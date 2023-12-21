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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 21 гру, 2023 14:02
rjkz написав:
Ставил в 11.45, наряжал уже после 12. После этого решил, что начинаю любить природу.
Это шедеврально!
rjkz написав:
Интересно, говорят, что безалкогольное пиво - это первый шаг к резиновой женщине.
Второй.
Первый - соска
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Додано: Чет 21 гру, 2023 21:08
Richi написав: Starikan написав:
Формально на прием к семейному нужно записываться за 2 месяца, к спецам за три. Так называеиая "телемедицина" (телефон и (или) видео) - те же сроки. Конечно, если срочно, примут раньше, заочно можно проконсультироваться письменно через сайт в течение пары дней.
Что такое "телемедицина" и как оно работает? Можете более подробно рассказать?
"диагноз" по фотографии
т.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном
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nekefer
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Додано: Чет 21 гру, 2023 22:01
nekefer написав:
"диагноз" по фотографии
т.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном
Тут в основном пьют Ice tea
А простуду "лечат" Tylenol-ом. Кто понимает, что это обычный парацетамол, только Brand-овый и посему дорогой - покупает намного более дешевый Acetaminofen = парацетамол.
Мы более привычны к Цитрамону = Excedrin.
А знаєш, куме, як ці мериканці називають наш дімедрол? Benadryl чи просто Diphenylhydramine, ось як.
Впрочем, тут на форуме в основном 120-килограммовые 2-х метровые качки, им это ни к чему.
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Starikan
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 00:05
Starikan написав: nekefer написав:
"диагноз" по фотографии
т.е. если это фотография КТ то норм, а если это фотография "простуды" то капец - пейте чай с лимоном
Тут в основном пьют Ice tea
А простуду "лечат" Tylenol-ом. Кто понимает, что это обычный парацетамол, только Brand-овый и посему дорогой - покупает намного более дешевый Acetaminofen = парацетамол.
Мы более привычны к Цитрамону = Excedrin.
А знаєш, куме, як ці мериканці називають наш дімедрол? Benadryl чи просто Diphenylhydramine, ось як.
Впрочем, тут на форуме в основном 120-килограммовые 2-х метровые качки, им это ни к чему.
т.е. чистого парацетамола аля Дарница за 1 доллар нету? можно открыть свой стартап? или мафия?
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nekefer
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