіркою по шиям всіх оцих знавцях США…Віщуни…І все у відео правда.Ось на моєму смартфоні фото з 2019 року - курортне містечко Santa Cruz. Весь будинок з дерева. Фарбований олійною фарбою. Там всі такі/ King street… Востаннє редагувалось akurt в Чет 21 гру, 2023 05:06, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8908 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3423 раз. Подякували: 1194 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 23:16 akurt написав: На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.

Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.

Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал. На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал.

Сьогодні придбала піхту, зріст 2 м за 400 грн. у Миколаєві. Радію як дитина. Сосна 1,5м коштує 300 грн.

За темою. Сьогодні виїхала родина на пмж до Лос Анджелесу по грін карті. Літня жінка (власниця карти) везе з собою сина з трьома дітьми та дружиною. Сім'я не бідкалася, син мав бізнес (ковбасний цех), продав триповерховий особняк в Мико, ще щось (не володію повною інформацією). Відпочивали вони щорічно на Мальдівах.. Літня жінка має намір повернутися через місяць чи як там буде, якщо їй не сподобається (у неї є торгова точка на ринку і племінниця з 5-ма магазинами на тому ж ринку). Сьогодні придбала піхту, зріст 2 м за 400 грн. у Миколаєві. Радію як дитина. Сосна 1,5м коштує 300 грн.За темою. Сьогодні виїхала родина на пмж до Лос Анджелесу по грін карті. Літня жінка (власниця карти) везе з собою сина з трьома дітьми та дружиною. Сім'я не бідкалася, син мав бізнес (ковбасний цех), продав триповерховий особняк в Мико, ще щось (не володію повною інформацією). Відпочивали вони щорічно на Мальдівах.. Літня жінка має намір повернутися через місяць чи як там буде, якщо їй не сподобається (у неї є торгова точка на ринку і племінниця з 5-ма магазинами на тому ж ринку). fler

Повідомлень: 4468 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1172 раз. Подякували: 1326 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 гру, 2023 23:20 Re: Еміграція, заробітчанство fler написав: akurt написав: На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.

Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.

Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал. На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал.

Сьогодні придбала піхту, зріст 2 м за 400 грн. у Миколаєві. Радію як дитина. Сосна 1,5м коштує 300 грн. Сьогодні придбала піхту, зріст 2 м за 400 грн. у Миколаєві. Радію як дитина. Сосна 1,5м коштує 300 грн.

Купив у горщику блакитну ялинку. Дорожче, але совість не гризе за спиляне дерево. Сподіваюся, потім нормально приживеться у сквері Купив у горщику блакитну ялинку. Дорожче, але совість не гризе за спиляне дерево. Сподіваюся, потім нормально приживеться у сквері Faceless

Модератор Повідомлень: 34380 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1426 раз. Подякували: 7919 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 гру, 2023 00:29 Faceless написав: fler написав: akurt написав: На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.

Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.

Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал. На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал.

Сьогодні придбала піхту, зріст 2 м за 400 грн. у Миколаєві. Радію як дитина. Сосна 1,5м коштує 300 грн. Сьогодні придбала піхту, зріст 2 м за 400 грн. у Миколаєві. Радію як дитина. Сосна 1,5м коштує 300 грн.

Купив у горщику блакитну ялинку. Дорожче, але совість не гризе за спиляне дерево. Сподіваюся, потім нормально приживеться у сквері Купив у горщику блакитну ялинку. Дорожче, але совість не гризе за спиляне дерево. Сподіваюся, потім нормально приживеться у сквері

Ель (пихта) кавказская. 1,8м. 70 злотых. В прошлые годы были из Англии и Германии, сейчас почему-то без бирки - непонятно где выращена. Перевез в салоне, надев мешки по концам и рукав (мешок с обрезанным дном) посередине. Ни одной иголочки не насыпалось. Ель (пихта) кавказская. 1,8м. 70 злотых. В прошлые годы были из Англии и Германии, сейчас почему-то без бирки - непонятно где выращена. Перевез в салоне, надев мешки по концам и рукав (мешок с обрезанным дном) посередине. Ни одной иголочки не насыпалось. Gastarbaiter Повідомлень: 2934 З нами з: 26.02.18 Подякував: 656 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 гру, 2023 01:44 Faceless написав: fler написав: akurt написав: На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.

Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.

Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал. На днях в Румынии сильно удивился: в супермаркете продажа новогодних елок - именно ель, а не сосна.Елка уже упакована в сетку. Очень тщательно.Человек берет ее в супермаркете и подходит на кассу. Рост примерно 1,5 м. Цену не спрашивал.

Сьогодні придбала піхту, зріст 2 м за 400 грн. у Миколаєві. Радію як дитина. Сосна 1,5м коштує 300 грн. Сьогодні придбала піхту, зріст 2 м за 400 грн. у Миколаєві. Радію як дитина. Сосна 1,5м коштує 300 грн.

Купив у горщику блакитну ялинку. Дорожче, але совість не гризе за спиляне дерево. Сподіваюся, потім нормально приживеться у сквері Купив у горщику блакитну ялинку. Дорожче, але совість не гризе за спиляне дерево. Сподіваюся, потім нормально приживеться у сквері



И в Киеве и тут используем искусственную.

Совесть спит и похрапывает.

Ни проблем с осыпавшимися иголками ни езда с выбором (последний раз в Киеве смог купить сосну в 11.00 тогда что-то перебои с елками были, весь Киев гонялся, по телефонам узнавали где есть, все носились в поисках.

Ставил в 11.45, наряжал уже после 12. После этого решил, что начинаю любить природу.

Тут такой прикол, что елки продаются онлайн с доставкой, но никогда не знаешь какой осыпанной ее привезут, или офлайн в цветочных магазинах.

От меня в такой магаз идти минуты 2.

Ставят елки на католическое рождество.

Потом эти елки уже никому не нужны, американцы их выбрасывают.

Раньше непроданные раздаввали даром,сейчас, говорят, в "русских" локациях продают, но с дисконтом, в американских отдают.

Но у нас искуственная. Интересно, говорят, что безалкогольное пиво - это первый шаг к резиновой женщине. А "безалкогольная" елка - это второй шаг? И в Киеве и тут используем искусственную.Совесть спит и похрапывает.Ни проблем с осыпавшимися иголками ни езда с выбором (последний раз в Киеве смог купить сосну в 11.00 тогда что-то перебои с елками были, весь Киев гонялся, по телефонам узнавали где есть, все носились в поисках.Ставил в 11.45, наряжал уже после 12. После этого решил, что начинаю любить природу.Тут такой прикол, что елки продаются онлайн с доставкой, но никогда не знаешь какой осыпанной ее привезут, или офлайн в цветочных магазинах.От меня в такой магаз идти минуты 2.Ставят елки на католическое рождество.Потом эти елки уже никому не нужны, американцы их выбрасывают.Раньше непроданные раздаввали даром,сейчас, говорят, в "русских" локациях продают, но с дисконтом, в американских отдают.Но у нас искуственная. Интересно, говорят, что безалкогольное пиво - это первый шаг к резиновой женщине. А "безалкогольная" елка - это второй шаг? rjkz

Повідомлень: 15961 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8124 раз. Подякували: 5011 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 гру, 2023 03:45 Richi написав: Gastarbaiter написав: Richi написав: Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать? Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать?

Показываешь в камеру "где болит" и получаешь направление на анализы, УЗИ или к специализированному врачу. Показываешь в камеру "где болит" и получаешь направление на анализы, УЗИ или к специализированному врачу.

Как выходишь на нужного врача? Какой программой? Как это оплачивается? В каком виде получается направление? Как выходишь на нужного врача? Какой программой? Как это оплачивается? В каком виде получается направление?

У меня и жены - всё делается с сайта сети клиник Kaiser Permanente, которую обслуживает страховая компания того же названия. Выбираете Appointments и вперёд.



