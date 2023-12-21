Это шедеврально!
Второй.
Первый - соска
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Додано: Чет 21 гру, 2023 14:02
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 21 гру, 2023 21:08
"диагноз" по фотографии т.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном
Додано: Чет 21 гру, 2023 22:01
Тут в основном пьют Ice tea
А простуду "лечат" Tylenol-ом. Кто понимает, что это обычный парацетамол, только Brand-овый и посему дорогой - покупает намного более дешевый Acetaminofen = парацетамол.
Мы более привычны к Цитрамону = Excedrin.
А знаєш, куме, як ці мериканці називають наш дімедрол? Benadryl чи просто Diphenylhydramine, ось як.
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