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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1678167916801681
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Ставил в 11.45, наряжал уже после 12. После этого решил, что начинаю любить природу.

Это шедеврально!
  rjkz написав:Интересно, говорят, что безалкогольное пиво - это первый шаг к резиновой женщине.

Второй.
Первый - соска :)
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  #<1 ... 1678167916801681
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