Можно записаться и ждать, можно без записи через Message Center написать вопрос врачу (ответить может врач или кто-то из его Care Team) или Advice Nurse. Ответят быстро. К письму можно пристегнуть фото, как мы делали уже раза 3 при кожных проблемах.



Оплата или мизерная, или бесплатно. В случае переписки - определенно бесплатно



Можно просто позвонить, но это не для меня. У меня и жены - всё делается с сайта сети клиник Kaiser Permanente, которую обслуживает страховая компания того же названия. Выбираете Appointments и вперёд.Можно записаться и ждать, можно без записи через Message Center написать вопрос врачу (ответить может врач или кто-то из его Care Team) или Advice Nurse. Ответят быстро. К письму можно пристегнуть фото, как мы делали уже раза 3 при кожных проблемах.Оплата или мизерная, или бесплатно. В случае переписки - определенно бесплатноМожно просто позвонить, но это не для меня. Starikan 2 Повідомлень: 19703 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2582 раз. Подякували: 3134 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 гру, 2023 03:53 rjkz написав: Терапевт дает направление на профильного специалиста. Оплачивается страховкой, если она есть. Направление дается в бумажном виде. Если дистанционно, то могут на почту скинуть или по факсу (тут ими широко пользуются). Терапевт дает направление на профильного специалиста. Оплачивается страховкой, если она есть. Направление дается в бумажном виде. Если дистанционно, то могут на почту скинуть или по факсу (тут ими широко пользуются).

Америки разные.

У нас нет никаких бумажных направлений и факсов.

Иногда после приема распечатывают Visit Information на русском. Информации там с гулькин нос, в основном - куда жаловаться, если вас притесняли по половому признаку (включая весь набор полов), по цвету кожи и еще куча. Закат цивилизации.



О ёлках: купили натуральную 1.5 м за $32. Америки разные.У нас нет никаких бумажных направлений и факсов.Иногда после приема распечатывают Visit Information на русском. Информации там с гулькин нос, в основном - куда жаловаться, если вас притесняли по половому признаку (включая весь набор полов), по цвету кожи и еще куча. Закат цивилизации.О ёлках: купили натуральную 1.5 м за $32. Starikan 2 Повідомлень: 19703 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2582 раз. Подякували: 3134 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 гру, 2023 06:10 Starikan написав: rjkz написав: Терапевт дает направление на профильного специалиста. Оплачивается страховкой, если она есть. Направление дается в бумажном виде. Если дистанционно, то могут на почту скинуть или по факсу (тут ими широко пользуются). Терапевт дает направление на профильного специалиста. Оплачивается страховкой, если она есть. Направление дается в бумажном виде. Если дистанционно, то могут на почту скинуть или по факсу (тут ими широко пользуются).

Америки разные.

У нас нет никаких бумажных направлений и факсов.

Иногда после приема распечатывают Visit Information на русском. Информации там с гулькин нос, в основном - куда жаловаться, если вас притесняли по половому признаку (включая весь набор полов), по цвету кожи и еще куча. Закат цивилизации.



О ёлках: купили натуральную 1.5 м за $32. Америки разные.У нас нет никаких бумажных направлений и факсов.Иногда после приема распечатывают Visit Information на русском. Информации там с гулькин нос, в основном - куда жаловаться, если вас притесняли по половому признаку (включая весь набор полов), по цвету кожи и еще куча. Закат цивилизации.О ёлках: купили натуральную 1.5 м за $32.



NYC - это частные медицинские офисы один на другом.

