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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 гру, 2023 14:02
rjkz написав:
Ставил в 11.45, наряжал уже после 12. После этого решил, что начинаю любить природу.
Это шедеврально!
rjkz написав:
Интересно, говорят, что безалкогольное пиво - это первый шаг к резиновой женщине.
Второй.
Первый - соска
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