Это намного лучще, чем в госпиталь идти. Если в выходной или праздник приспичило, то в Urgent Care. Недавно все мои болели, младший пару дней потемпературил слегка на выходных с кашлем, понедельник пропустил, а во вторник в школу, а старший 4 дня температура 40 и еле сбивали до 39. Через дорогу офис педиатра, жена позвонила, описала ситуацию, назначили как раз на то время, когда она младшего забирала, завела обоих (младшему справку на тот понедельник выписали), тут-же проверили на ангину, грипп, ковид и еще на что-то. Ничего не подтвердилось, взяли кровь. На следующий день жена позвонила, врач сказал, что вирусное, что если через несколько дней не станет лучше, то назначит антибиотик, раньше не хочет. Потом ребенку стало хуже, пошли еще раз, послушад, сказал, что воспаления легких нет, но назначил антибиотик и уже через 2 дня ребенку начало становиться легче, а еще через пару дней и выходные пошел в школу. Все это время жена сильно кашляла, но без температуры. Как только старшему стал чуть лучше, я ее погнал к нашей терапевту, позвонила где-то в 10.00, а на приеме была в 12.

Сейчас немного страховка поменялась, 15 долларов копеймент за прием терапевта и 25 долларов за лабораторию.

Так что Америка везде таки разная. NYC - это частные медицинские офисы один на другом.Это намного лучще, чем в госпиталь идти. Если в выходной или праздник приспичило, то в Urgent Care. Недавно все мои болели, младший пару дней потемпературил слегка на выходных с кашлем, понедельник пропустил, а во вторник в школу, а старший 4 дня температура 40 и еле сбивали до 39. Через дорогу офис педиатра, жена позвонила, описала ситуацию, назначили как раз на то время, когда она младшего забирала, завела обоих (младшему справку на тот понедельник выписали), тут-же проверили на ангину, грипп, ковид и еще на что-то. Ничего не подтвердилось, взяли кровь. На следующий день жена позвонила, врач сказал, что вирусное, что если через несколько дней не станет лучше, то назначит антибиотик, раньше не хочет. Потом ребенку стало хуже, пошли еще раз, послушад, сказал, что воспаления легких нет, но назначил антибиотик и уже через 2 дня ребенку начало становиться легче, а еще через пару дней и выходные пошел в школу. Все это время жена сильно кашляла, но без температуры. Как только старшему стал чуть лучше, я ее погнал к нашей терапевту, позвонила где-то в 10.00, а на приеме была в 12.Сейчас немного страховка поменялась, 15 долларов копеймент за прием терапевта и 25 долларов за лабораторию.Так что Америка везде таки разная. rjkz

Повідомлень: 15961 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8124 раз. Подякували: 5011 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 гру, 2023 10:02 Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав: Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.

Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку". Жене здешний дентист сказал - не менее 3-4 месяцев.Да, ходить без зубов. Вставных протезов не делают. Пломбы ставят неохотно, "давай уже сразу коронку". Т.е. Вы подтверждаете, что наша медицина всё же лучше.

У нас даже на это время делали временные протезы. Т.е. Вы подтверждаете, что наша медицина всё же лучше.У нас даже на это время делали временные протезы.

Ничего я не подтверждаю. Что-то хуже, что-то лучше в каждом конкретном случае.

В серьезных случаях, вероятно, американская лучше, посмотрим после замены коленного сустава у жены. Ей, кстати, в Украине делали замену аортального клапана 7 лет назад, работает нормально (клапан американский - это они умеют).



Украинскую бесплатную госмедицину выношу за скобки, я много лет ей не пользуюсь.



Главная проблема в наших краях - небольшой городок возле ДС - нехватка врачей. Формально на прием к семейному нужно записываться за 2 месяца, к спецам за три. Так называеиая "телемедицина" (телефон и (или) видео) - те же сроки. Конечно, если срочно, примут раньше, заочно можно проконсультироваться письменно через сайт в течение пары дней.

Куда нам до успешных и обеспеченных в NY...



А стоматология - это особь статья. Если на приеме у дентиста обнаруживается, что нужно чистить и пломбировать канал - записывайся к эндодонтисту, потому что это уже считается операцией. А вот коронками занимается сам дентист. Анекдот: жене ставили коронку, сняли слепок, поставили временную - отвалилась сразу в кабинете, переклеили - отвалилась при выходе из кабинета, поставили - дома отвалилась, приехали - поставили новую, эта отвалилась за день до установки окончательной. Никогда раньше не было, и вот опять. Может, потому, что дентист - молдаванин из села? Но семья сына никогда не жаловалась, да и мы до этого тоже.



И снова - до следующих встреч Ничего я не подтверждаю. Что-то хуже, что-то лучше в каждом конкретном случае.В серьезных случаях, вероятно, американская лучше, посмотрим после замены коленного сустава у жены. Ей, кстати, в Украине делали замену аортального клапана 7 лет назад, работает нормально (клапан американский - это они умеют).Украинскую бесплатную госмедицину выношу за скобки, я много лет ей не пользуюсь.Главная проблема в наших краях - небольшой городок возле ДС - нехватка врачей. Формально на прием к семейному нужно записываться за 2 месяца, к спецам за три. Так называеиая "телемедицина" (телефон и (или) видео) - те же сроки. Конечно, если срочно, примут раньше, заочно можно проконсультироваться письменно через сайт в течение пары дней.Куда нам до успешных и обеспеченных в NY...А стоматология - это особь статья. Если на приеме у дентиста обнаруживается, что нужно чистить и пломбировать канал - записывайся к эндодонтисту, потому что это уже считается операцией. А вот коронками занимается сам дентист. Анекдот: жене ставили коронку, сняли слепок, поставили временную - отвалилась сразу в кабинете, переклеили - отвалилась при выходе из кабинета, поставили - дома отвалилась, приехали - поставили новую, эта отвалилась за день до установки окончательной. Никогда раньше не было, и вот опять. Может, потому, что дентист - молдаванин из села? Но семья сына никогда не жаловалась, да и мы до этого тоже.И снова - до следующих встреч

Лікування каналу в Києві коштувало 10 тисяч в Києві за 2 візита - робив стоматолог хоч це і вважається операцією, стоматологія в нас все таки хороша - якщо не гнатись за дешевизною, якщо щось ставлять то найкраще з того що є)

В мене коронка стоїть років 17 металокераміка - коли ставили другу хотів теж метало кераміку - ортодонт відмовив бо за його словами такі не ставив вже років 5) прийшлося обирати між керамікою і цирконієвою) Лікування каналу в Києві коштувало 10 тисяч в Києві за 2 візита - робив стоматолог хоч це і вважається операцією, стоматологія в нас все таки хороша - якщо не гнатись за дешевизною, якщо щось ставлять то найкраще з того що є)В мене коронка стоїть років 17 металокераміка - коли ставили другу хотів теж метало кераміку - ортодонт відмовив бо за його словами такі не ставив вже років 5) прийшлося обирати між керамікою і цирконієвою) cherchiltank

Повідомлень: 1011 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 171 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 гру, 2023 11:51 cherchiltank написав: Starikan написав: ЛАД написав: Т.е. Вы подтверждаете, что наша медицина всё же лучше.

У нас даже на это время делали временные протезы. Т.е. Вы подтверждаете, что наша медицина всё же лучше.У нас даже на это время делали временные протезы.

Ничего я не подтверждаю. Что-то хуже, что-то лучше в каждом конкретном случае.

В серьезных случаях, вероятно, американская лучше, посмотрим после замены коленного сустава у жены. Ей, кстати, в Украине делали замену аортального клапана 7 лет назад, работает нормально (клапан американский - это они умеют).



Украинскую бесплатную госмедицину выношу за скобки, я много лет ей не пользуюсь.



Главная проблема в наших краях - небольшой городок возле ДС - нехватка врачей. Формально на прием к семейному нужно записываться за 2 месяца, к спецам за три. Так называеиая "телемедицина" (телефон и (или) видео) - те же сроки. Конечно, если срочно, примут раньше, заочно можно проконсультироваться письменно через сайт в течение пары дней.

Куда нам до успешных и обеспеченных в NY...



А стоматология - это особь статья. Если на приеме у дентиста обнаруживается, что нужно чистить и пломбировать канал - записывайся к эндодонтисту, потому что это уже считается операцией. А вот коронками занимается сам дентист. Анекдот: жене ставили коронку, сняли слепок, поставили временную - отвалилась сразу в кабинете, переклеили - отвалилась при выходе из кабинета, поставили - дома отвалилась, приехали - поставили новую, эта отвалилась за день до установки окончательной. Никогда раньше не было, и вот опять. Может, потому, что дентист - молдаванин из села? Но семья сына никогда не жаловалась, да и мы до этого тоже.



И снова - до следующих встреч Ничего я не подтверждаю. Что-то хуже, что-то лучше в каждом конкретном случае.В серьезных случаях, вероятно, американская лучше, посмотрим после замены коленного сустава у жены. Ей, кстати, в Украине делали замену аортального клапана 7 лет назад, работает нормально (клапан американский - это они умеют).Украинскую бесплатную госмедицину выношу за скобки, я много лет ей не пользуюсь.Главная проблема в наших краях - небольшой городок возле ДС - нехватка врачей. Формально на прием к семейному нужно записываться за 2 месяца, к спецам за три. Так называеиая "телемедицина" (телефон и (или) видео) - те же сроки. Конечно, если срочно, примут раньше, заочно можно проконсультироваться письменно через сайт в течение пары дней.Куда нам до успешных и обеспеченных в NY...А стоматология - это особь статья. Если на приеме у дентиста обнаруживается, что нужно чистить и пломбировать канал - записывайся к эндодонтисту, потому что это уже считается операцией. А вот коронками занимается сам дентист. Анекдот: жене ставили коронку, сняли слепок, поставили временную - отвалилась сразу в кабинете, переклеили - отвалилась при выходе из кабинета, поставили - дома отвалилась, приехали - поставили новую, эта отвалилась за день до установки окончательной. Никогда раньше не было, и вот опять. Может, потому, что дентист - молдаванин из села? Но семья сына никогда не жаловалась, да и мы до этого тоже.И снова - до следующих встреч

Лікування каналу в Києві коштувало 10 тисяч в Києві за 2 візита - робив стоматолог хоч це і вважається операцією, стоматологія в нас все таки хороша - якщо не гнатись за дешевизною, якщо щось ставлять то найкраще з того що є)

В мене коронка стоїть років 17 металокераміка - коли ставили другу хотів теж метало кераміку - ортодонт відмовив бо за його словами такі не ставив вже років 5) прийшлося обирати між керамікою і цирконієвою) Лікування каналу в Києві коштувало 10 тисяч в Києві за 2 візита - робив стоматолог хоч це і вважається операцією, стоматологія в нас все таки хороша - якщо не гнатись за дешевизною, якщо щось ставлять то найкраще з того що є)В мене коронка стоїть років 17 металокераміка - коли ставили другу хотів теж метало кераміку - ортодонт відмовив бо за його словами такі не ставив вже років 5) прийшлося обирати між керамікою і цирконієвою)

За лікування каналу(видалення нерву +ліки) платив в червні 1800 грн. х3 канали і думав, що то грабунок😳Знайомий стоматолог ставить Мені фотополімерку за 600 грн, десь тиждень тому за 400 переставил, Бо вивалилась, яку він ставив за рік тому. По хорошому там вже коронку тре ставити, але погано переношу метал, а кераміка дорога, тож буду плрмьуватм до останнього. За лікування каналу(видалення нерву +ліки) платив в червні 1800 грн. х3 канали і думав, що то грабунок😳Знайомий стоматолог ставить Мені фотополімерку за 600 грн, десь тиждень тому за 400 переставил, Бо вивалилась, яку він ставив за рік тому. По хорошому там вже коронку тре ставити, але погано переношу метал, а кераміка дорога, тож буду плрмьуватм до останнього. Bolt Повідомлень: 2602 З нами з: 09.11.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 194 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1677167816791680 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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